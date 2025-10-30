આ 2 વાતો જણાવી દેશે તમારો પાર્ટનર તમને પ્રેમ કરે છે કે નહીં, ચેક કરી લો આજે જ
Red Flags in a Guy: તમે જેના પ્રેમમાં પાગલ હોય તે વ્યક્તિ તમને ખરેખર પ્રેમ કરે છે કે નહીં તે જાણવું જરૂરી છે. આજે તમને 2 એવા સંકેતો વિશે જણાવીએ જેના પરથી તમે જાણી શકો છો કે તમારો પાર્ટનર તમને ખરેખર પ્રેમ કરે છે કે નહીં.
Red Flags in a Guy: યુવતીઓ વિશે એવું કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે તે કોઈના પ્રેમમાં પડે છે તો તે મગજ કરતાં વધારે દિલનું સાંભળે છે અને દિલથી જ વિચારવા લાગે છે. યુવતીઓ પ્રેમમાં એટલી પાગલ થઈ જાય છે કે સામેના વ્યક્તિનો ખરાબ વ્યવહાર પણ તેને પ્રેમ લાગવા લાગે છે અને તે અજાણતા રેડ ફ્લેગ ગણાતી બાબતોને પણ ઇગ્નોર કરી દે છે.
પ્રેમમાં પડેલી યુવતીઓ ઘણા બધા રેડ ફ્લેગને પણ ઇગ્નોર કરી દે છે. તે એવું માને છે કે સામેની વ્યક્તિ તેને પ્રેમ કરે છે પરંતુ હકીકતમાં જ્યાં રેડ ફ્લેગ જોવા મળે ત્યાં પ્રેમ હોતો નથી. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ પણ જણાવે છે કે રિલેશનશિપમાં એવી બે સાઇન મળે છે જેનાથી યુવતીએ સમજી જવું જોઈએ કે તેનો પાર્ટનર તેને પ્રેમ કરતો નથી પરંતુ તેને ઈમોશનલ અબ્યુઝ કરે છે. આ બે સાઇન કર્યા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
વારંવાર હર્ટ કરે
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે તમારો પાર્ટનર તમને વારંવાર હર્ટ કરે તો તે તમને પ્રેમ ન કરતો હોય તેવું પણ બને. કારણ કે જ્યારે આપણે કોઈને પ્રેમ કરીએ છીએ તો તેને દુઃખ પહોંચે તેવી વાત કરવાનું પણ ટાળીએ. તેવામાં જો સામેની વ્યક્તિ વારંવાર તમને દુઃખ થાય તેવી વાત કરે અથવા હરકતો કરે તો તેનો મતલબ છે કે તે તમારા પ્રેમને હથિયાર બનાવીને યુઝ કરે છે અને તમારા માટે તેને પ્રેમ નથી.
તમારા દુઃખ થી ફરક ન પડવો
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે કોઈ વાતને લઈને ઝઘડા પછી તમારા પાર્ટનરને તમારા દુઃખ, તમારા આંસુ કે તમારી તકલીફથી કોઈ ફરક પડતો ન હોય અને તે પોતાની લાઈફમાં શાંતિથી વ્યસ્ત રહેતો હોય તો સમજી જવું કે સામેની વ્યક્તિ તમને પ્રેમ કરતી નથી. તે ફક્ત ઈમોશનલ અબ્યુસ કરે છે જેથી તમે તેના કંટ્રોલમાં રહો.
એકતરફી પ્રેમ હોવાના સંકેતો
- જે વ્યક્તિ તમને પ્રેમ ન કરતી હોય તે રિલેશનશિપ માટે કોઈપણ પ્રકારના એફર્ટ્સ કરતી નથી. રિલેશનશિપ ચલાવવા માટે બધા જ પ્રયત્નો તમારે કરવા પડે છે.
- તમે તમારા પાર્ટનરને મેસેજ કરો અને તેનો રીપ્લાય તુરંત આપવાને બદલે કલાકો પછી આવે અથવા તો તે અન્ય સાથે બીજી હોય પરંતુ તમારી સાથે વાત કરવાનું ટાળે તો તે પ્રેમ નથી.
- જો તમે તમારા પાર્ટનરની કોઈ આદતને બદલવાનું કહો અને તે તમારી વાતને ધ્યાનમાં ન લઈ અને પોતાની મરજી પ્રમાણે જ રહે તો સમજી લેવું કે તેને તમારા માટે લાગણી નથી.
- જે વ્યક્તિ તમને પ્રેમ કરતી હોય તેની પ્રાયોરિટી તમે હોય પરંતુ જો સામેની વ્યક્તિ તમને પ્રેમ નહીં કરતી હોય તો તેની પ્રાયોરિટી તમે નહીં પરંતુ અન્ય લોકો હશે.
- જ્યારે તમને ઈમોશનલ સપોર્ટની જરૂર હોય ત્યારે તમારો પાર્ટનર સાથ ન આપે અથવા તો સમય ન હોવાનું બહાનું કરે તો સમજી લેવું કે તેને તમારી તકલીફથી કોઈ ફરક પડતો નથી આવું ત્યારે જ થાય છે જ્યારે વ્યક્તિને તમારી સાથે પ્રેમ ન હોય.
- જો રિલેશનશિપમાં તમને એવું લાગતું હોય કે તમારે તમારા પાર્ટનર પાસેથી પ્રેમ અને સમય માંગવો પડે છે અને તેને તમારી સાથે સમય પસાર કરવામાં ખુશી થતી નથી. તો સમજી લેવું કે પ્રેમ બસ એક તરફથી જ છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
