Relationship Tips: દરેક વખતે એડજસ્ટ કરવું જરૂરી નથી, આ 4 વાતોમાં તો બિલકુલ એડજસ્ટ ન કરો, નહીં તો ગુમાવી દેશો સમ્માન
Relationship Tips: સંબંધમાં તો એડજસ્ટ કરીને રહેવું પડે, લગ્નજીવનમાં બાંધછોડ તો કરવી જ પડે. આવી વાતો તમે પણ સાંભળી હશે. લોકો આવી જ સલાહ આપતા હોય છે. પરંતુ તમને કોઈ એ વાત નહીં જણાવે કે સંબંધોમાં કઈ વાતમાં ક્યારેય બાંધછોડ કરવી નહીં. આ વાત વિશે આજે અહીંયા તમને જાણવા મળશે. એવી 4 વાતો છે જેને લઈ ક્યારેય બાંધછોડ કરતા નહીં.
Relationship Tips: લગ્નનું બીજું નામ જ એડજસ્ટમેન્ટ, લગ્ન પછી પતિ પત્નીએ એકબીજા માટે એડજસ્ટમેન્ટ કરવું જ પડે છે, સંબંધોમાં બાંધછોડ કરો તો સાથે રહી શકાય. આવી સલાહો આપનારા લોકો અનેક હોય છે. એ વાત અમુક અંશે સાચી પણ છે. જ્યારે તમે અન્ય વ્યક્તિ સાથે જીવન જીવવાનું શરૂ કરો છો તો કેટલીક બાબતમાં કરવી પણ પડે છે. પરંતુ કેટલીક વાતો હોય છે જેમાં ક્યારેય બાંધછોડ કરવી નહીં. પ્રેમના નામે પણ આ વાતમાં ક્યારેય બાંધછોડ કરવી નહીં. જો તમે એકવાર આ વાતોમાં બાંધછોડ કરશો તો તમારું માન નહીં રહે.
મોટાભાગે સ્ત્રી સંબંધ બચાવવા માટે લગ્નજીવનમાં ઘણીવાતોમાં બાંધછોડ કરતી હોય છે. પોતાના શોખ, પોતાની ઈચ્છાઓ, પોતાની ખુશી દરેક વસ્તુ સાથે બાંધછોડ કરવામાં આવે છે. પરંતુ એક ઉંમર પછી આ બાબતે અફસોસ થાય છે પરંતુ ત્યારે સમય હાથમાંથી નીકળી ગયો હોય છે. તેથી પહેલાથી જ દરેક યુવતીએ એ વાતને ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે સંબંધમાં પ્રેમના નામે પણ કઈ વસ્તુ સાથે ક્યારેય સમજૂતી કરવી નહીં. આજે તમને આવી જ 4 વાતો વિશે જણાવીએ.
આત્મસમ્માન સાથે બાંધછોડ
પ્રેમમાં હોવાનો અર્થ એવો બિલકુલ નથી કે પ્રેમના નામે તમને કોઈ અપમાનિત કરે. પહેલા મનમાં હોય તે બધા જ અપશબ્દો કહી અને પછી કહે કે જેને પ્રેમ કરતાં હોય તેના પર જ ગુસ્સો આવે ને... આવી વાતમાં ક્યારેય બાંધછોડ કરવી નહીં. જો તમારા પાર્ટનર તમને વારંવાર નીચું દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરે, તમારું અપમાન કરે તો આ વાતને ક્યારેય ચલાવો નહીં. પહેલીવારથી જ આ વાતનો વિરોધ કરો. જો સંબંધમાં આત્મસમ્માન નહીં જાળવો તો પણ સંબંધ આગળ જઈને નબળો પડી જ જશે. તેથી પહેલાથી જ પોતાના આત્મસમ્માનની વાત હોય તો અડગ રહો.
પોતાના સપના અને કરિયર
જ્યારે કોઈ સંબંધ કે કોઈ વ્યક્તિ તમને તમારા સપના પુરા કરવાથી કે તમારા કરિયરમાં આગળ વધવાથી પ્રેમના નામે રોકે તો તે સંબંધમાં આગળ વધતાં પહેલા વિચારી લેવું પણ પોતાના સપના કે કરિયર સાથે એડજસ્ટમેન્ટ ન કરવું. જો તમારા પાર્ટનર તમને સંબંધના નામે ઈમોશનલ બ્લેકમેલ કરે તો પણ તે રેડ ફ્લેગ છે. જો કોઈ વ્યક્તિ તમને આગળ વધતા અટકાવે તો તે વ્યક્તિ તમારા માટે યોગ્ય નથી. જે વ્યક્તિ ખરેખર તમને પ્રેમ કરતી હોય તે તમને આગળ વધતા અટકાવશે નહીં. તે તમને સપોર્ટ કરશે.
પ્રેમના નામે ઈમોશનલ બ્લેકમેલ
જો તમને તમારો પાર્ટનર દરેક વાતમાં ચુપ કરાવે, તમે બરાબર નથી તે અનુભવ કરાવે, તમારી લાગણી, તમારી જરૂરીયાતોને અવગણે અને જ્યારે તમે વિરોધ કરો ત્યારે તમને પ્રેમના નામે ઈમોશનલ કરે તો આવી વાતમાં પણ એડજસ્ટમેન્ટ કરવું નહીં. આવા વ્યક્તિ તમને મેન્ટલી હર્ટ કરવાનું યથાવત જ રાખશે, તેથી પોતાના મનની વાત હંમેશા ખુલીને કહેવી.
પાર્ટનરનો વધારે પડતો કંટ્રોલ
ઘણા લોકો પાર્ટનરના કંટ્રોલને તેની ચિંતા અને કેર સમજી મન મનાવી લે છે. પરંતુ તમારે સમજવું જોઈએ કે તમારો પાર્ટનર ખરેખર તમારી ચિંતા કરે છે એટલે તમારી દરેક વાત પર નજર રાખે છે કે પછી તે તમને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તમે શું પહેરશો, તમે ક્યાં જાવ છો, કોની સાથે વાત કરો છો, ક્યારે ઘરે આવશો... આવા પ્રશ્ન કંટ્રોલના કારણે પણ થતા હોય છે. તેથી પહેલાથી જ પોતાની પર્સનલ સ્પેસને લઈ ક્લીયર રહો. આ બાબતમાં બાંધછોડ ન કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
