/Emotional Intimacy: ફિઝિકલ જ નહીં રિલેશનશીપમાં ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી પણ જરૂરી, આ રીતે સંબંધને બનાવો મજબૂત

Emotional Intimacy: પતિ પત્ની વચ્ચે ફિઝિકલ ઈન્ટિમસી જેટલી જરૂરી છે એટલી જ જરૂરી ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી પણ છે. ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી મહિલાઓ માટે વધારે જરૂરી હોય છે. પતિ તરફથી મળતી ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી સંબંધમાં વિશ્વાસ અને પ્રેમ તેમજ મજબૂતી વધારવામાં મદદ કરે છે. દરેક મહિલાને પતિ પાસેથી ઈમોશનલ ઈન્ટિમસીની પણ અપેક્ષા હોય છે. ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી શું છે અને કેવી રીતે વ્યક્ત કરવી ચાલો જાણીએ.
ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી એટલે શું ?
રિલેશનશિપમાં ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી એટલે એકબીજા સાથે ભાવનાત્મક રીતે જોડાયેલા હોવું. ઈમોશનલ ઈન્ટિમસીમાં પાર્ટનર કોઈપણ જાતના સંકોચ કે ડર વિના પોતાના મનની વાત, સાચી લાગણી વ્યક્ત કરી શકે છે. ઈમોશનલ એન્ટીમસીમાં અતૂટ વિશ્વાસ, ખુલીને વાતચીત કરવાની આદત અને એકબીજા સાથે સુરક્ષાની લાગણીનો અનુભવ થાય છે. એક્સપર્ટ અનુસાર ઈમોશનલ ઈન્ટિમસીના કારણે સંબંધ મજબૂત રહે અને લાંબા ટકે તે માટે ફિઝિકલ ઈન્ટીમસી કરતાં પણ વધારે જરૂરી ઈમોશનલ ઇન્ટીમસી હોય છે.
ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી કેવી રીતે વ્યક્ત કરવી ?
વખાણ અને લાગણી વ્યક્ત કરો
પાર્ટનર પ્રત્યે પોતાની લાગણી અવારનવાર વ્યક્ત કરવી એ ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી દર્શાવે છે. પાર્ટનરના વખાણ કરવા અને તેના માટેની લાગણીને વ્યક્ત કરવી જરૂરી હોય છે. વખાણ અને લાગણી વ્યક્ત કરવાથી પાર્ટનરને સંબંધમાં સપોર્ટ અને પ્રેમનો અનુભવ થાય છે.
પાર્ટનર માટે સમય કાઢવો
દિવસમાં વધારે નહીં તો 10 થી 15 મિનિટ પણ એવી હોવી જોઈએ જેમાં તમે તમારા પાર્ટનર સાથે બેસીને આખા દિવસના અનુભવો વિશે વાત કરો. વાત કોઈપણ હોય એકબીજા સાથે શેર કરવાથી સમજદારી અને વિશ્વાસ વધે છે. સાથે જ પાર્ટનરને અનુભવ થાય છે કે તેના માટે પણ તમારી લાઇફમાં ખાસ સ્થાન છે.
સપોર્ટ કરો
પોતાના પાર્ટનરના સપના પૂરા થાય અને તેના લક્ષ્ય પુરા થાય તે માટે તેને પૂરતો સપોર્ટ આપો. આજના સમયમાં સંબંધમાં પ્રેમની સાથે એકબીજાનો સપોર્ટ પણ જરૂરી છે. ઘર ચલાવવા માટે પણ બે વ્યક્તિએ સાથે મળીને જવાબદારી ઉઠાવવી પડે છે આ કામમાં એકબીજાને ઈમોશનલ સપોર્ટ પૂરો પાડવો જોઈએ.
ફિઝિકલ ટચ
ફિઝિકલ ઈન્ટિમસી દરમિયાન જ પાર્ટનરની નજીક જવું એ જરૂરી નથી ઈમોશનલ ઈન્ટિમસીમાં પાર્ટનરને સ્પેશિયલ ફિલ કરાવવા માટે ફિઝિકલ ટચ મહત્વના હોય છે. એટલે કે ઓફિસ જતા પહેલા પાર્ટનરને હગ કરો, માથા પર કિસ કરવી, ચાલતી વખતે હાથ પકડવો, ઓફિસથી આવીને તેની પાસે બેસો, ટીવી જોતી વખતે એકબીજાનો હાથ પકડો વગેરે જેવા જેશ્ચર ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી વધારે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)