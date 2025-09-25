રિલેશનશીપમાં શું થાય Pocketing નો અર્થ ? અજાણતા યુવતીઓ થઈ જાય છે પોકેટિંગનો શિકાર
Pocketing in Relationship: રિલેશનશીપમાં એવા ઘણા ઈશારા હોય છે જેના પરથી જાણી શકાય છે કે સંબંધોનું ફ્યુચર સેફ નથી. આવો જ એક ઈશારો છે પોકેટિંગ. રિલેશનશીપમાં અજાણતા યુવક-યુવતીઓ પોકેટિંગનો શિકાર થઈ જાય છે. આજે તમને જણાવીએ પોકેટિંગ એટલે શું.?
Pocketing in Relationship: સંબંધોમાં વિશ્વાસ અને પારદર્શિતા જરૂરી હોય છે. ઘણીવાર જોવા મળે છે કે પાર્ટનર એકબીજા સાથે ખુલીને સામે આવતા નથી. આ પરિસ્થિતિને રિલેશનશીપની ભાષામાં પોકેટિંગ કહેવાય છે. આ એવું વર્તન છે જેમાં કોઈ વ્યક્તિ પોતાના સંબંધોને છુપાવીને રાખે છે અને પોતાના પાર્ટનરને જાહેરમાં પોતાની સોશિયલ કે પર્સનલ લાઈફમાં સામેલ નથી કરતો.
શું છે પોકેટિંગ ?
પોકેટિંગનો અર્થ થાય છે કે સંબંધને છુપાવીને રાખવા. જેમ પોકેટમાં પૈસા છુપાવીને રાખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે તમારો પાર્ટનર તમને પોતાના મિત્રો સાથે ન મળાવે, પરિવાર સાથે મુલાકાત ન કરાવે, સોશિયલ મીડિયા પર તમારી સાથે તસવીરો શેર ન કરે, જાહેરમાં તમારી સાથે ન રહે તો તેનો મતલબ પોકેટિંગ થાય છે. આ સ્થિતિમાં પાર્ટનર તમારી સામે પ્રેમ અને સંબંધ કબુલ કરે છે પરંતુ તમને જાહેરમાં સ્વીકાર કરવાનું ટાળે છે. સંબંધો દુનિયાથી છુપાવીને રાખે તેને પોકેટિંગ કહેવાય છે.
પોકેટિંગ ક્યારે કરવામાં આવે ?
- ઘણા લોકો રિલેશનશીપને લઈ સીરિયસ નથી હોતા અને ફ્યુચરને લઈને પણ કંફ્યુઝ હોય છે તેથી તે પોતાના પાર્ટનરને છુપાવીને રાખે છે.
- ઘણા લોકો પ્રોફેશનલ લાઈફ અને સોશિયલ ઈમેજને લઈને એટલા કોન્શિયસ હોય છે કે તે કોઈની સામે સંબંધો સ્વીકાર કરવા માંગતા નથી.
- ઘણા લોકોને એકવાર પ્રેમમાં દગો મળ્યો હોય તો તેઓ પણ આ રીતે સંબંધ છુપાવી રાખવાને સેફ માને છે.
- ઘણીવાર જાતિ, ધર્મ અને પરિવારના બંધનના કારણે લોકો સંબંધોનો સ્વીકાર કરવાનું ટાળે છે.
- ઘણા લોકો સંબંધમાં કંટ્રોલ રાખવા ઈચ્છતા હોય છે જેથી પાર્ટનર તેને કોઈ પ્રશ્ન ન પુછે.
પોકેટિંગની સ્થિતિમાં શું કરવું ?
- સૌથી પહેલા પોતાના પાર્ટનરને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં પુછી લો કે તે સંબંધોને શા માટે છુપાવવા માંગે છે.
- પાર્ટનરને સમજાવો કે તેના આવા વર્તનથી વિશ્વાસ અને પ્રેમને અસર થાય છે. અને તમે ઈનસિક્યોર ફીલ કરો છો.
- પાર્ટનર જાહેરમાં સંબંધ સ્વીકારવા તૈયાર ન હોય તો સંબંધમાં આગળ વધવાની લિમિટ નક્કી રાખો.
- જો તમને લાગે કે તમારો પાર્ટનર તમને લઈ સીરીયસ નથી અને સંબંધનું ફ્યુચર નથી તો એવા સંબંધ પુરા કરી દેવા જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
