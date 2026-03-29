Friends with Benefits: ફ્રેડ્સ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધો સૌથી ખરાબ, જાણો શા માટે યુવક-યુવતી એકબીજા સાથે રાખે આવા સંબંધો?
Friends with Benefits: જો તમને કોઈ રિલેશનશીપ માટે પ્રપોઝ કરે અને તેમાં ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ શબ્દનો ઉપયોગ કરે તો આવા સંબંધ શરુ કરતાં પહેલા ચેતી જવું. ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધો શું હોય અને આવા સંબંધોનું ભવિષ્ય શું હોય ચાલો જાણીએ.
- કઈ બલાનું નામ છે ફ્રેન્ડસ વિથે બેનિફિટ્સ?
- આવા સંબંધોનું ભવિષ્ય શું હોય ?
- શા માટે યુવક-યુવતી બને ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ ?
Trending Photos
Friends with Benefits: સોશિયલ મીડિયા અને ડેટિંગ એપ્સના ચલણના કારણે અલગ અલગ પ્રકારના સંબંધો અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે. જેમકે લિવ ઈન, કેઝુઅલ રિલેશનશીપ, સીરિયલ રિલેશનશીપ વગેરે. આવા સંબંધોમાંથી એક છે ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ. ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સનો કોન્સેપ્ટ રિલેશનશીપમાં સૌથી ખરાબ ગણી શકાય તેવો છે. ચાલો વિસ્તારપૂર્વક જાણીએ ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધો શું હોય અને તેમાં કેવી ભુલો ન કરવી.
ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ એટલે શું ?
ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ રિલેશનમાં ફ્રેન્ડ શબ્દ આવે એટલે એવું ન માની લેવું કે આ મિત્રતા છે. હા આવા સંબંધોમાં યુવક યુવતી વચ્ચે મિત્રતા હોય છે પણ તેની સાથે તેઓ એકબીજાની શારીરિક જરૂરીયાતો પણ પુરી કરે છે. ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ એટલે બે લોકો એકબીજા સાથે મિત્રતા રાખે અને પોતાની ઈન્ટીમેટ નીડ પુરી કરે. આવા સંબંધોમાં એકબીજા પ્રત્યે કોઈપણ પ્રકારનું કમિટમેન્ટ હોતું નથી. આવા સંબંધમાં યુવક કે યુવતી પોતાના પાર્ટનર સિવાય અન્ય સાથે રિલેશનશીપ રાખી પણ શકે છે. ટુંકમાં ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ એટલે 2 લોકો જે એકબીજા સાથે સમય પસાર કરવાનું, વાતો કરવાનું પસંદ કરતાં હોય તેઓ એકબીજાની જરૂરીયાતો પણ પુરી કરવા લાગે. આવા સંબંધો ટકાઉ હોતા નથી.
શા માટે યુવક-યુવતી બને ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ ?
ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધોનું ભવિષ્ય નથી હોતું આવા સંબંધો ફક્ત સ્વાર્થ અને જરૂરીયાત સંતોષવા માટે હોય છે તેમ છતાં ઘણા યુવાનો આવા સંબંધ રાખવાનું પસંદ કરે છે. તેના કારણ વિશે માનવામાં આવે છે કે આજના સમયમાં યુવાનોને શરુઆતથી સંબંધોમાં ફ્રી રહેવું હોય છે, કોઈપણ પ્રકારનું ફ્યુચર કમિટમેન્ટ કરવું નથી હોતું તેથી તેઓ આવા સંબંધ રાખવાનું પસંદ કરે છે. યુવતીઓ પણ ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધ રાખવા રેડી હોય છે. કારણ કે તેઓ સિક્યોર નથી હોતી. યુવક હોય કે યુવતી પોતાના સાથી સાથે યુવાનીનો સમય ચિંતા વિના માણવા ઈચ્છે છે. તેઓ સીરીયસ હોતા નથી તેથી ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ રિલેશનશીપને સારા માને છે.
ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધોના નુકસાન
મિત્ર પણ ન રહે પ્રેમી પણ ન બને
ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધોમાં બે વ્યક્તિ વચ્ચેની સ્થિતિ વિચિત્ર હોય છે. ઈંટીમેટ થયા પછી તેઓ સારા મિત્ર પણ રહેતા નથી અને એકબીજાને પ્રેમ ન કરતાં હોવાથી એકબીજાના પ્રેમી છે એવું પણ કહી ન શકે. ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધોમાં ફક્ત સ્વાર્થ અને જરૂરીયાતો પુરી કરવાના વ્યવહાર હોય છે.
માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખરાબ કરે
ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધોમાં જો કોઈપણ એક વ્યક્તિ પણ સીરીયસ થઈ જાય તો તેના માટે સંબંધ લાગણી બનવા લાગે છે. જ્યારે બીજી વ્યક્તિ ફક્ત જરૂરીયાત પુરી કરે છે. આવા સંબંધ માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર કરી શકે છે.
કમિટમેન્ટનો અભાવ
ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધોમાં કમિટમેન્ટ હોતું નથી. આ સ્થિતિ શરુઆતમાં સારી લાગે છે. પછી જ્યારે પાર્ટનર બીજા સાથે ઈન્વોલ્વ થાય છે ત્યારે છેતરાયાનો અનુભવ થાય છે. આ સ્થિતિમાં પોતાના પાર્ટનરને બ્લેમ કરી શકાતા નથી કારણ કે સંબંધોમાં પહેલાથી જ કોઈપણ પ્રકારનું કમિટમેન્ટ કરેલું હોતું નથી.
સંબંધોને નથી મળતી માન્યતા
ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધો વિશે તમે ક્યારેય કોઈની સામે વાત પણ ન કરી શકો. જેની સાથે સંબંધ હોય તે પણ જાહેરમાં ક્યારેય સ્વીકારે નહીં આ સ્થિતિમાં સંબંધોને ક્યારેય જાહેર કરી શકાતા નથી. આવા સંબંધોને માન્યતા પણ મળતી નથી. ફ્રેન્ડસ વિથ બેનિફિટ્સ સંબંધો માનસિક હાલત ખરાબ કરનાર સાબિત થાય છે. લાંબા સમય સુધી આવા સંબંધોમાં રહેવું હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે