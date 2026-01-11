Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Relationship Tips: ગુસ્સો કર્યા વિના જીવનમાં આવેલા 'અઘરા' વ્યક્તિને આ રીતે કરો હેન્ડલ, તમારી સાથે હંમેશા ચાલશે સીધા

Relationship Tips: પરિવારમાં, ઓફિસમાં અને મિત્રવર્તુળમાં અલગ અલગ પ્રકારના લોકો મળતા હોય છે. કેટલાક લોકો સહજ હોય છે તો કેટલાક લોકો એટલા જીદ્દી, મુશ્કેલ હોય છે કે તે આપણી ધીરજની પરીક્ષા લઈ લેતા હોય છે. આવા લોકોને ગુસ્સો કર્યા વિના હેન્ડલ કેવી રીતે કરવા ચાલો જાણીએ.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 11, 2026, 03:10 PM IST

Trending Photos

Relationship Tips: ગુસ્સો કર્યા વિના જીવનમાં આવેલા 'અઘરા' વ્યક્તિને આ રીતે કરો હેન્ડલ, તમારી સાથે હંમેશા ચાલશે સીધા

Relationship Tips: આપણને જીવનમાં અલગ અલગ પ્રકારના લોકો દરેક જગ્યાએ મળે છે. પરિવાર હોય, મિત્રો હોય અને ઓફિસ હોય દરેક જગ્યાએ કેટલાક સરળ માણસો હોય છે જેમની સાથે રહેવું, કામ કરવું અને ફરવું સરળ અને મજેદાર લાગે છે. જ્યારે કેટલાક અઘરા માણસો હોય છે જેમની પાસે કામ કરાવવું, વાત કરવી કે તેમની સાથે રહેવું ધીરજની પરીક્ષા કરી લે છે. આવા અઘરા લોકોને શાંતિથી હેન્ડલ કેવી રીતે કરવા તેની રીત આજે તમને જણાવીએ. આ 4 ટીપ્સ મનોવિજ્ઞાન આધારિત છે. જે તમને સો ટકા કામ આવશે. આ રીતે તમે તમારી આસપાસની અઘરી આઈટમોને આરામથી હેન્ડલ કરી શકશો. 

Add Zee News as a Preferred Source

માનસિક રીતે તૈયાર રહો

દરેક વ્યક્તિના વ્યવહારની પેટર્ન હોય છે. અઘરા લોકોનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે. તમે નોટિસ કરશો તો તમને સમજી જશો કે તેમની વાતચીત, વ્યવહાર કેવા રહેવાના છે. તેથી તેમની પાસે જવાનું થાય, સાથે રહેવાનું થાય કે કામ સાથે કરવાનું હોય ત્યારે માનસિક રીતે રેડી રહો. તેથી તમે ઓછી પ્રતિક્રિયા આપો. 

પ્રતિક્રિયા ન આપો 

જીદ્દી અને અઘરા લોકોને ટોણાં મારવાની આદત હોય છે, સામાન્ય રીતે લોકો ન ગમતી વાત કરે તો સામેની વ્યક્તિ તુરંત પ્રતિક્રિયા આપે છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ સમજદાર નથી તેની સામે વ્યર્થ સ્પષ્ટતા કરવાનો અર્થ નથી. તેથી તેની વાતો પર તુરંત ટિપ્પણી આપવાનું ટાળો. ટિપ્પણી આપવાથી તમારી માનસિક શાંતિનો ભંગ થશે. અમુક જગ્યાએ ચુપ રહેવું ચતુરાઈ હોય છે નબળાઈ નહીં.

તેની સ્થિતિ તેની જવાબદારી

અઘરા, ઉદાસ કે જીદ્દી લોકો સાથે થોડો સમય રહ્યા પછી લોકો માનસિક બોજ અનુભવે છે અને નકારાત્મક વિચારો કરવા લાગે છે. પરંતુ આ સમયે સજાગ રહેવું કે તમે થેરાપિસ્ટ નથી. બીજાની સ્થિતિ, મૂડ કે જીવન સુધારવું તમારું કામ નથી. સામેની વ્યક્તિના વિચાર, સ્થિતિ માટે તમે જવાબદાર નથી. તેથી તેના વિચાર વધારે કરવા નહીં. 

યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે વાત કરો

ખોટી વ્યક્તિ જ્યારે તેની સમસ્યા શેર કરે છે તેના પર ગુસ્સો આવે છે. આ સ્થિતિમાં તે વ્યક્તિને છોડી યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે વાત કરો. વાત કરવા માટે પણ આવા વ્યક્તિની મદદ ન લો. યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે વાત કરવાથી સ્ટ્રેસ ઘટી જાય છે. અને જો તમે અઘરા વ્યક્તિ સાથે વાત કરશો તો સ્ટ્રેસ વધી જશે. તેથી વાત કરવા માટે, મન હળવું કરવા માટે યોગ્ય વ્યક્તિને પસંદ કરો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
family bondRelationship Tipsfamily tipsરિલેશનશીપ ટીપ્સ

Trending news