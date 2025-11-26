Break Up પછી એક્સની પ્રોફાઈલ સ્ટોક કરો છો ? જાણો આ આદત તમારા વીલ પાવર પર કેવી અસર કરશે
Relationship Tips: બ્રેકઅપ થયા પછી પણ કેટલાક સમય સુધી લોકો પોતાના એક્સની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઈલ ચેક કરતા રહે છે. આ આદત વ્યક્તિના માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર કેવી અસર કરે છે અને આ આદતથી કેવી રીતે છુટકારો મેળવવો ચાલો તમને જણાવીએ.
Relationship Tips: રિલેશનશિપમાં બ્રેકઅપ એક અસાધારણ ઘટના હોય છે. બ્રેકઅપ પછી થોડા સમય સુધી વ્યક્તિ દુઃખમાં પણ રહે છે. બ્રેકઅપ પછી મોટાભાગના યુવક યુવતીઓ એક ભૂલ કરતા હોય છે. જેના કારણે તે બ્રેકઅપના દુ:ખમાંથી ઝડપથી બહાર આવી શકતા નથી. આ ભૂલ છે પોતાના એક્સની સોશિયલ મીડિયા પ્રોફાઈલ સ્ટોક કરવી.
આજના ડિજિટલ સમયમાં જ્યારે લોકોનું બ્રેકઅપ થાય છે તો તેઓ એક્સને સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટોક કરવા લાગે છે. ઘણા લોકો ફેક પ્રોફાઈલ બનાવીને આવું કામ કરતા હોય છે. આ આદત વ્યક્તિના વીલ પાવર માટે ખરાબ સાબિત થાય છે. બ્રેકઅપ પછી શરૂઆતમાં જ્યારે એક્સની પ્રોફાઈલ વારંવાર જોવામાં આવે છે તો તે પ્રેમ, દુઃખ કે ચિંતાની લાગણીના કારણે હોઈ શકે છે. પરંતુ ધીરે ધીરે વ્યક્તિને પ્રોફાઈલ સ્ટોક કરવાની લત લાગી જાય છે. આ લત એવી છે જેમાં તમને ખબર છે કે આ કામ કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી અને નુકસાન થશે તેમ છતાં તમે તમારી જાતને અટકાવો નહીં અને તે કામ કરતા રહો.
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર જો વારંવાર કોઈ વ્યક્તિ એક્સને સ્ટોક કરે તો તેના વીલ પાવરને અસર થવા લાગે છે. વ્યક્તિમાં સેલ્ફ કંટ્રોલ ઓછો થઈ જાય છે કારણ કે તે ન ઇચ્છવા છતાં પણ જરૂરી કામને છોડીને સ્ટોકિંગ પર ફોકસ કરવા લાગે છે. વ્યક્તિનો વીલ પાવર નબળો પડી જાય ત્યારે તે પોતાના પર નિયંત્રણ કરી શકતી નથી અને ધીરે ધીરે તે પોતાનું આત્મસન્માન પણ ગુમાવે છે.
બ્રેકઅપ પછી જો ખુશ રહેવું હોય અને આગળ વધવું હોય તો સૌથી વધારે જરૂરી છે એક્સની પ્રોફાઈલ સ્ટોક કરવાનું બંધ કરી દેવું. જ્યાં સુધી એક્સની પ્રોફાઈલ સ્ટોક કરશો ત્યાં સુધી જુના સંબંધો યાદ કરીને દુઃખ અનુભવશો, જેના કારણે તમે પોતાની જાતને હીલ થવાની તક પણ નહીં આપી શકો. આ રીતે બ્રેકઅપના દુઃખમાંથી વ્યક્તિ ક્યારેય બહાર આવી શકતી નથી. તેમાં પણ જો એક્સ કોઈ નવો ફોટો કે નવા વ્યક્તિ સાથેનો ફોટો શેર કરે તો વ્યક્તિ ઓવર થીંક કરવા લાગે છે અને જેના કારણે દુઃખની લાગણી વધી જાય છે
સ્ટોકિગની આદત કેવી રીતે છોડવી?
બ્રેકઅપ પછી જો તમારે ખરેખર મુવ ઓન કરવા માંગો છો તો સૌથી પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર એક્સને સ્ટોક કરવાનું છોડી દો. શરૂઆતમાં એક્સની પ્રોફાઈલ જોવાનું મન પણ થશે પરંતુ તુરંત જ પોતાનું ધ્યાન ડાયવર્ટ કરો. આમ કરવાથી તમારો વીલ પાવર પણ સ્ટ્રોંગ થશે. આ સિવાય એકલા બેસીને એક્સ વિશે વિચારવાને બદલે મિત્રો કે પરિવાર સાથે સમય પસાર કરો. જો તમે એક્સ વિશે વિચારશો નહીં તો તમને તેની પ્રોફાઈલ સ્ટોક કરવાની ઈચ્છા પણ નહીં થાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
