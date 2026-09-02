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Emotional Intimacy: ફિઝિકલ જ નહીં રિલેશનશીપમાં ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી પણ જરૂરી, આ રીતે સંબંધને બનાવો મજબૂત

Emotional Intimacy: સંબંધની મજબૂતી, પ્રેમ અને વિશ્વાસનો આધાર ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી હોય છે. રોજની કેટલીક આદતોમાં ફેરફાર કરીને સંબંધમાં ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી વધારી શકાય છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 02, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 01:06 PM IST
Emotional Intimacy: ફિઝિકલ જ નહીં રિલેશનશીપમાં ઈમોશનલ ઈન્ટિમસી પણ જરૂરી, આ રીતે સંબંધને બનાવો મજબૂત

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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