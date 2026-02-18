Tips For First Date: પહેલી ડેટ પર છોકરાને આ 7 પ્રશ્નો ન પુછવા, આવી વાતો કરનાર છોકરી પહેલીવારમાં જ રિજેક્ટ થઈ જાય
Tips For First Date: પહેલી ડેટ છોકરી માટે જેટલી ખાસ હોય છે એટલી જ ખાસ છોકરા માટે પણ હોય છે. તેથી જ જો પહેલી મુલાકાત દરમિયાન છોકરી છોકરાને ન પુછવા જેવા પ્રશ્નો પુછે તો પહેલી મુલાકાતમાં જ છોકરી રિજેક્ટ થઈ જાય છે. છોકરી સુંદર હોય, સ્ટાઈલિશ હોય તો પણ આવી વાતો કરે તેને છોકરા પસંદ કરતાં નથી.
Tips For First Date: પહેલી ડેટને લઈને છોકરીઓ જેટલી એક્સાઇટેડ હોય છે એટલા જ એક્સાઇટેડ છોકરાઓ પણ હોય છે પરંતુ છોકરાઓ વિશેની વાત ખૂબ ઓછી થાય છે. છોકરાઓ પણ છોકરીઓમાં કેટલીક ખાસ વાતો નોટિસ કરતા હોય છે. સૌથી વધારે નોટિસ કરવામાં આવે છે છોકરીના વિચાર અને સ્વભાવ. છોકરીનો સ્વભાવ અને વિચાર કેવા છે તેનો અંદાજ છોકરાઓ તેણે પૂછેલા પ્રશ્ન અને તેની વાતો પરથી લગાવતા હોય છે. તેથી જ પહેલી મુલાકાતમાં છોકરાઓને કેટલાક પ્રશ્નો પૂછવા નહીં. આ પ્રશ્નો પૂછનાર છોકરી મોટાભાગે છોકરાની જિંદગીમાં ટકતી નથી, કારણ કે તે પહેલી મુલાકાતમાં જ રિજેક્ટ થઈ જાય છે. તો ચાલો જાણીએ એવા 7 પ્રશ્નો વિશે જે છોકરાને પહેલી વાર મળો ત્યારે પૂછવા નહીં.
ફર્સ્ટ ડેટ પર છોકરાને કયા 7 પ્રશ્નો ન પુછવા
પાસ્ટ વિશે પ્રશ્ન
જ્યારે તમે કોઈને પહેલી વખત મળો છો ત્યારે તેને પાસ્ટ વિશે પ્રશ્નો ન કરો. જ્યારે છોકરાને પાસ્ટ વિશે પૂછવામાં આવે છે તો તેનો સીધો અર્થ થાય છે કે તમે તેની લાઇફમાં કોણ હતું તે જાણવા માંગો છો. આવા પ્રશ્નો પરથી છોકરો એવું પણ માની શકે છે કે છોકરીને પર્સનલ લાઇફમાં તાંક જાંક કરવાની આદત છે. આવી આદત ધરાવતી છોકરીઓને છોકરાઓ પસંદ કરતા નથી.
સેલેરી વિશે પૂછવું
પહેલી મુલાકાત દરમિયાન છોકરાને તેની આવક વિશે પણ ન પૂછવું. છોકરાની આવક કેટલી છે તે પ્રશ્ન છોકરીની ઈમ્પ્રેસન ખરાબ કરે છે. આવી વાતો પરથી છોકરાઓ એવું માની શકે છે કે છોકરીને ફક્ત પૈસામાં રસ છે. અથવા તો છોકરી લોકોને તેની આવક પરથી જજ કરે છે. તેથી પૈસા સંબંધિત બાબતે ચર્ચા કરવાનું ટાળવું.
