Relationship Tips: ફર્સ્ટ ડેટ પર છોકરાની આ 4 વસ્તુઓ નોટિસ કરે છોકરી
Relationship Tips: ફર્સ્ટ ડેટ પર નાનામાં નાની વાતનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. કેટલીક નાની વાતો પણ ઈમેજ ખરાબ કરી દે છે. ખાસ કરીને છોકરાઓએ ફર્સ્ટ ડેટ પર આ 4 વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કારણ કે છોકરીઓ પહેલી મુલાકાતમાં છોકરાની આ 4 વાતો નોટિસ કરતી હોય છે.
Relationship Tips: પહેલી મુલાકાત ક્યારેય સામાન્ય હોતી નથી. કપલની ફર્સ્ટ ડેટ એવો સમય હોય છે જે જીવનભર યાદ રહે છે. બે લોકો પહેલી વખત એકબીજાને મળે છે અને ફક્ત એકબીજાને જ જોતા હોય છે. આ સમયે તેમનું ધ્યાન એકબીજા પર હોય છે. ફર્સ્ટ ડેટ પર કેટલીક વસ્તુ કહ્યા વિના પણ ઘણું બધું કહી જતી હોય છે. યુવક અને યુવતીની કેટલીક હરકતો તેની ઈમેજ બનાવી પણ શકે છે અને બગાડી પણ શકે છે. ઘણી વખત ફર્સ્ટ ડેટ યુવકો માટે લાસ્ટ ડેટ પણ બની જતી હોય છે.
ફર્સ્ટ ડેટ હોય ત્યારે યુવતીઓ યુવકોમાં કેટલીક વસ્તુ નોટિસ કરે છે. તેના આધારે યુવતીના મનમાં યુવકની ઈમેજ ઉભી થાય છે. જો તમારા મનમાં પણ એ પ્રશ્ન હોય કે યુવતી યુવકમાં એવું તો શું નોટિસ કરે છે તો ચાલો તમને પણ જણાવી દઈએ. જો તમે પણ કોઈ યુવતીને મળવા જાઓ તો આ 4 બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખજો. કારણકે તમે વાતચીતમાં અને દેખાવમાં સ્માર્ટ દેખાશો તો પણ યુવતીઓની નજર આ વસ્તુઓને નોટિસ કરશે. જો તમે આ 4 બાબતમાં નબળા પડશો તો તમારી ફર્સ્ટ ડેટ લાસ્ટ ડેટ પણ બની શકે છે. તેથી યુવતી ને મળવા જાઓ તો આ 4 બાબતમાં પરફેક્ટ રહેવું.
ગ્રૂમિંગ અને સેન્ટ
સૌથી પહેલા ધ્યાન યુવકની ગ્રુમિંગ પર જાય છે. યુવતીઓ યુવકનું ગ્રુમીંગ અને તેની સેન્ટ સૌથી પહેલાં નોટિસ કરે છે. તેથી ડેટ પર જતા પહેલા વાળ સેટ કરાવો, દાઢી સેવ કરો, નખ સાફ રાખો અને કપડા પણ વ્યવસ્થિત પહેરો. અવ્યવસ્થિત કપડા અને વિખરાયેલા વાળ સાથે યુવતીને મળવા જશો તો તમારી ઇમ્પ્રેશન બગડી જશે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો તમે તમારા ગ્રૂમિંગ પર ધ્યાન આપી સરસ પરફ્યુમ યુઝ કરીને યુવતીને મળશો તો પોઝિટિવ અસર પડશે.
બોડી લેંગ્વેજ
તમે કંઈ પણ બોલો તે પહેલાં તમારી બોડી લેંગ્વેજ ઘણું બધું કહી દેતી હોય છે. યુવતીઓની નજર યુવકની બોડી લેંગ્વેજ પર પણ હોય છે. તે સતત નોટિસ કરતી હોય છે કે વાતચીત કરતી વખતે યુવકની બોડી લેંગ્વેજ કેવી છે. તેથી હંમેશા ધ્યાન રાખો કે તમે રિલેક્સ હોય અને યુવતીની આંખમાં આંખ નાખીને વાત કરો. સાથે જ ચહેરા પર નેચરલ સ્માઈલ રાખો. વાતચીત કરતી વખતે આત્મવિશ્વાસ રાખવો અને વધારે પડતું ગભરાવું નહીં. સાથે જ વાતચીત કરતી વખતે ગભરામણ છુપાવવા માટે ફોન ચેક કરવો, હાથ હલાવવા, ધ્યાન ભટકાવવું, પગ હલાવવા જેવી હરકતો કરવી નહીં.
બીજા પ્રત્યેનું વર્તન
યુવતીઓ ફર્સ્ટ ડેટમાં ખૂબ ધ્યાનથી જોતી હોય છે કે યુવકનું વર્તન બીજા વ્યક્તિ સાથે કેવું છે. જેમકે તમે કોઈ રેસ્ટોરન્ટમાં ગયા હોય તો તમે વેટર કે અજાણી વ્યક્તિ સાથે કેવું વર્તન કરો છો, કેવી રીતે વાત કરો છો તે જોવાતું હોય છે. અજાણી વ્યક્તિ સાથેના તમારા વ્યવહારથી તમારો સાચો સ્વભાવ ખબર પડે છે. તેથી યુવતીઓ એ વાત નોટિસ કરતી રહે છે કે તમે તેના સિવાય અન્ય વ્યક્તિ સાથે કેવી રીતે વર્તન કરો છો.
વાતચીત કરવાની રીત
ચોથી અને મહત્વપૂર્ણ વસ્તુ છે જે છોકરી છોકરામાં નોટિસ કરે છે એ છે વાતચીત કરવાની રીત. તમે વાતચીત કરતી વખતે તેના પર ધ્યાન આપો છો કે નહીં, વાત કરવામાં કોન્ફિડન્સ છે કે નહીં, તે વાત કરે છે ત્યારે તમારું ધ્યાન તેના પર છે કે તમે ફોન પર બીઝી છો.. આ બધી વસ્તુઓ યુવતી નોટિસ કરતી હોય છે. જો તમે યુવતી વાત કરતી હોય ત્યારે તેના પર ધ્યાન આપતા નથી તો તે નેગેટિવ અસર કરી શકે છે.
