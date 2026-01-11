Relationship Tips: ગુસ્સો કર્યા વિના જીવનમાં આવેલા 'અઘરા' વ્યક્તિને આ રીતે કરો હેન્ડલ, તમારી સાથે હંમેશા ચાલશે સીધા
Relationship Tips: પરિવારમાં, ઓફિસમાં અને મિત્રવર્તુળમાં અલગ અલગ પ્રકારના લોકો મળતા હોય છે. કેટલાક લોકો સહજ હોય છે તો કેટલાક લોકો એટલા જીદ્દી, મુશ્કેલ હોય છે કે તે આપણી ધીરજની પરીક્ષા લઈ લેતા હોય છે. આવા લોકોને ગુસ્સો કર્યા વિના હેન્ડલ કેવી રીતે કરવા ચાલો જાણીએ.
Relationship Tips: આપણને જીવનમાં અલગ અલગ પ્રકારના લોકો દરેક જગ્યાએ મળે છે. પરિવાર હોય, મિત્રો હોય અને ઓફિસ હોય દરેક જગ્યાએ કેટલાક સરળ માણસો હોય છે જેમની સાથે રહેવું, કામ કરવું અને ફરવું સરળ અને મજેદાર લાગે છે. જ્યારે કેટલાક અઘરા માણસો હોય છે જેમની પાસે કામ કરાવવું, વાત કરવી કે તેમની સાથે રહેવું ધીરજની પરીક્ષા કરી લે છે. આવા અઘરા લોકોને શાંતિથી હેન્ડલ કેવી રીતે કરવા તેની રીત આજે તમને જણાવીએ. આ 4 ટીપ્સ મનોવિજ્ઞાન આધારિત છે. જે તમને સો ટકા કામ આવશે. આ રીતે તમે તમારી આસપાસની અઘરી આઈટમોને આરામથી હેન્ડલ કરી શકશો.
માનસિક રીતે તૈયાર રહો
દરેક વ્યક્તિના વ્યવહારની પેટર્ન હોય છે. અઘરા લોકોનો પણ તેમાં સમાવેશ થાય છે. તમે નોટિસ કરશો તો તમને સમજી જશો કે તેમની વાતચીત, વ્યવહાર કેવા રહેવાના છે. તેથી તેમની પાસે જવાનું થાય, સાથે રહેવાનું થાય કે કામ સાથે કરવાનું હોય ત્યારે માનસિક રીતે રેડી રહો. તેથી તમે ઓછી પ્રતિક્રિયા આપો.
પ્રતિક્રિયા ન આપો
જીદ્દી અને અઘરા લોકોને ટોણાં મારવાની આદત હોય છે, સામાન્ય રીતે લોકો ન ગમતી વાત કરે તો સામેની વ્યક્તિ તુરંત પ્રતિક્રિયા આપે છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ સમજદાર નથી તેની સામે વ્યર્થ સ્પષ્ટતા કરવાનો અર્થ નથી. તેથી તેની વાતો પર તુરંત ટિપ્પણી આપવાનું ટાળો. ટિપ્પણી આપવાથી તમારી માનસિક શાંતિનો ભંગ થશે. અમુક જગ્યાએ ચુપ રહેવું ચતુરાઈ હોય છે નબળાઈ નહીં.
તેની સ્થિતિ તેની જવાબદારી
અઘરા, ઉદાસ કે જીદ્દી લોકો સાથે થોડો સમય રહ્યા પછી લોકો માનસિક બોજ અનુભવે છે અને નકારાત્મક વિચારો કરવા લાગે છે. પરંતુ આ સમયે સજાગ રહેવું કે તમે થેરાપિસ્ટ નથી. બીજાની સ્થિતિ, મૂડ કે જીવન સુધારવું તમારું કામ નથી. સામેની વ્યક્તિના વિચાર, સ્થિતિ માટે તમે જવાબદાર નથી. તેથી તેના વિચાર વધારે કરવા નહીં.
યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે વાત કરો
ખોટી વ્યક્તિ જ્યારે તેની સમસ્યા શેર કરે છે તેના પર ગુસ્સો આવે છે. આ સ્થિતિમાં તે વ્યક્તિને છોડી યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે વાત કરો. વાત કરવા માટે પણ આવા વ્યક્તિની મદદ ન લો. યોગ્ય વ્યક્તિ સાથે વાત કરવાથી સ્ટ્રેસ ઘટી જાય છે. અને જો તમે અઘરા વ્યક્તિ સાથે વાત કરશો તો સ્ટ્રેસ વધી જશે. તેથી વાત કરવા માટે, મન હળવું કરવા માટે યોગ્ય વ્યક્તિને પસંદ કરો.