રિલેશનશિપ સંબંધિત ગંભીર પ્રશ્ન
પહેલી મુલાકાત મજેદાર અને ફ્રેન્ડલી હોય તેવું છોકરાઓ ઇચ્છતા હોય છે. આવા સમયમાં જો છોકરી તેને પૂછે કે તે રિલેશનશિપને લઈને શું વિચારે છે તો તે છોકરીની ઈમ્પ્રેશન ખરાબ કરી શકે છે. પહેલી મુલાકાતમાં રિલેશનશિપ સંબંધિત ગંભીર પ્રશ્નોના જવાબ દેવાના મૂડમાં છોકરાઓ હોતા નથી. તેથી પહેલી મુલાકાતમાં આવા ગંભીર મુદ્દાની ચર્ચા કરવાનું ટાળવું અને એકબીજાને જાણવામાં મદદ મળે તેવા પ્રશ્નો કરવા જોઈએ.
એક્સ વિશે ચર્ચા
પહેલી મુલાકાતમાં છોકરી આડકતરી રીતે કે ડાયરેક્ટ છોકરાને તેની એક્સ વિશે પ્રશ્નો કરવા લાગે તો તેની ઇમ્પ્રેશન ત્યાં જ બગડી જાય છે. રિલેશનશિપ આગળ વધે તો છોકરાઓ મોટાભાગે એક્સ વિશે બધું જણાવી જ દેતા હોય છે પરંતુ પહેલી જ મુલાકાતમાં છોકરી તેની એક્સ વિશે જાણવામાં રસ દર્શાવે તો છોકરાઓ એવી છોકરી સાથે આગળ વધવાનું પસંદ કરતા નથી..
લગ્ન વિશે ચર્ચા
પહેલી મુલાકાત દરમિયાન લગ્ન વિશે બિલકુલ ચર્ચા ન કરો. 99% છોકરાઓ પહેલી મુલાકાતમાં લગ્ન વિશે વિચારીને આવતા નથી. તેથી છોકરી જો લગ્ન વિશે તે શું વિચાર છે તેવો પ્રશ્ન કરે તો છોકરાઓ ત્યાંથી જ પાછળ હટી જાય છે. પહેલી મુલાકાતમાં જ લગ્નની ચર્ચા કરતી છોકરીઓ છોકરાઓને ડેસ્પરેટ લાગે છે. છોકરાઓ એવું માને છે કે પહેલી વખત મુલાકાત થઈ છે ત્યાંજ છોકરી લાંબુ વિચારવા લાગી છે આવી છોકરી સાથે રહેવાનું છોકરાઓને મુશ્કેલ લાગે છે.. તેથી પહેલી મુલાકાતમાં લગ્ન અને ભવિષ્યના પ્લાનિંગ વિશે ચર્ચા કરવાનું ટાળવું.
માતા પિતા વિશે પ્રશ્નો
પહેલી મુલાકાતમાં છોકરાને તેના માતા પિતા વિશે પ્રશ્નો પણ કરવા નહીં. છોકરાઓ પહેલી મુલાકાતમાં જ પોતાના પરિવાર વિશે કે પછી માતા પિતા શું કરે છે તેના વિશે છોકરી સાથે ચર્ચા કરવાનું પસંદ કરતા નથી. આવા પ્રશ્નો રોમાન્ટિક મુડ પણ ખરાબ કરે છે.
સિંગલ હોવાનું કારણ
પહેલીવાર જ્યારે કોઈ છોકરાને મળવાનું થાય ત્યારે તે શા માટે સિંગલ છે તેવો પ્રશ્ન પણ કરવો નહીં. આવા પ્રશ્નોનો જવાબ દેવામાં છોકરો અસહજ થઈ શકે છે. મોટાભાગે છોકરાઓ પહેલી મુલાકાતમાં પોતાની પર્સનલ લાઇફ વિશે વધારે ચર્ચા કરવાનું ટાળતા હોય છે. તેવામાં છોકરીના આવા પ્રશ્ન છોકરાના મનમાં ખટકી શકે છે. તેથી છોકરો સિંગલ શા માટે છે તે જાણવાનો પ્રયત્ન છોકરીએ કરવો જોઈએ નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
