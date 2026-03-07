Gen Z માં Roster Dating નો ક્રેઝ, જુવાનીયાઓ પાર્ટનર્સનું લિસ્ટ બનાવી ડેટ કરે શેડ્યુલ
Roster Dating: નવી જનરેશનની ડેટિંગની રીત બદલી રહી છે. યંગ જનરેશનમાં રોસ્ટર ડેટિંગનો ટ્રેંડ છે. રોસ્ટર ડેટિંગ શું છે અને તેમાં કેવી રીતે ડેટ પ્લાન થાય છે તે જાણીને તમને પણ નવાઈ લાગી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ રોસ્ટર ડેટિંગ અંગેની વિગતો
- રોસ્ટર ડેટિંગ એટલે શું ?
- યુવાનોમાં રોસ્ટર ડેટિંગના ક્રેઝનું કારણ જાણો.
- ડેટિંગની આ રીતમાં ડેટ માટે ટાઈમટેબલ બને.
Roster Dating: ડિજિટલ યુગમાં સંબંધો અને ડેટિંગ કરવાની રીત બદલી ચુકી છે. થોડા થોડા સમયે નવા નવા ટ્રેંડ વાયરલ થતા હોય છે. આવો જ એક ટ્રેંડ છે રોસ્ટર ડેટિંગ. ડેટિંગની આ રીતમાં રીતસરનું એક ટાઈમટેબલ બને છે અને ટાઈમ ટેબલ અનુસાર અલગ અલગ પાટનર સાથે ડેટ પ્લાન કરવામાં આવે છે. જુવાનીયાઓનું આ ગણિત કેવી રીતે કામ કરે છે ચાલો જણાવીએ વિસ્તારપૂર્વક.
સોશિયલ મીડિયા અને ડેટિંગ એપ્સના પ્રભાવના કારણે રોસ્ટર ડેટિંગ લોકપ્રિય થઈ રહ્યું છે. રોસ્ટર ડેટિંગ એવી રીત છે જેમાં યુવક કે યુવતી ડેટિંગ માટે રેડી પાર્ટનર સાથે ડેટ સમય, વ્યક્તિની પ્રાથમિકતાના આધારે લિસ્ટ બનાવી ટાઈમ ટેબલ તૈયાર કરવામાં આવે છે. એટલે કે સોમવારે કઈ વ્યક્તિ સાથે ડેટ, મંગળવારે અલગ પાર્ટનર સાથે ડેટ તેનું એક લિસ્ટ તૈયાર હોય તેને રોસ્ટર ડેટિંગ કહેવામાં આવે છે. યુવા પેઢી રોસ્ટર ડેટિંગ ને સુવિધાજનક માને છે.
યુવાનોમાં રોસ્ટર ડેટિંગના ક્રેઝનું કારણ
યુવાનોમાં રોસ્ટર ડેટિંગનો ક્રેઝ જોવા મળે છે કારણ કે અલગ અલગ લોકોને ડેટ કરવા માટે આ રીત તેમને યોગ્ય લાગે છે. રોસ્ટર ડેટિંગમાં યુવાનો જોઈ શકે છે કે તેના માટે ડેટ માટે કયો પાર્ટનર યોગ્ય છે. રોસ્ટર ડેટિંગમાં કપલ વચ્ચે સ્પષ્ટતા હોય છે, જેના કારણે ગેરસમજ ઊભી થતી નથી જે વાત Gen Z ને પસંદ પડે છે.
રોસ્ટર ડેટિંગના નુકસાન
રોસ્ટર ડેટિંગને અનેક લોકો રિલેશનશીપ માટે રેડ ફ્લેગ માને છે. રોસ્ટર ડેટિંગના નુકસાનની વાત કરીએ તો જ્યારે વ્યક્તિના મનમાં પહેલાથી જ એક કરતાં વધારે પાર્ટનરને મળવાનું પ્લાનિંગ હોય તો ડેટિંગમાં લાગણી હોતી નથી. આ ડેટિંગમાં વ્યક્તિ મશીન જેવું કામ કરે છે. જેમાં ભાવનાત્મક કે રોમાન્ટિક કનેકશન બનતું નથી કારણ કે તેમાં યુવાનોના મનમાં બીજા વ્યક્તિના વિચાર પહેલાથી જ હોય છે. રોસ્ટર ડેટિંગમાં પ્રેમ પ્રત્યે ગંભીરતાનો અભાવ હોય છે.
રોસ્ટર ડેટિંગ ડેટિંગમાં વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનરને વિકલ્પ તરીકે જ જોતા હોય છે. રોસ્ટર ડેટિંગનો ખોટો ઉપયોગ થાય તો પાર્ટનરની સુરક્ષા પર જોખમ ઊભું થઈ શકે છે.
રોસ્ટર ડેટિંગ સંબંધોને યાંત્રિક બનાવી દે છે. આવા સંબંધોમાં 2 વ્યક્તિ વચ્ચે ઈમોશનલ કનેકશનની ખામી હોય છે. રોસ્ટર ડેટિંગમાં એક વ્યક્તિ સામેના વ્યક્તિને વિકલ્પ ગણે છે જે સંબંધો માટે યોગ્ય નથી. રોસ્ટર ડેટિંગ ડિજિટલ યુગમાં લોકપ્રિય થઈ રહ્યું છે પરંતુ તેમાં વ્યક્તિની લાગણીને ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી જે લાંબા સમયે નુકસાનકારક સાબિત થઈ શકે છે.
