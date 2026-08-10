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Toxic Dating Trend: રિલેશનશીપમાં કમિટમેન્ટ પણ ન આપે અને છોડે પણ નહીં, આવા ડેટિંગને કહેવાય Seagulling

Toxic Dating Trend: ડેટિંગ ટ્રેંડ પણ સતત બદલતા રહે છે. આજકાલ Seagulling ડેટિંગ ટ્રેંડ ચર્ચામાં છે. રિલેશનશીપ કે ડેટિંગમાં સીગલિંગ ડેટિંગને ટોક્સિક ગણવામાં આવે છે. કારણ કે આવા સંબંધમાં વ્યક્તિ કમિટમેન્ટ પણ નથી આપતો અને પોતાના પાર્ટનરને છોડતો પણ નથી. આ સ્થિતિ સામેની વ્યક્તિ માટે ખરાબ બની જાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 10, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 11:59 AM IST
Toxic Dating Trend: રિલેશનશીપમાં કમિટમેન્ટ પણ ન આપે અને છોડે પણ નહીં, આવા ડેટિંગને કહેવાય Seagulling
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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