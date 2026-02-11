Prev
Hug Day 2026: ગળે લગાડવાની રીત પરથી સમજો છોકરી તમને પ્રેમ કરે છે કે ખાલી મિત્ર માને છે, ચેક કરી લો આ લિસ્ટ ફટાફટ

Hug Day 2026: વેલેન્ટાઈન વીકમાં હગ ડે પણ ઉજવાય છે. હગ ડે દરમિયાન તમને ગમતી છોકરી કે છોકરો તમને હગ કરે તેના પરથી તમે અંદાજ લગાવી શકો છો કે તે તમને પ્રેમ કરે છે કે ખાલી મિત્ર માની હગ કરે છે. સાથે જ જો તમે કોઈને હગ કરીને મનની વાત ક્લીયર કરવા માંગો છો અથવા મેસેજ આપવા માંગો છો તો પણ તમને આ જાણકારી કામ આવશે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:49 PM IST
  • ગળે લગાડવાના 7 પ્રકાર વિશે જાણો.
  • ગળે લગાડવાની રીત પરથી સામેની વ્યક્તિના મનમાં રહેલી લાગણી પણ જાણી શકાય
  • એકબીજાને ગળે લગાડવાના ખાસ અર્થ વિશે જાણો

 

Hug Day 2026: વેલેન્ટાઈન વીકમાં 12 ફેબ્રુઆરીના રોજ હગ ડે ના દિવસે કપલ જ નહીં મિત્રો પણ એકબીજાને હગ કરી પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. આપણે સામાન્ય દિવસોમાં પણ ખાસ મિત્રને, પરિવારના સભ્યને કે પ્રિયપાત્રને ગળે લગાડતા હોય છે. પરંતુ વેલેન્ટાઈન વીકમાં જ્યારે હગ ડે હોય ત્યારે એકબીજાને ગળ લગાડવાનો ખાસ અર્થ પણ નીકળતો હોય છે. ખાસ અર્થ એટલા માટે કે ઘણીવાર છોકરી કંઈ કહેતી ન હોય પણ મનમાં ને મનમાં તમારા માટે લાગણી હોય. તેના વિરુદ્ધ ઘણીવાર છોકરી તમને ખાલી મિત્ર ગણતી હોય અને તમે એવું માનતા હોય કે તે તમને પ્રેમ કરે છે.. આ બંને સ્થિતિ હગ ડેના દિવસે ક્લિયર થઈ જાય છે. તેના માટે ગળે લગાડવાના પ્રકાર કયા છે તે જાણવું પડે. તો ચાલો તમને જણાવીએ હગ કરવાની 7 રીતો વિશે.

ગળે લગાડવાની 7 રીતો

જ્યારે પણ તમે કોઈને મળો છો ત્યારે હેન્ડ શેક કરવામાં આવે છે અથવા તો ગળે લગાડી એકબીજાને વેલકમ કરવામાં આવે છે. જો કે ગળે લગાડવાની રીત પરથી સામેની વ્યક્તિના મનમાં રહેલી લાગણી પણ જાણી શકાય છે. તમને કોઈ વ્યક્તિ કેવી રીતે ગળે લગાડે છે તેના પરથી તમે અંદાજ લગાવી શકો છો કે તે વ્યક્તિ તમારા વિશે શું વિચારે છે અથવા તમને શું માને છે. ગળે લગાડવાના આવા જ અલગ અલગ અંદાજ વિશે તમને જણાવીએ. 

ટાઈટ હગ 

ટાઈટ હગમાં સામેની વ્યક્તિ તમને એકદમ ટાઈટ પકડી ગળે લગાડે છે. જેમાં તેના શરીરનો પણ તમને સ્પર્શ થાય છે અને આવી રીતે ગળે લગાડનાર વ્યક્તિ પોતાના હાથ તમારી પીઠ પર રાખી માથું ખભા પર મુકે છે. આ રીતે ગળે લગાડવાનો અર્થ થાય છે સામેની વ્યક્તિ તમને પ્રેમ કરે છે, તમારી પાસે તેને સુરક્ષિત અનુભવ થાય છે. 

સ્નગલ હગ 

સ્નગલ હગ કપલ વચ્ચે જ થાય છે. જે લોકો એકબીજાના પ્રેમમાં ગળાડૂબ હોય તેઓ એકબીજાને પુરા જોશથી ગળે લગાડે છે. કપલ વચ્ચે આ રોમાંટિક હગ હોય છે. જે લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. 

હગ વિથ બેક પેટ્સ 

જો કોઈ તમને ગળે લગાડી અને પોતાના હાથ વડે તમારી પીઠ થાબડે તો તે મિત્રતા, સાંત્વના કે સહયોગની લાગણી વ્યક્ત કરવા માટે હોય છે. 

વેસ્ટ હગ 

આ રીતે ગળે લગાડવું પણ પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે. જેમાં સામેની વ્યક્તિને કમરથી પકડી નજીક લાવી ગળે લગાડવામાં આવે છે. આ હગ અંતરંગતા અને મનના પ્રેમને વ્યક્ત કરે છે. 

બેક હગ

જો કોઈ વ્યક્તિ પાછળથી આવી તમને હગ કરે તો તે પણ રોમાંસની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. આ સ્થિતિમાં સામેની વ્યક્તિ તમારી નજીક આવી કમરથી હાથ આગળ તરફ લાવી આલિંગન કરે છે. 

સાઈડ હગ

જ્યારે ફોર્માલિટી માટે કોઈને હગ કરવામાં આવે છે ત્યારે સામાન્ય રીતે સાઈડ હગ થાય છે. જેમકે મિટીંગ કે પાર્ટીમાં કોઈ મળે તો ફક્ત તેના ખભા પર હાથ રાખી ગળે લગાડ્યા હોય તેમ નજીક જવાનું અને છુટ્ટા પડી જવાનું. મોટાભાગે મિત્રો પણ આ રીતે મળતા હોય છે. 

ફ્લર્ટી હગ

જ્યારે તમારા માટે કોઈના મનમાં લાગણી હોય ત્યારે તે પોતાનો મેસેજ તમારા સુધી પહોંચાડવા આ રીતે હગ કરવાની ટ્રાય કરી શકે છે અથવા હગ કરી શકે છે. જેમાં તમારી આંખોમાં આંખ પરોવી, ફ્લર્ટ કરતાં કરતાં નજીક આવી ફટાફટ તમને ગળે લગાડી લેશે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.  ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Hug Day 2026valentine week 2026lovecouple goalહગ ડે 2026

