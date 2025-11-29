Prev
Relationship Tips: લગ્નના વર્ષો પછી પણ પ્રેમ રહેશે એવોને એવો, અપનાવી લો આ 3 આદતો

Relationship Tips: સારું લગ્નજીવન લાઈફને સુંદર બનાવી શકે છે. પરંતુ સંબંધોને લગ્નના વર્ષો પછી ખુશહાલ રાખવા બધા માટે શક્ય બનતા નથી. જો તમે લગ્નના વર્ષો પછી પણ સંબંધમાં પ્રેમ અને વિશ્વાસ રાખવા માંગો છો તો આ 3 આદતો અપનાવી લો.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Nov 29, 2025, 04:51 PM IST

Relationship Tips: લગ્નના વર્ષો પછી પણ પ્રેમ રહેશે એવોને એવો, અપનાવી લો આ 3 આદતો

Relationship Tips: એક મજબૂત અને ખુશહાલ સંબંધ વ્યક્તિના જીવનને પણ સુંદર બનાવી દે છે. પરંતુ જેમ જેમ સમય પસાર થાય છે તેમ તેમ સંબંધોમાંથી પ્રેમ ઓછો થતો હોય એવું લાગે છે. ખાસ તો લગ્નના થોડા વર્ષો પછી પતિ-પત્ની વચ્ચે પહેલા જેવો સ્પાર્ક રહેતો નથી. પરંતુ જો કપલ કેટલીક આદતો અપનાવે તો લગ્નના વર્ષો પછી પણ તેમની વચ્ચેનો પ્રેમ અકબંધ રહે છે. 

લગ્નજીવનની શરુઆતમાં જેવો રોમાંસ અને રોમાંચ હોય તેને વર્ષો સુધી જાળવી રાખવા માટે મોટા સરપ્રાઈઝ પ્લાન કરવા, રોમાંટિક વેકેશન પર જવા જેવા ખર્ચા કરવાની પણ જરૂર નથી. તમે રોજની નાની-નાની આદતોને અપનાવીને પણ પોતાના સંબંધને મજબૂત બનાવી શકો છો. આજે તમને આવી જ આદતો વિશે જણાવીએ જે તમારા સંબંધમાં ઉષ્મા જાળવી રાખશે. 

એક-બીજા માટે સમય કાઢો

લગ્ન પછીની જવાબદારીઓના કારણે વ્યસ્તતા વધી જાય તો પણ એકબીજા માટે સમય કાઢવાનું રાખો. ઘરના અને ઓફિસના કામ વધારે હોય તો પણ દિવસમાં 10 થી 30 મિનિટનો સમય એવો રાખો જેમાં તમે તમારા પાર્ટનર સાથએ બેસો અને વાત કરો અથવા કોઈ એક્ટિવીટી સાથે કરો. તેમાં તમે વોક કરવા જઈ શકો છો, ટીવી જોઈ શકો છો, ડ્રાઈવ પર જઈ શકો છો. 

એકબીજાની ઈચ્છાનું સમ્માન કરો

સંબંધ ત્યાં સુધી સુંદર અને પ્રેમભર્યો રહે છે જ્યાં સુધી તમે એકબીજાની ફિલીંગ્સ અને ઈચ્છાઓનું સમ્માન કરો. એકબીજાની પસંદ, નાપસંદ, આદતોને માન આપો. એકબીજા પર પોતાની મરજી થોપવાથી સંબંધમાં પ્રેમ રહેતો નથી. તેથી એકબીજાની વાત સાંભળો અને તેને સમ્માન આપો.

વખાણ કરો

સમયની સાથે પતિ-પત્ની એકબીજાના વખાણ કરવાનું ભુલી જાય છે. એકબીજાને થેંક્યૂ કહેવાનું પણ ભુલી જાય છે. આ વાત નાની લાગે પરંતુ તેનાથી સંબંધમાં ઘણો ફરક પડે છે. પોતાના પાર્ટનરના કપડા, સારી આદત કે સારા કામના વખાણ કરો. તેની મહેનતના વખાણ કરો. તેનાથી સંબંધમાં મીઠાશ અને પ્રેમ વધે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

