Valentines Week: પ્રિયપાત્રને પ્રપોઝ કરી આપો આ 5 વચન, આ વાતો સાંભળી છોકરી હા કહી જ દેશે
Valentines Week: વેલેન્ટાઈન્સ વીકનો બીજો દિવસ એટલે પ્રપોઝ ડે. પ્રપોઝ ડે પર પોતાના દિલમાં છુપાયેલા પ્રેમનો એકરાર યુવક-યુવતીઓ કરતા હોય છે પરંતુ આ કામ એટલું સરળ નથી. દિલમાં જે વાત હોય તે પ્રિયપાત્ર સામે મુકવી મુશ્કેલ કામ છે પરંતુ આ મુશ્કેલ કામને તમે ખાસ રીતે રજૂ કરી શકો છો.
Valentines Week: વેલેન્ટાઈન વીકમાં પ્રપોઝ ડે પર પ્રેમી પંખીડા એકબીજા પ્રત્યેના પ્રેમને વ્યક્ત કરતા હોય છે. જો કે જે લોકો એકબીજાના પ્રેમમાં હોય તે દિલની વાતો કહ્યા વિના પણ સમજી જ જતા હોય છે પરંતુ પ્રપોઝ ડે પર દિલની વાતોને શબ્દો વડે વ્યક્ત કરવામાં આવે છે. આ પ્રપોઝ ડે પર જો પાર્ટનર સાથેના સંબંધને શરુ કરી મજબૂત બનાવવા માંગતા હોય તો પ્રિયપાત્રને દિલની વાત કરી આ 5 વચન પણ આપો.
આજ સમયમાં જ્યારે સંબંધોનું અસ્તિત્વ કેટલું રહેશે તે પણ નક્કી નથી તેવામાં જો તમે તમારા પ્રિય વ્યક્તિ પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરી અને તેને આ વચનના માધ્યમથી વિશ્વાસ અપાવશો કે તમે તેના માટે યોગ્ય છો તો પ્રેમ વધારે ગાઢ થઈ જશે. વેલેન્ટાઈન વીકમાં અલગ અલગ દિવસની ઉજવણી દરમિયાન થતા વાયદા અને વાતો 6 મહિના પણ ટકતા નથી. પરંતુ આ 5 વચન એવા છે જેને તમે ટકાવી રાખો તો જીવનમાં પ્રેમ સતત વધતો રહેશે. લડાઈ થઈ પણ જશે તો પણ તેનું સમાધાન તુરંત આવી જશે. કારણ કે આ વચનો તમને તમારા પ્રેમને ભુલવા નહીં દે.
પ્રેમની પરિભાષા સમયની સાથે બદલી ગઈ છે. તેવામાં જો તમને એવી વ્યક્તિ મળી હોય જેના પર તમે આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી શકો છો, જે તમારી ખુશી, તમારી પસંદ નાપસંદનું ધ્યાન રાખે છે તો પછી તેને પ્રપોઝ કરી જીવનભર માટે પોતાની કરી રાખવી જોઈએ. તમારા પ્રેમ પર પ્રિયપાત્રને વિશ્વાસ થાય તે માટે તમે તેને પ્રપોઝ કરી આ વચન આપી શકો છો. આ વચનો તમને રિલેશનશીપ માટે ગ્રીન ફ્લેગ પાર્ટનર બનાવી દેશે.
આ 5 વચન આપી પાર્ટનરને કરો પ્રપોઝ
1. સૌથી પહેલું વચન કે વિશ્વાસ એ વાતનો અપાવો કે તમે કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં તેનો સાથ નહીં છોડો. એક વ્યક્તિ માટે પાર્ટનરનો સપોર્ટ અને સાથ મહત્વનો હોય છે. જીવનની દરેક સ્થિતિમાં એકબીજાની સાથે રહેવાનું વચન આપો.
2. પાર્ટનરની ખુશી, તેની સફળતાને પણ મહત્વ આપશો અને તેની ખુશીમાં ખુશ થશો. તમારા જીવનમાં તેના અસ્તિત્વને સ્વીકારી તેની સાથે આગળ વધશો તેવું વચન આપજો. આ વચન તેને વિશ્વાસ અપાવશે કે તેનું ફ્યુચર તમારી સાથે સેફ છે.
3. પોતાના મનની દરેક વાત તેની સાથે શેર કરશો તેવું વચન પણ આપી શકો છો. આ વચન યુવકોએ ખાસ આપવું જોઈએ. યુવકો ઘણીવાતો મનમાં રાખે છે જેની અસર પાછળથી સંબંધ પર થાય છે. તેને બદલે સારી હોય કે ખરાબ દરેક વાત પાર્ટનરને કહી દેવાનું વચન આપો.
4. તમારા સંબંધો પ્રપોઝ કરતી વખતે જેવા હોય તેનાથી વધારે સુધારવા માટે તમે શું કરશો, તેને ખુશ રાખવા, તેને સેફ ફીલ કરાવશો તેવું વચન પણ આપો.
5. સૌથી છેલ્લું અને મહત્વનું વચન એ છે કે તમે તમારા પાર્ટનરની વાત સાંભળશો. તેના માટે ઈમોશનલી અવેલેબલ રહેશો. પ્રેમમાં ફક્ત શરીરથી હાજરી હોવી પુરતી નથી. પાર્ટનર માટે ઈમોશનલી અવેલેબલ હોવું પણ જરૂરી છે.
પ્રપોઝ ડે ના દિવસે મોટી-મોટી વાતો અને પ્રેમભરી વાતો કરી સૌ કોઈ પ્રપોઝ કરે છે. પરંતુ જો તમે આ દિવસને ખાસ અને યાદગાર બનાવવા માંગો છો તો આ 5 વચન આપી પ્રિયપાત્રને પ્રપોઝ કરજો. 100 ટકા તમને જવાબમાં હા સાંભળવા મળશે.
