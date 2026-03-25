Red Flags: હનીમૂન પિરિયડ પતે પછી ટોક્સિક વ્યક્તિ દેખાડે અસલી રંગ, લગ્ન પછી પતિનું આવું વર્તન સૌથી મોટા રેડ ફ્લેગ્સ
Red Flags In Marriage: લગ્ન નક્કી થાય, સગાઈ થઈ જાય, લગ્ન પછી હનીમૂન ફેઝ ચાલતો હોય ત્યાં સુધી દુનિયામાં ચારેતરફ પ્રેમ જ પ્રેમ દેખાય છે. પરંતુ ખરો સમય તો હનીમૂન પિરિયડ પછી જ શરુ થાય છે. આ સમય એવો હોય છે જ્યારે પતિના સ્વભાવના રેડ ફ્લેગ્સ પણ એક પછી એક સામે આવે છે. આ રેડ ફ્લેગ્સ કયા હોય છે જે લગ્ન પછી સામે આવે ચાલો જાણીએ.
Trending Photos
Red Flags In Marriage: કોઈ વ્યક્તિ સારા હોવાનો દેખાડો લાંબા સમય સુધી કરી શકતી નથી. અમુક સમય પછી તો વ્યક્તિનું અસલી રુપ સામે આવી જ જાય છે. આજના સમયમાં લગ્ન કરવા માટે પણ આવું થતું હોય છે. લગ્ન થાય ત્યાં સુધી છોકરાઓ સીધા હોવાનો દેખાડો કરી લેતા હોય છે. પરંતુ જે છોકરાઓ ટોક્સિક નેચરના હોય તેમનો અસલી ચહેરો હનીમૂન પિરિયડ પુરો થતા સુધીમાં સામે આવી જાય છે. ટોક્સિક વ્યક્તિ લાંબા સમય સુધી પોતાના સ્વભાવની ખામીઓને છુપાવી શકતી નથી.
લગ્ન થાય તેના થોડા સમય સુધી હનીમૂન પિરિયડ ચાલતો હોય છે. આ સમયે તો કપલ એકબીજાની નાની-મોટી ભુલને ઈગ્નોર કરી દેતા હોય છે. પરંતુ આ સમય પુરો થયા પછી જ્યારે જીવન નોર્મલ થઈ જાય છે ત્યારે કેટલાક રેડ ફ્લેગ્સ જોવા મળે છે. મોટાભાગે છોકરાઓના સ્વભાવમાં આવું પરિવર્તન જોવા મળે છે. લગ્નના અમુક સમય પછી જ્યારે છોકરાના નેચરમાં આવું પરિવર્તન જોવા મળે તો તેને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ કરવી નહીં. આ ભુલ તમને ભારે પડશે કારણ તે એકવાર તમે એડજસ્ટ કરશો તો પતિના સ્વભાવની ટોક્સિસીટી વધતી જશે.
લગ્ન પછી સામે આવતા પતિના સ્વભાવના રેડ ફ્લેગ્સ
1. લગ્નના થોડા સમય પછી જો પાર્ટનર તમારી દરેક વાતને કંટ્રોલ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગે તો ચેતી જવું. જેમકે તમારે કેવા કપડા પહેરવા કેવા નહીં, કોની સાથે વાત કરવી, કોની સાથે સંબંધ રાખવા કોઈની સાથે ન રાખવા. લગ્ન પછી મિત્રો સાથે સંબંધ ઓછા કરી નાખવા જેવા નિર્ણયો તમારા પર થોપવામાં આવે તો તે રેડ ફ્લેગ્સ છે.
2. જો પતિ અસુરક્ષાની ભાવના ધરાવતો હશે તો લગ્નના અમુક સમય પછી તમારો ફોન કોઈને કોઈ બહાને ચેક કરતો રહેશે, ફોનના પાસવર્ડ, સોશિયલ મીડિયાના પાસવર્ડ માંગી સોશિયલ મીડિયા ચેક કરશે. જ્યારે તમે ફોન પર બીઝી હશો તો પાસે આવીને ફોન પર નજર રાખશે. પતિનું આવું વર્તન તેના ટોક્સિક સ્વભાવ તરફ ઈશારો કરે છે.
3. જો પતિ તમને પર્સનલ સ્પેસ ન આપે તો તે પણ રેડ ફ્લેગ છે. જે રીતે પુરુષોને સ્પેસની જરૂર હોય તે રીતે સ્ત્રીને પણ સ્પેસની જરૂર હોય પરંતુ જો તમારો પતિ તમને સ્પેસ ન આપે, મિત્રોને મળવામાં પણ સાથે રહે, તમને તમારી ગમતી પ્રવૃતિ કરતાં અટકાવે તો તે રેડ ફ્લેગ પતિ છે.
4. ઘણીવાર શરુઆતમાં તો પતિ સારું વર્તન કરે છે પછી જેમ જેમ સમય જાય તેમ પોતાની ભુલ છુપાવવા અને દોષ તમારા પર ઢોળવા પોતાની કહેલી વાત પરથી પણ પલટી મારે છે, ઝઘડામાં પણ ભુલ તમારી છે તેવું સાબિત કરવાનું શરુ કરી દે છે. તેને ગેસલાઈટિંગ પણ કહેવામાં આવે છે. આ વર્તન પણ રેડ ફ્લેગ ગણાય છે.
5. ટોક્સિક પાર્ટનર ક્યારેય પોતાની ભુલ સ્વીકારે નહીં. કોઈપણ વાત હોય તે બીજા સામે પોતાની જાતને બિચારા દેખાડવાનો પ્રયત્ન કરે તેના માટે તે બધા સામે પતિ-પત્ની વચ્ચેની વાત પણ કરી દેતા હોય છે. આવું વર્તન પણ ટોક્સિક બિહેવિયર ગણાય છે.
આવા ફેરફાર લગ્નના થોડા સમય પછી દેખાવા લાગે છે. જ્યારે પતિના વર્તનમાં આવા ફેરફાર જોવા મળે તો તેનો અર્થ એ નથી કે તમે સંબંધ પુરા કરી દો. પોતાના પાર્ટનર સાથે આ અંગે વાતચીત કરો. ઘણી વખત વ્યક્તિ આ રેડ ફ્લેગને નોર્મલ ગણતી હોય છે. શક્ય છે કે તેની સાથે વાત કરવાથી તે પોતાના વર્તનમાં ફેરફાર કરે. વાત કરવી જરૂરી એટલા માટે છે કે જો તમે વ્યક્તિને તે ક્યાં ભુલ કરે તે ન સમજાવો તો તેનું ટોક્સિક વર્તન વધારે ખરાબ થઈ શકે છે. વાત કરી લેવાથી વ્યક્તિમાં સુધારો થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે