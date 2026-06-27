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શું હોય છે ઇમોશનલ ચીટિંગ? આ 4 સંકેતોને અવારનવાર લોકો કરે છે નજરઅંદાજ!

What is Emotional Cheating: કોઈપણ સંબંધમાં ચીટિંગ કરવી ખૂબ જ ખરાબ બાબત છે. ક્યારેય પણ પોતાના પાર્ટનર સાથે ચીટિંગ ન કરવી જોઈએ. આજકાલ પાર્ટનર્સ ઇમોશનલ ચીટિંગનો શિકાર બની રહ્યા છે. ચાલો જાણીએ કે, ઇમોશનલ ચીટિંગ શું હોય છે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 27, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 10:47 PM IST
શું હોય છે ઇમોશનલ ચીટિંગ? આ 4 સંકેતોને અવારનવાર લોકો કરે છે નજરઅંદાજ!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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