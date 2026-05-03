Extramarital Affairs: વોટ્સએપ, ઈંસ્ટા નહીં અફેર ચાલતું હોય તે વ્યક્તિ વાત કરવા યુઝ કરે આ એપ્સ, ચેટ અને ફોટો એકદમ સીક્રેટ રહે આમાં
Extramarital Affairs: એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની ખબર પોતાના પાર્ટનરને ન પડે તે માટે વાતચીતને સેફ રાખવા માટે 3 એપ્લીકેશનનો ઉપયોગ વાતચીત માટે થતો હોય છે. એક એપ તો એવી છે જે ફોનમાં કેલ્ક્યુલેટર જેવી દેખાશે પણ તે એપ છે સીક્રેટ ચેટ કરવાનું માધ્યમ.
Extramarital Affairs: એ સમય ગયો જ્યારે ભારતમાં લગ્નને સાત જન્મોનું બંધન માનવામાં આવતા હતા. હવે તો એક જન્મ માટે પણ લગ્ન નિભાવવા મુશ્કેલ લાગે છે. કારણ કે હવે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. અફેર કરવાની વાતમાં પણ મહિલાને પુરુષ સમોવડી ગણી શકાય તેવી સ્થિતિ સર્જાતી દેખાય છે. એટલે કે પુરુષોની જેમ સ્ત્રીઓ પણ અફેરના ચક્કરમાં પડતી હોય છે. સૌથી ખરાબ વાત એ હોય છે કે પતિ કે પત્નીના જીવનમાં બીજું કોઈ હોય તો પણ તેને સમાજ સામે લગ્ન તો ટકાવી રાખવા જ હોય છે. લગ્ન પણ ટકી રહે અને ગમતા વ્યક્તિ સાથે સંબંધો પણ ટકી તે કામ કરવામાં કેટલીક એપ્સ મદદરુપ થાય છે.
અફેર ચાલતું હોય તે લોકો પોતાના પ્રિયપાત્ર સાથે એવી સંપર્કમાં રહેવાનું પસંદ કરે છે જેની પત્નીને ખબર ન પડે. સીક્રેટ ચેટ, ફોટો અને વીડિયો વોટ્સએપ જેવી એપના માધ્યમથી શેર નથી થતા. અફેર ચાલતું હોય તેઓ 3 સેફ એપનો ઉપયોગ કરે છે. આ એપ્સ એવી છે જેમાં ચેટને સીક્રેટ રાખવી ઈઝી હોય છે. અફેર દરમિયાન સ્ત્રી પુરુષ કઈ એપ્સનો ઉપયોગ વધારે કરે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
અફેરમાં ચેટ કરવા માટે યુઝ થતી 3 એપ્સ
ટેલીગ્રામ
જેનું અફેર ચાલતું હોય તે વ્યક્તિ વાતચીત કરવા માટે, ફોટો શેર કરવા માટે, વીડિયો માટે ટેલીગ્રામ એપનો ઉપયોગ કરવાનું સેફ માને છે. તેનું કારણ છે કે ટેલીગ્રામ એન્ડ ટૂ એન્ડ એન્ક્રિપ્શન આપે છે અને તેમાં સીક્રેટ ચેટ ફીચર છે. જેનો ઉપયોગ કરવાથી કોઈ વ્યક્તિ સાથે કરેલી વાત જાતે ડીલીટ થઈ જાય છે. ટેલીગ્રામ એટલા માટે પણ લોકપ્રિય છે કે તેમાં એક કરતાં વધુ અકાઉન્ટ બનાવવા ઈઝી છે.
સ્નેપચેટ
અફેર ચાલતું હોય ત્યારે વાતચીત કરવા માટે સ્નેપચેટ પણ વધારે યુઝ થાય છે. આ એપ એવા લોકો માટે બેસ્ટ છે જે કોઈ સીક્રેટ છુપાવવા માંગતા હોય. જો તમારો પતિ કે પત્ની સ્નેપચેટનો ઉપયોગ વધારે કરે છે તો તમારે સાવધાન થઈ જવું જોઈએ. સ્નેપચેટમાં તમે એવા લોકો સાથે પણ સંપર્કમાં રહી શકો છો જેને રુબરુ ન મળ્યા હોય. અહીં નવા મિત્રો બનાવવા ઈઝી છે. સ્નેપચેટમાં એકવાર મેસેજ ખોલીને વાંચી લીધો તો પછી નીકળી જાય છે. એટલે અફેર દરમિયાન વાતચીત માટે આ એપ સુરક્ષિત ગણાય છે.
વોલ્ટ
વોલ્ટ સૌથી ખતરનાક એપ છે. જો તમારા પતિના ફોનમાં આ એપ છે મતલબ કે તે કંઈક તો છુપાવે છે. આ એપ બહારથી દેખાવામાં ડુપ્લીકેટ કેલ્ક્યુલેટર જેવી દેખાય છે. આ એપને પાસવર્ડ વડે સેફ રાખી શકાય છે. એપ ઓપન કરો તો કેલ્ક્યુલેટર યુઝ કરતાં હોય એમ લાગે પણ હકીકતમાં આ એપ ફોટો, વીડિયો અને એપ્સને છુપાવવા માટે યુઝ થતી હોય છે. વોલ્ટ એપ અંગત ફોટો સહિતના મીડિયાને છુપાવવા માટે ડિઝાઈન કરેલી છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
