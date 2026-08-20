Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /રિલેશનશીપ
  • /વિકી કૌશલની લગ્નજીવનને સુખી બનાવવાની 3 ટીપ્સ, લવ હોય કે અરેન્જ બંને મેરેજમાં કામ આવશે

વિકી કૌશલની લગ્નજીવનને સુખી બનાવવાની 3 ટીપ્સ, લવ હોય કે અરેન્જ બંને મેરેજમાં કામ આવશે

Happy married Life: બોલીવુડના ગ્રીન ફ્લેગ હસબંડ તરીકે જાણીતા વિકી કૌશલે લગ્નજીવનને સુખી બનાવવાના 3 સીક્રેટ મંત્ર જણાવ્યા છે. આ 3 વાતોને કોઈપણ કપલ અપનાવો તો લગ્નજીવન સુખી થઈ જાય છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 20, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:34 AM IST
વિકી કૌશલની લગ્નજીવનને સુખી બનાવવાની 3 ટીપ્સ, લવ હોય કે અરેન્જ બંને મેરેજમાં કામ આવશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Zero Sugar: વજનથી લઈ સ્કિનમાં સુધારો જોવો હોય તો 2 Week ખાંડવાળી વસ્તુઓ ખાવાનું છોડો
2
3
4
5