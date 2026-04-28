Hookup: જુવાનીયાઓમાં વધ્યો હુકઅપનો ક્રેઝ, સંબંધો માટે આ ટ્રેંડ સૌથી ખરાબ
Hookup Culture: જુવાનીયા જેને Gen Z કહેવામાં આવે છે તેમના રિલેશનશીપ ટ્રેંડ સતત બદલતા રહે છે. આ ટ્રેંડમાંથી કેટલાક રિલેશનશીપ માટે સૌથી ખરાબ સાબિત થઈ શકે છે. આવા ટ્રેંડમાંથી એક છે હુકઅપ. હુકઅપ એટલે શું અને તેનાથી વ્યક્તિ પર કેવી ખરાબ અસર પડે ચાલો જાણીએ.
Trending Photos
Hookup Culture: રિલેશનશીપ ટ્રેંડમાં હુકઅપ શબ્દ પ્રચલિત છે. આજના સમયના જુવાનીયાઓમાં હુકઅપનો ટ્રેંડ પોપ્યુલર છે. હુકઅપ માતાપિતાના નાકની નીચે થાય તો પણ તેમને ખબર ન પડે. કારણ એ આ સંબંધો એવા હોય છે જેમાં પાર્ટનરની વાત પરિવાર સુધી પહોંચતી જ નથી. હુકઅપનો કોન્સેપ્ટ શું છે અને શા માટે તેને ખરાબ ગણવામાં આવે છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
હુકઅપ અને વન નાઈટ સ્ટેન્ડને એક સમાન કહી શકાય છે. જે રીતે વન નાઈટ સ્ટેન્ડમાં પણ એક રાત માટે સંબંધો હોય છે તેમ હુકઅપમાં પણ યુવાનો એકબીજાની ફિઝિકલ નીડ પુરી કરવા માટે એક રાતના સંબંધ બનાવે છે અને પછી પોતાના રસ્તે નીકળી જાય છે. હુકઅપમાં યુવાનોની જરૂરીયાત પુરી થઈ જાય અને સંબંધ નિભાવવાની ચિંતા પણ રહેતી નથી. તેથી આવા સંબંધોનો ક્રેઝ વધી રહ્યો છે. જો કે આ રીતે જરૂરીયાતો માટેના સંબંધો વ્યક્તિને ભાવનાત્મક રીતે નુકસાન કરે છે.
હુકઅપ એટલે શું ?
હુકઅપ એટલે યુવક અને યુવતી એકબીજાની સાથે જ રહેશે તેવા કમિટમેન્ટ વિના અને સંબંધોમાં કોઈપણ પ્રકારની જવાબદારી વિના ફક્ત ફિઝિકલ જરુરીયાતોને પુરે કરે તેવા સંબંધો. આવા સંબંધોમાં ઈમોશનલ કનેકશન પણ હોતું નથી. બસ વાતચીત કરવી અને એકબીજાની નીડ પુરી કરી અલગ થઈ જવાનું હોય છે.
હુકઅપના ચક્કરમાં પડવાના નુકસાન
સંબંધો પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જવો
હુકઅપમાં કોઈપણ પ્રકારની જવાબદારી વિના ફક્ત મજા માટે લોકો એકબીજાની નજીક આવે છે. આવું વારંવાર થાય તો સંબંધો પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય છે. હુકઅપ જેવા સંબંધોમાંથી પસાર થયેલી વ્યક્તિ ઝડપથી અન્ય પર વિશ્વાસ કરી શકતી નથી.
યુઝ થયાનો અનુભવ થશે
જે યુવક કે યુવતી ઈમોશનલ સ્વભાવના હોય તેઓ આવા સંબંધ બાંધ્યા પછી તેના પાર્ટનર પ્રત્યે લાગણી અનુભવવા લાગે છે. આવા સમયે સામેની વ્યક્તિને લાગણી ન થાય તો ઈમોશનલ વ્યક્તિને યુઝ થયાનો અનુભવ થવા લાગે છે. આ સ્થિતિ માનસિક તણાવ વધારી શકે છે અને તેની અસર લાંબા સમય સુધી રહે છે.
હાર્ટ બ્રેક
જો હુકઅપમાં ઈન્વોલ્વ થનાર 2 વ્યક્તિમાંથી કોઈ એક સંબંધ બાંધ્યા પછી સીરિયસ થવા લાગે તો તેના માટે હાર્ટ બ્રેકની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. સીરિયસ વ્યક્તિ પોતાના પ્રેમને લઈને હંમેશા કંફ્યુઝ રહે છે. કારણ કે તેના પાર્ટનર તરફથી હુકઅપ દરમિયાન પ્રેમ મળે છે અને પછી કોઈ લાગણી હોતી નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે