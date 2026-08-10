/Toxic Dating Trend: રિલેશનશીપમાં કમિટમેન્ટ પણ ન આપે અને છોડે પણ નહીં, આવા ડેટિંગને કહેવાય Seagulling

Toxic Dating Trend: ડેટિંગમાં આજ સુધી તમે ઘોસ્ટિંગ, સિચુએશનશિપ, બ્રેડક્રંબિંગ સહિતના શબ્દો સાંભળ્યા હશે. હવે આજે તમને નવો શબ્દ સાંભળવા મળશે. જો કે ડેટિંગનો આ પ્રકાર નેગેટિવ છે એટલે કે જો કોઈ ડેટિંગમાં પાર્ટનર તરફથી આવા લક્ષણો અનુભવે છે તો તેણે અટકી જવું જોઈએ. ડેટિંગના જે નેગેટિવ પ્રકારની વાત અહીં થઈ રહી છે તે છે સીગલિંગ ડેટિંગ.
શું છે સીગલિંગ ડેટિંગ ?
સીગલિંગ ડેટિંગ ટોક્સિક એટલા માટે છે કે તેમાં વ્યક્તિ કમિટમેન્ટ નથી આપતો પણ સામેની વ્યક્તિને ઈમોશનલી કનેક્ટ રાખી તેનું અટેન્શન મેળવતો રહે છે. ઘણીવાર વ્યક્તિને થોડી લાગણી પણ હોય પરંતુ તેમ છતાં તે સામેની વ્યક્તિ સાથે પોતાના સ્વાર્થ માટે કનેક્ટેડ રહે છે.
સીગલિંગ ડેટિંગ ટ્રેંડનું નામ સીગલ પક્ષીથી પ્રેરિત છે. આ પક્ષીની પ્રકૃતિ અને સીગલિંગ ડેટિંગ એકસમાન છે. કારણ કે સીગલ પક્ષી પણ પોતે ભુખ્યું ન હોય તો પણ બીજા પાસે ખાવાનું જોવે એટલે તેના પર તરાપ મારે છે. પછી ભલે તે ખાવાનું ખાય નહીં પણ બીજાનું છિનવી લે છે. આવી જ પ્રકૃતિ જ્યારે ડેટિંગમાં જોવા મળે ત્યારે તેને સીગલિંગ ડેટિંગ કહેવાય છે. વ્યક્તિને પ્રેમ નથી હોતો પણ તે સારી વ્યક્તિ જોવે તો પોતાના ફેક પ્રેમથી તેને અટકાવી રાખે છે. તેના પ્રત્યે કમિટેડ નથી રહેતો અને તે વ્યક્તિને છોડતો પણ નથી.
સીગલિંગ ડેટિંગ શા માટે કરતાં હોય ?
સીગલિંગ ડેટિંગ લોકો એટલા માટે કરતાં હોય કે તેમને પ્રેમ ન હોય પણ કોઈ પાસેથી સતત અટેન્શન જોતું હોય, પોતાનું સ્ટેટસ દેખાડવું હોય કે પછી મુશ્કેલ સમયમાં મદદ જોઈતી હોય. આવા લોકોને સ્વાર્થ પુરો કરવા કોઈની જરૂર હોય છે. સીગલિંગ ડેટિંગને લોકો સ્વાર્થને ધ્યાનમાં રાખીને કરે છે. વ્યક્તિ પોતાની જરૂર હોય ત્યારે સાથે હોય અને જરૂર ન હોય ત્યારે સામે જોવે પણ નહીં.
સીગલ ડેટિંગ કરતાં પાર્ટનરથી કઈ રીતે બચવું ?
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)