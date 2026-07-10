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અન્ય સાથે ફિઝિકલ રિલેશન હોય તેને જ અફેર ન કહેવાય, લગ્ન પછી આ 4 પ્રકારના કામ પણ અફેર ગણાય

Types of Extra Marital Affairs: એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર એટલે ફક્ત લગ્ન બહાર અન્ય સાથે શારીરિક સંબંધો રાખવા એટલું જ નથી. અફેરના અલગ અલગ પ્રકાર પણ છે. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના અલગ અલગ પ્રકારો હોય છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ પતિ કે પત્નીના કેવા કામ અફેરની કેટેગરીમાં આવે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 10, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 12:57 PM IST
અન્ય સાથે ફિઝિકલ રિલેશન હોય તેને જ અફેર ન કહેવાય, લગ્ન પછી આ 4 પ્રકારના કામ પણ અફેર ગણાય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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અન્ય સાથે ફિઝિકલ રિલેશન હોય તેને જ અફેર ન કહેવાય, લગ્ન પછી આ 4 કામ કરવા પણ અફેર ગણાય
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