Toxic Love: બ્રેકઅપ પછી ટોક્સિક પાર્ટનર એ આપેલા ટ્રોમામાંથી બહાર આવવા શું કરવું જાણો
Trauma Of Toxic Love: ટોક્સિક પાર્ટનર સાથે સંબંધ પુરા કર્યા પછી પણ સંબંધ દરમિયાન થયેલા ખરાબ અનુભવો, તકલીફો, માનસિક ત્રાસ અને સ્ટ્રેસમાંથી બહાર આવવું મુશ્કેલ લાગે છે. ટોક્સિક સંબંધ તુટ્યા પછી પણ તેનો ટ્રોમા લાંબા સમય સુધી રહી શકે છે. આ સ્થિતિમાં બ્રેકઅપ પછી શું કરવાથી લાઈફ નોર્મલ થઈ શકે ચાલો જાણીએ.
Trauma Of Toxic Love: ટોક્સિક વ્યક્તિ સાથે પણ જ્યારે સંબંધ નવા નવા હોય ત્યારે તો બધું પરફેક્ટ લાગે છે. પરંતુ જેમ જેમ સમય પસાર થાય તેમ વ્યક્તિનો રીયલ ફેસ સામે આવે છે. ટોક્સિક સંબંધમાંથી બહાર આવવું તો સરળ છે પરંતુ તેના ટ્રોમામાંથી બહાર આવવું મુશ્કેલ છે. રિલેશનશીપમાં પાર્ટનર શંકા કરનાર, કંટ્રોલ કરનાર કે શારીરિક માનસિક ત્રાસ આપનાર હોય તો તેની સાથે બ્રેકઅપ કરી અલગ થઈ શકાય છે. પરંતુ સંબંધ હોય તે સમયે જે તકલીફ, માનસિક પરેશાની થઈ હોય તેને મનમાંથી કાઢી નોર્મલ લાઈફ જીવવી મુશ્કેલ હોય છે.
ટોક્સિક સંબંધ તોડ્યા પછી વ્યક્તિએ મનથી પણ આઝાદ થવું જરૂરી હોય છે કારણ કે આવા સંબંધમાં વ્યક્તિની માનસિક સ્થિતિ જ ખરાબ થઈ જાય છે જેના કારણે તે દરેક વાતમાં પોતાને દોષી માને છે, દરેક ભુલ પોતાની છે તેવું માનવા લાગે છે. આ સ્થિતિમાંથી બહાર આવવામાં તમને આ ટીપ્સ મદદ કરી શકે છે.
પોતાને દોષી માનવાનું બંધ કરો
ટ્રોમામાંથી બહાર આવવું હોય તો સૌથી પહેલા પોતાની જાતને દોષી માનવાનું બંધ કરો. લાઈફમાં ખરાબ પાર્ટનર મળે, સંબંધ તુટે તેનો દોષ પોતાના પર ન લેવો. દરેક ભુલ પોતાની છે તેવું માની ન લેવું. પોતાના પર વિશ્વાસ કરો અને જે થયું તેને ભુલી મુવ ઓન કરો.
નો કોન્ટેક્ટ રુલ
જે વ્યક્તિ ટોક્સિક હશે તે તમને સરળતાથી દુર જવા નહીં દે. એકવાર તમે મન મક્કમ કરી લીધું હોય તો નો કોન્ટેક્ટ રુલ અપનાવો. વ્યક્તિ સાથે કોલ પર વાત કરવી, જૂના મેસેજ વાંચવા કે તેની સાથે ચર્ચા કરવી, સોશિયલ મીડિયા પર સ્ટોક કરવાની આદત છોડી દો. તે વ્યક્તિ વિશે વિચારવાનું પણ છોડી દો.
મનને શાંતિ મળે તેવા કામ કરો
ટોક્સિક સંબંધ પછી દુ:ખ, ગુસ્સો, નિરાશા, ખાલીપો અનુભવાશે. તે નોર્મલ છે. તેમાંથી બહાર આવવા માટે પોતાના પર ફોકસ કરો. તમારી દુનિયા લુંટાઈ ગઈ હોય તેવી સ્થિતિમાં રહેવાને બદલે પોતાની કેર કરો, તમને ગમતી પ્રવૃત્તિ કરો, જૂના મિત્રોને મળો, ફિટનેસ પર ધ્યાન આપો અથવા ટ્રાવેલ કરો.
એકલતા ખરાબ નથી તેથી ધીરજ રાખો
ટોક્સિક પાર્ટનર સાથે લાંબો સમય રહ્યા હોય તો મનમાં એક વાત આવી ગઈ હોય કે તમે એકલા કોઈ કામના નથી.. આ વાત મનમાંથી કાઢી નાખો. ખરાબ વ્યક્તિ સાથે રહેવા કરતાં એકલતા સારી છે. ધીરજ રાખી પોતાને અંદરથી મજબૂત કરો. પોતાના પરનો વિશ્વાસ ક્યારેય ન ગુમાવો. આત્મનિર્ભર બનો જેથી તમારો આત્મવિશ્વાસ ફરીથી મજબૂત થઈ જાય.
