Love Bombing: રિલેશનશીપમાં હદ કરતા વધારે અટેન્શન મળે તો ચેતી જવું, પાર્ટનર બનાવી શકે છે લવ બોમ્બિંગનો શિકાર
Love Bombing: જો તમારા જીવનમાં નવી આવેલી વ્યક્તિ તમારા પર ઓળઘોળ થઈ જાય અને રિલેશનશીપની શરુઆતમાં જ તમારા પર પ્રેમ વરસાવવા લાગે તો ખુશ થવાને બદલે એકવાર વિચાર કરજો કે તમે લવ બોમ્બિંગનો શિકાર તો નથી થઈ રહ્યા ને ?
Trending Photos
Love Bombing: ઘણા લોકો વર્ષો સુધી સાથે રહે છે તો પણ એકબીજાના દિલમાં ખાસ જગ્યા બનાવી શકતા નથી અને ક્યારેક કોઈ વ્યક્તિ અચાનક જીવનમાં આવી જાય છે અને તે ખાસ બની જાય છે. આવું કારણ વિના નથી થતું. આવું થવાનું એક કારણ લવ બોમ્બિંગ પણ હોઈ શકે છે. જો આ શબ્દો તમારા માટે નવો હોય તો તમે એ પણ નહીં જાણતા હોય કે લવ બોમ્બિંગનો શિકાર થવું કેટલું જોખમી છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ લવ બોમ્બિંગ એટલે શું અને તેનાથી કેવી રીતે બચવું ?
સંબંધની ઝડપથી શરૂઆત
ઘણા લોકોના જીવનમાં અચાનક જ કોઈ વ્યક્તિની એન્ટ્રી થાય અને તે વ્યક્તિ તેના માટે બધું જ બની જાય. સંબંધ નવો હોય તેમ છતાં શરૂઆત એટલી ઝડપથી થાય કે વ્યક્તિને સમજ જ ન પડે કે તે પ્રેમમાં છે કે બીજી કોઈ વસ્તુ છે. શરૂઆતમાં આ સંબંધ રોમેન્ટિક ફિલ્મ જેવો લાગે છે જેમાં ઓવર અટેન્શન હોય છે, વાત વાતમાં સરપ્રાઈઝ મળે છે, પાર્ટનર હંમેશા મેસેજ કે કોલ કરીને કોન્ટેક્ટમાં રહે છે, પ્રેમ ભરી વાતો થાય છે, પાર્ટનર કેર કરે છે... આ બધું જ દરેક યુવતી પોતાના પાર્ટનર પાસેથી ઇચ્છતી હોય છે જો કોઈ વ્યક્તિ અચાનક આવે અને આ બધું કરવા લાગે તો ખુશ થવાને બદલે શાંતિથી બેસીને એ વિચારો કે તે પ્રેમ કરે છે કે પછી લવ બોમ્બિંગમાં ફસાવી રહ્યો છે. જો તમે લવ બોમ્બિંગનો શિકાર થઈ જશો તો તમારું જીવન મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જશે.
લવ બોમ્બિંગ એટલે શું ?
લવ બોમ્બિંગ એટલે કે એવી સ્થિતિ જેમાં પાર્ટનર તમને વધારે પડતું જ બધું આપે. જેમકે વધારે પડતું અટેન્શન, વધારે પડતી ગિફ્ટ, અચાનક પ્રેમ વધી જવો, અચાનક સરપ્રાઈઝ આપવા લાગે. લવ બોમ્બિંગમાં આવું એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે સામેની વ્યક્તિને તમારો વિશ્વાસ ઝડપથી જીતવો હોય છે. તે તમારા પર પ્રેમ અને કાળજી એટલી વરસાવે છે કે તમે બીજું કંઈ જ વિચારી શકતા નથી અને એવું માનવા લાગો છો કે સામેની વ્યક્તિ કરતાં વધારે પ્રેમ તમને કોઈ નહીં. આ વહેમમાં ઘણા લોકો સંબંધમાં આગળ પણ વધી જાય છે અને ત્યાર પછી સત્ય સામે આવે છે.
