/અન્ય સાથે ફિઝિકલ રિલેશન હોય તેને જ અફેર ન કહેવાય, લગ્ન પછી આ 4 પ્રકારના કામ પણ અફેર ગણાય

Types of Extra Marital Affairs: એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના અલગ પ્રકાર હોય છે. અફેર એટલે પરપુરુષ કે પરસ્ત્રી સાથે ફિઝિકલ રિલેશન રાખવા એટલું જ નથી. અફેરમાં વ્યક્તિ લગ્ન બહાર ફિઝિકલ રિલેશન રાખ્યા વિના પણ પાર્ટનરને ચીટ કરી શકે છે. અફેરના આ પ્રકાર વિશે આજે તમને જણાવીએ. અફેરના આ પ્રકારમાં ચિંતાની વાત એ હોય છે કે પતિ કે પત્નીને ખબર પણ નથી હોતી કે તે જે કામ કરે છે તેના વડે તે પોતાના પાર્ટનરને છેતરી રહ્યા છે.
એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરના પ્રકારો
ડિજિટલ અફેર
આજના સમયમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે તે છે ડિજિટલ અફેર. આવા સંબંધોમાં સાચો પ્રેમ નથી હોતો. લોકો ઈંટરનેટ પર કે સોશિયલ મીડિયા પર સંપર્કમાં આવતા અજાણ્યા સ્ત્રી-પુરુષ સાથે વાતો કરવાનું શરુ કરી દે છે. આવી વાતો ટાઈમપાસ કે મજા માટે થતી હોય છે પણ આ કામ કરીને પતિ કે પત્ની પોતાના પાર્ટનરને ચીટ જ કરે છે. કારણ કે આ રીતે થતી વાતચીત કે સંબંધો પાર્ટનરથી ગુપ્ત રાખવામાં આવે છે.
રિવેન્જ અફેર
અત્યારના સમાજમાં રિવેન્જ અફેર પણ જોવા મળે છે. જેમાં એક સંબંધમાં ઈમાનદાર હોય તેવા વ્યક્તિને તેની પત્ની કે પતિ છેતરે તો પછી બદલાની ભાવનાથી ઈમાનદાર વ્યક્તિ પણ અન્ય સાથે કોન્ટેક્ટ વધારી અફેર કરે છે. આવા સંબંધોમાં પણ સાચા પ્રેમ જેવી વાત હોતી નથી. પાર્ટનર દ્વારા છેતરાયેલી વ્યક્તિ બદલાની ભાવનાથી અન્યની નજીક જાય છે જેથી તે પોતાના પાર્ટનરને અનુભવ કરાવી શકે કે અફેરની વાતથી કેવું ફીલ થાય છે.
ઈમોશનલ અફેર
જો પાર્ટનર તેની લાઈફમાં અન્ય વ્યક્તિ સાથે ઈમોશનલી કનેક્ટ થતી જાય અને પોતાના લાઈફપાર્ટનર તરફ તેનું વર્તન ખરાબ હોય તો તેને ઈમોશનલ અફેર કહેવાય છે. આવું સામાન્ય રીતે ત્યારે થાય છે જ્યારે લગ્નજીવનમાં સમસ્યાઓ ચાલતી હોય. આવા સમયે જ્યારે કોઈ વાત કરવાવાળું મળે તો લોકો તેની સાથે વાતો શેર કરવા લાગે છે અને ધીરે ધીરે તેમની વચ્ચે ઈમોશનલ કનેકશન બની જાય છે. આ રીતે લગ્નજીવનની વાતો અને સમસ્યા અન્ય સાથે શેર કરવી તેને પણ ચીટીંગ કહી શકાય.
પ્રેમ માટે થતું અફેર
ઘણી વખત લગ્નજીવનમાં પતિ કે પત્નીને પોતાના જીવનસાથી તરફથી જોઈએ એવો પ્રેમ, માન અને લાગણી મળતા નથી. આવા સમયે જો કોઈ જાણીતી વ્યક્તિ તેની આ જરૂરીયાતો પુરી કરે તો વ્યક્તિ તેના તરફ આકર્ષિત થઈ જાય છે. આવા સંબંધો પણ ફિઝિકલ રિલેશન સુધી આગળ વધતાં નથી. પણ જે વ્યક્તિ કેર કરતી હોય તેની સાથે વાત કરી ખુશીનો અનુભવ કરવાની વાત હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)