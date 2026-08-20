/વિકી કૌશલની લગ્નજીવનને સુખી બનાવવાની 3 ટીપ્સ, લવ હોય કે અરેન્જ બંને મેરેજમાં કામ આવશે

Happy married Life: બોલીવુડના પાવર કપલમાંથી એક વિકી કૌશલ અને કૈટરીના કેફ પણ છે. વિકી કૌશલ અને કૈટરીના કૈફે વર્ષ 2021 માં લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન સુધી તેમને પોતાના રિલેશનશિપની વાત જાહેર કરી ન હતી. વિકી કૌશલ અને કૈટરીના કૈફ તેમના સુખી લગ્ન જીવન માટે પણ લોકપ્રિય છે. વિકી કૌશલને તો ગ્રીન ફ્લેગ હસબન્ડનું ટેગ પણ મળેલું છે. ગ્રીન ફ્લેગ હસબન્ડ તરીકે જાણીતા વિકી કૌશલે ખુશ હાલ લગ્નજીવનના ત્રણ સિક્રેટ મંત્ર પણ જણાવ્યા હતા.
વિકી કૌશલે એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે લગ્નને સફળ બનાવવા માટે શું જરૂરી હોય છે. વિકી કૌશલ્ય જણાવેલી આ વાત કોઈપણ કપલ અપનાવી શકે છે. વિકી કૌશલ ના જણાવ્યા અનુસાર જો કોઈ કપલ સુખી થવાના આ ત્રણ મંત્રોને અપનાવી લે તો લવ મેરેજ હોય કે અરેન્જ મેરેજ લગ્નજીવન ખુશ હાલ બની શકે છે.
પ્રેમ, સમજદારી અને કેર
વિકી કૌશલને જ્યારે સુખી લગ્ન જીવન વિશે પૂછવામાં આવ્યું તો તેણે જણાવ્યું હતું કે અરેન્જ મેરેજ હોય કે પછી લવ મેરેજ બે વ્યક્તિ વચ્ચે ત્રણ વસ્તુ સૌથી જરૂરી છે. આ ત્રણ વસ્તુ જ સુખી લગ્ન જીવનનું સિક્રેટ છે. આ ત્રણમાં સૌથી જરૂરી છે પ્રેમ, બીજું છે સમજદારી અને ત્રીજી મહત્વની વાત છે એકબીજાનું સમ્માન જાળવવું. જો કોઈ કપલ આ ત્રણ વસ્તુને અપનાવી લે તો કોઈ પણ લગ્ન ખુશ હાલ બની શકે છે.
વિકી કૌશલે મુલાકાત દરમિયાન એવું પણ જણાવ્યું હતું કે જેની સાથે લગ્ન થયા હોય તે વ્યક્તિ તમારાથી અલગ જ હશે તે વાત સ્વીકારવી જોઈએ. સંબંધો ત્યારે સારી રીતે નિભાવી શકાય છે જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનરને બદલતા નથી કે તમે પોતે બદલાતા નથી. જે વ્યક્તિ જેવી છે તેવી સ્વીકારીને જીવન જીવવાથી જીવન ખુશહાલ રહે છે.
ટૂંકમાં વિકી કૌશલ નું માનવું એવું છે કે લગ્નજીવન પ્રેમ, સમજદારી અને આપસી સન્માનના આધાર પર ચાલે છે. જો કપલ આ ત્રણ વસ્તુને બેલેન્સ કરતા શીખી જાય તો લગ્નજીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા ન થાય ભલે પછી લગ્ન અરેન્જ મેરેજ હોય. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ પણ માને છે કે એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમની સાથે એકબીજાને સમજવા અને એકબીજાનું સન્માન કરવું જરૂરી હોય છે.
રિલેશનશિપમાં જો વધારે પડતી અપેક્ષાઓ રાખવામાં આવે અહંકાર રાખવામાં આવે કે પછી સામેની વ્યક્તિને બદલવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો સમસ્યાઓ થાય છે તેના બદલે સામેની વ્યક્તિના અસ્તિત્વને સ્વીકારી જીવન જીવવામાં આવે તો લગ્નજીવન ખુશહાલ રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)