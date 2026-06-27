/શું હોય છે ઇમોશનલ ચીટિંગ? આ 4 સંકેતોને અવારનવાર લોકો કરે છે નજરઅંદાજ!

What is Emotional Cheating: રિલેશનશિપમાં અવારનવાર પાર્ટનરને ડર રહે છે કે, તેમનો પાર્ટનર ક્યાંક કોઈની સાથે ઇમોશનલી જોડાઈ ન જાય. જો તમારો પાર્ટનર કોઈ બીજા સાથે ઇમોશનલી જોડાઈ જાય છે, તો આ ખતરાની ઘંટડીનો સંકેત છે. ઘણીવાર રિલેશનશિપમાં લોકો પોતાને મોર્ડન અને કૂલ દેખાડવાના ચક્કરમાં પાર્ટનર પર આંખ બંધ કરીને ભરોસો કરી લે છે. આવા સમયમાં પાર્ટનર ઇમોશનલ ચીટિંગ કરે છે.
ઇમોશનલ ચીટિંગમાં ફિઝિકલ ઇન્ટિમેસી સામેલ નથી હોતી, પરંતુ તેમ છતાં આ પણ એક પ્રકારની ચીટિંગ જ છે. અવારનવાર લોકો આ પ્રકારની ચીટિંગને નજરઅંદાજ કરી દે છે. ઘણીવાર પાર્ટનર ઇમોશનલ ચીટિંગના આ સંકેતોને નજરઅંદાજ કરી દે છે. ચાલો જાણીએ શું હોય છે ઇમોશનલ ચીટિંગ.
ઇમોશનલ ચીટિંગ શું છે?
જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનરના બદલે કોઈ ત્રીજી વ્યક્તિ સાથે ઇમોશનલી જોડાઈ જાય છે. આ દરમિયાન તે ત્રીજી વ્યક્તિ સાથે એક બોન્ડ બનાવી લે છે. આ ચીટિંગમાં ફિઝિકલ ઇન્ટિમેસી હોવી જરૂરી નથી. તેના બદલે આ દરમિયાન વ્યક્તિ ત્રીજી વ્યક્તિ સાથે પોતાની ભાવનાઓ અને રહસ્યો શેર કરે છે. પોતાના પાર્ટનર સાથે શેર કરવાને બદલે, તે કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સાથે સિક્રેટ્સ શેર કરે છે.
ઇમોશનલ ચીટિંગના સંકેતો
1. ફોનનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરવો
પાર્ટનર સાથે હોવા છતાં પણ ફોનનો વધુ પડતો ઉપયોગ કરવો. ફોન પર વધુ સમય વિતાવવો. આવા સમયમાં ઘણીવાર પાર્ટનરને ખબર નથી પડી શકતી કે સામેવાળી વ્યક્તિ કોની સાથે વાત કરી રહી છે. ઘણીવાર લોકો આ સંકેતને નજરઅંદાજ કરી દે છે.
2. અંતર અનુભવાવવું
તમને એવું લાગવું કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી તમારા પાર્ટનર સાથે તમારું અંતર વધી ગયું છે. આનું કારણ એ હોઈ શકે છે કે, તમારો પાર્ટનર કોઈ અન્ય વ્યક્તિની વધુ નજીક આવી ગયો હોય. તે ક્યાંક બીજે વધુ ઇમોશનલી જોડાઈ ગયો છે. અંતર અનુભવાવવાનો મતલબ એ છે કે તમે તમારા પાર્ટનરની આંતરિક દુનિયાનો હિસ્સો નથી રહ્યા.
3. ખામીઓ શોધવી
જો પાર્ટનર છેલ્લા કેટલાક સમયથી તમારી ખામીઓ પર વધુ પડતો ફોકસ કરી રહ્યો હોય અને તમારી વચ્ચે વારંવાર દલીલો કે ઝઘડા થઈ રહ્યા હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તે વ્યક્તિ તમારી સરખામણી કોઈ અન્ય વ્યક્તિ સાથે કરી રહી છે.
4. ઇમોશનલ સપોર્ટ માટે બહાર જવું
જો તમારો પાર્ટનર પરેશાન હોવા છતાં તમારી સાથે વાતો શેર નથી કરી રહ્યો, તો તમારે આ સંકેતને નજરઅંદાજ ન કરવો જોઈએ. જો તે પોતાની વાતો કોઈ અન્ય સાથે શેર કરી રહ્યો/રહી છે, તો તેનો અર્થ એ છે કે તે તમને પોતાનો ઇમોશનલ સપોર્ટ નથી માનતો.
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