ઘણા લોકોને શરૂઆતમાં લવ બોમ્બિંગ એટલા માટે કરે છે કે થોડા જ દિવસોમાં પાર્ટનરનો વિશ્વાસ જીતીને લગ્ન સુધી વાત પહોંચી જાય અને લગ્ન પછી તે પોતાના પાર્ટનરને કંટ્રોલ કરીને રાખે. સાયકોલોજીસ્ટ લવ બોમ્બિંગને ઈમોશનલ ટોર્ચરની એક રીત તરીકે પણ જોવે છે. એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે સંબંધની શરૂઆતમાં કેટલાક લોકો આવું એટલા માટે કરે છે કે તેમનો ઇરાદો સામેની વ્યક્તિને કંટ્રોલ કરવાનો હોય છે.
લવ બોમ્બિંગ થર્ડ સ્ટેજમાં બની જાય છે ટોર્ચર
લવ બોમ્બિંગમાં ત્રણ સ્ટેજ હોય છે શરૂઆતમાં બધું જ રોમેન્ટિક લાગે છે. પરંતુ જેમ જેમ સ્ટેજ આગળ વધે છે તેમ રોમેન્ટિક વાતાવરણ ટોર્ચરમાં બદલાઈ જાય છે. લવ બોમ્બિંગના પહેલા ચરણમાં વ્યક્તિ તમને હદ કરતા વધારે પ્રેમ અને મહત્વ આપશે જેથી તમે તેના પર વિશ્વાસ કરવા લાગો અને તેની સાથે સુરક્ષિત છો તેઓ અનુભવ કરો. ત્યાર પછી બીજું સ્ટેજ આવે છે તમને કંટ્રોલ કરવા. બીજા સ્ટેજમાં વ્યક્તિ સતત જાણવા માંગે છે કે તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો, કોને મળ્યા, શું વાતો કરી વગેરે. લવ બમ્બિંગ કરનાર પાર્ટનર બીજા સ્ટેજમાં સતત કોન્ટેક્ટમાં રહીને તમારા પર વોચ રાખવા જેવું વર્તન કરવા લાગે છે. જ્યારે છેલ્લું સ્ટેજ આવે છે ત્યારે રિલેશનશિપમાં વ્યક્તિને બંધનનો અનુભવ થવા લાગે છે. પોતાના જ પ્રેમ પર શંકા થવા લાગે છે. શંકાના કારણે મેન્ટલ ટોર્ચર વધી જાય છે. અને જેનું પરિણામ આવે છે કે સંબંધ તૂટે છે અને આ સંબંધ તૂટે ત્યારે વ્યક્તિને તકલીફ પણ વધારે થાય છે.
લવ બોમ્બિંગ અને પ્રેમ વચ્ચે અંતર
કોઈપણ સંબંધમાં એવા જ જાણવી જરૂરી છે કે સામેની વ્યક્તિ તમને ખરેખર પ્રેમ કરે છે કે પછી લવ બોમ્બિંગનો શિકાર બનાવી રહ્યા છે. સાચો પ્રેમ હોય તો વ્યક્તિ સમય લે છે અને આરામથી દરેક વસ્તુમાં ધીરે ધીરે આગળ વધે છે. સાચા પ્રેમમાં સામેની વ્યક્તિ તમારી રિસ્પેક્ટ પણ કરે છે અને તમારી મર્યાદા પણ જાળવે છે. લવ બોમ્બિંગ હશે તો સામેની વ્યક્તિને દરેક વાતમાં હા સાંભળવી હશે. જો તમે કોઈ વાતમાં ના પણ કહેશો તો તે જીદ કરીને હા કરાવશે, તમને કન્વીન્સ કરશે અને હા કરાવશે તેમ છતાં જો તમે ના કહેશો તો તેનાથી સહન નહીં થાય.
લવ બોમ્બિંગમાં વ્યક્તિ પોતાની વાત બનાવવા માટે તમારા પર પ્રેશર પણ કરી શકે છે અને ઝઘડો પણ કરી શકે છે. તો જો તમારો પાર્ટનર દરેક વાતમાં તમારી હા સાંભળવા માંગે તમને વધારે પડતા મોંઘા ગિફ્ટ આપે, તમારા સાથે વધારે પડતી વાત કરે કે અચાનક જ વધારે પડતો પ્રેમ દેખાડવા લાગે અને કોઈ વાત પર તમારી ના ને લઈને તે ગુસ્સે થઈ જાય તો પછી સમજી લેજો કે તે લવ બોમ્બિંગ છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે