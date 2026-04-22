True Love: પ્રેમ બસ એક જ વાર થાય છે એવું નથી, માણસને સાચો પ્રેમ કેટલીવાર થાય એ જાણીને લાગશે નવાઈ
True Love: ફિલ્મો જોઈને તમે પણ એવું માનતા હોય કે પહેલીવાર જે ગળાડૂબ પ્રેમ થયો હોય તે પ્રેમ ફરીવાર ન થઈ શકે તો આ વાત ખોટી છે. વ્યક્તિને જીવનમાં એક જ વાર સાચો પ્રેમ થાય છે એવું હોતું નથી. સાચો પ્રેમ કેટલી વાર થાય તે જાણીને તમને આશ્ચર્ય થશે.
- પહેલીવાર જે ગળાડૂબ પ્રેમ થયો હોય તે પ્રેમ ફરીવાર ન થઈ શકે એ વાત ખોટી છે.
- રિસર્ચ પછી સામે આવ્યું કેટલીકવાર વ્યક્તિ પડે પ્રેમમાં.
- બ્રેકઅપ થયું હોય તો દુ:ખી ન થતાં, સાચો પ્રેમ ફરી મળશે.
Trending Photos
True Love: ફિલ્મોમાં હંમેશા પ્રેમને લઈને એવું કહેવામાં આવે છે કે સાચો પ્રેમ જીવનમાં એક જ વાર થાય અથવા તો જેની સાથે પહેલી વખત પ્રેમ થયો હોય તેને ભૂલી શકાય નહીં, કારણકે પ્રેમ એક જ વાર થાય છે અને સાચો પ્રેમ ફરીવાર થતો નથી. પરંતુ આ વાત સાચી નથી. ફિલ્મોની સ્ટોરીની જેમ પ્રેમ સંબંધિત આ વાત પણ કાલ્પનિક છે. કારણકે રિસર્ચમાં એવું સાબિત થયું છે કે વ્યક્તિને પ્રેમ એક વાર નહીં પરંતુ વારંવાર થઈ શકે છે.
જે યુવક-યુવતી એકબીજા સાથે ગળાડૂબ પ્રેમમાં હોય તેઓ સંબંધ દરમિયાન એવું જ માનતા હોય છે કે આ વ્યક્તિ સિવાય તે બીજા કોઈના પ્રેમમાં ન પડી શકે. તે વ્યક્તિ જ તેના માટે આખી દુનિયા હોય છે. જો કોઈ કારણસર બ્રેકઅપ થઈ જાય તો વ્યક્તિ હતાશ થઈ જાય છે અને તેના મનમાં સૌથી પહેલો વિચાર એ આવે છે કે તેને ફરીવાર આવો પ્રેમ નહીં થઈ શકે. પરંતુ સમય જતા તેના વિચાર બદલી જાય છે અને તે વ્યક્તિ ફરીથી પ્રેમમાં પડી શકે છે. આવું અમે નથી કહેતા પરંતુ રિસર્ચમાં સાબિત થયું છે.
ફિલ્મોમાં ભલે એવું દેખાડવામાં આવે કે સાચો પ્રેમ એક જ વાર થાય અને એક જ વ્યક્તિ સાથે થાય પરંતુ હકીકતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને સાચો પ્રેમ વારંવાર પણ થઈ શકે છે અને તે પણ અલગ અલગ વ્યક્તિ સાથે થઈ શકે છે. વ્યક્તિને જીવનમાં સાચો પ્રેમ કેટલી વખત થઈ શકે તેના પર અમેરિકામાં એક રિસર્ચ થઈ હતી. આ રિસર્ચ નું રીઝલ્ટ ચોકાવનારું છે. આ રિસર્ચ એ જાણવા માટે કરવામાં આવી હતી કે વ્યક્તિને તેના આખા જીવન દરમિયાન કેટલીવાર સાચો પ્રેમ થઈ શકે છે. આ રિસર્ચમાં 18 થી 99 વર્ષની ઉંમરના લોકોના સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો અને જાણવામાં આવ્યું કે તેમને જીવનમાં કેટલી વખત સાચા પ્રેમનો અનુભવ થયો.
હજારો લોકો પર થયેલી રિસર્ચ પછી એવું તારણ સામે આવ્યું કે દરેક વ્યક્તિને જીવનમાં બે વખત તો સાચા પ્રેમનો અનુભવ થયો છે. એટલે કે વ્યક્તિને જીવનમાં બે વખત તો સાચો પ્રેમ થાય છે. આ નિયમ યુવક અને યુવતી બંને માટે એક સમાન છે એટલે કે યુવતીઓને પણ બીજી વખત પ્રેમ થઈ શકે છે.
મોટાભાગના લોકો એવા હોય છે જેમને જીવનમાં બે વખત સાચો પ્રેમ થાય છે. અમુક લોકો એવા હોય છે જેમને બે કરતાં વધારે વખત પણ સાચો પ્રેમ થઇ શકે છે. આ રિસર્ચ પરથી એક વાત સામે આવી છે કે સોશિયલ મીડિયા પર ટીવી પર અને ફિલ્મોમાં પ્રેમ સંબંધને લઈને જ દેખાડવામાં આવે છે તેમાં અને હકીકત વચ્ચે જમીન આસમાનનું અંતર છે.
ફિલ્મોમાં તો દેખાડવામાં આવે છે કે જ્યારે વ્યક્તિનું દિલ તૂટે અને તેના જીવનનો પહેલો પ્રેમ છૂટી જાય તો તે ફરીથી કોઈની નજીક આવી શકતા નથી પરંતુ હકીકતમાં એવું નથી હકીકતમાં વ્યક્તિને સાચો પ્રેમ ફરીવાર પણ થઈ શકે છે. જો તમારું બ્રેકઅપ તાજેતરમાં જ થયું હોય કે તમારો પાર્ટનર તમને છોડીને જતો રહ્યો હોય તો નિરાશ થવાની જરૂર નથી. કારણ કે તમારા જીવનમાં પણ સાચો પ્રેમ ફરીથી આવી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે