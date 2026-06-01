/Virushka Relationship Tips: તમારા પાર્ટનર સાથે વિરાટ અને અનુષ્કા જેવો અતૂટ સંબંધ બાંધવો છે ? તો અપનાવી લો આ 5 નિયમો

Virushka Relationship Tips: આઈપીએલ 2026 ની ટ્રોફી જીતનાર વિરાટ કોહલીના નામની ચર્ચા ચારેતરફ છે. આરસીબીએ ટ્રોફી જીતી તેની સાથે ફરી એકવાર અનુષ્કા અને વિરાટના સંબંધોની પણ ચર્ચા થવા લાગી છે. વિરાટ માટે અનુષ્કા કેટલી મહત્વની છે તે વારંવાર વિરાટ પોતાના વર્તનથી દર્શાવતો હોય છે. વિરાટ કોહલી જેવો પાર્ટનર મળે તેવું દરેક યુવતી ઈચ્છતી હોય છે. જો તમે તમારા પાર્ટનરને વિરાટ કોહલી જેવો બનાવી તેની સાથે અનુષ્કા શર્મા જેવા સંબંધો બનાવવા માંગો છો તો આજથી જ આ 5 નિયમો અપનાવી લો. આ 5 નિયમો જ વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્માને આઈડિયલ કપલ બનાવે છે.
એકબીજાને સમય આપવો
વિરાટ કોહલી માટે ખાસ મેચ હોય ત્યારે હંમેશા અનુષ્કાની હાજરી જોવા મળે છે. તેવી જ રીતે વિરાટ કોહલી પણ ચાલુ મેચમાં, મેચના બ્રેકમાં અને મેચ પુરો થયા પછી જ્યારે પણ સમય મળે ત્યારે અનુષ્કા સાથે વાત કરી લે છે, તેનું ધ્યાન રાખે છે અને તેની સંભાળ લે છે. બંનેની આ વાત દર્શાવે છે કે તમે કેટલા પણ બીઝી કેમ ન હોય તમારા જીવનની ખાસ વ્યક્તિ પરથી ધ્યાન ક્યારેય ન હટે અને તેને હંમેશા પ્રાથમિકતા આપી સમય આપવો.
એકબીજાને સમ્માન આપવું
સમ્માન આપવું દરેક સંબંધ માટે જરૂરી છે. અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલીના સંબંધોમાં પણ આ વાત મહત્વની છે. બંને અલગ અલગ પ્રોફેશનમાં છે, બંને પોતાની લાઈફમાં બીજી હોય છે પણ એકબીજાના નિર્ણયને હંમેશા સપોર્ટ કરતાં જોવા મળે છે. તેઓ એકબીજાને સમ્માન આપે છે.
ચિંતા કરવી
જ્યારે અનુષ્કા શર્મા બીજી વાર પ્રેગ્નેન્ટ હતી અને સ્ટેડિયમમાં આવતી તો પીચ પરથી પણ સમય થાય એટલે ઈશારામાં વિરાટ કોહલી તેને પુછી લેતો કે જમ્યું કે નહીં. કારણ કે તેની લાઈફની પ્રાયોરિટી તેની પત્ની અને તેનું બાળક છે. તેથી તે હંમેશા તેની સુરક્ષાની ચિંતા કરતો જોવા મળે છે.
ઈમાનદારી
વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા જેવા મજબૂત સંબંધો માટે એકબીજા પ્રત્યે ઈમાનદાર રહેવું જરૂરી છે. ઈમાનદાર સંબંધને મજબૂત બનાવે છે. કપલ એકબીજાને લોયલ રહે તો પાર્ટનરનો વિશ્વાસ જીતી શકે છે.
એકબીજાને સપોર્ટ કરવા
વિરાટ કોહલીની દરેક જીત અને હારમાં અનુષ્કા તેના સપોર્ટમાં હોય છે અને અનુષ્કા શર્માની ભક્તિમાં વિરાટ કોહલી તેની સાથે તેના રંગે રંગાયેલો જોવા મળે છે. આ સૌથી મહત્વનું હોય છે કે પોતાની અલગ પર્સનાલિટી હોવા છતાં પોતાના પાર્ટનરના સપોર્ટમાં પગથી માથા સુધી બદલી જવું અને તેમાં પણ ખુશીનો અનુભવ કરવો. એકબીજાને જતાવવું નહીં કે કોણે સંબંધ માટે શું કર્યું, શું નહીં.
