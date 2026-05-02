Simmer Dating: ધીરે ધીરે પ્યાર કો બઢાના હૈ...યુવાનોની નવી ચોઈસ છે સીમર ડેટિંગ, સરળ ભાષામાં સમજો પ્રેમ કરવાની આ નવી રીતને
Simmer Dating: નવી જનરેશન ફેશનની જેમ રિલેશનશીપ ટ્રેંડ પણ બદલતી રહે છે. આ ડેટિંગ ટ્રેંડમાંથી અમુક ટ્રેંડ યુવાનોને વધારે પસંદ આવે છે. તેમાંથી એક ડેટિંગ ટ્રેંડ છે સીમર ડેટિંગ. આ ડેટિંગ ટ્રેંડ યુવાનોનો ફેવરેટ થતો જાય છે. તેનું કારણ શું છે ચાલો સમજીએ.
- ઝડપથી તૂટી જતા સંબંધોથી બચવા માંગતા હોય તે યુવાનો સીમર ડેટિંગ ટ્રેન્ડ અપનાવે છે.
- સીમર ડેટિંગને સ્લો ડેટિંગ પણ કહેવામાં આવે છે.
- આજના યુવાનો કોઈપણ કામ ફાયદા વિના કરતા નથી.
Simmer Dating: આધુનિક જીવનશૈલીમાં યુવાનોની પ્રેમ કરવાની રીત પણ બદલી રહી છે. યુવાનો જેને Gen Z કહેવામાં આવે છે તેઓ અલગ અલગ ડેટિંગ ટ્રેન્ડ ફોલો કરતા હોય છે. દર થોડા સમયે સોશિયલ મીડિયા પર તમને એક અલગ જ પ્રકારના ડેટિંગ ટ્રેન્ડ વિશે જાણવા મળશે. જોકે કેટલાક ડેટિંગ ટ્રેન્ડ એવા હોય છે જે ઝડપથી લોકપ્રિય થઈ જાય છે. આવો જ ડેટિંગ ટ્રેન્ડ છે સીમર ડેટિંગ. સીમર ડેટિંગ યુવાનોને વધારે પસંદ આવી રહ્યું છે. સીમર ડેટિંગને સ્લો ડેટિંગ પણ કહેવામાં આવે છે. જો તમને યુવાનોની આ ડેટિંગ સ્ટાઇલ વિશે ખબર ન હોય તો ચાલો તમને જણાવીએ.
સીમર ડેટિંગ એટલે શું ?
યુવાનો માટે હવે રિલેશનશિપમાં આવવું અને પછી ન ફાવે તો બ્રેકઅપ કરી લેવું એકદમ નોર્મલ વાત છે. બ્રેકઅપ અને પેચઅપ યુવાનો માટે સામાન્ય વસ્તુઓ છે. ઝડપથી બનતા રિલેશનશિપ અને ઝડપથી તૂટી જતા સંબંધોથી બચવા માંગતા હોય તે યુવાનો સીમર ડેટિંગ ટ્રેન્ડ અપનાવે છે. સીમર એટલે કે ધીરે ધીરે સમજી વિચારીને આગળ વધવું.
આજના યુવાનોની ભાષામાં કહીએ તો જેની સાથે વાઈબ મેચ થતી હોય તેની સાથે રિલેશનશિપની શરૂઆત કરી દેતા પહેલા તેઓ ધીરે ધીરે એકબીજાને જાણે છે, સાથે સમય પસાર કરે છે, પોતાની પસંદના પસંદ વિશે ચર્ચા કરે છે અને પછી રિલેશનશિપ માટે આગળ વધવાનું નક્કી કરે છે. રિલેશનશિપમાં આવવાની આ પ્રક્રિયાને સીમર ડેટિંગ કહેવાય છે.
સીમર ડેટિંગના ફાયદા
આજના યુવાનો કોઈપણ કામ ફાયદા વિના કરતા નથી. કોઈપણ ડેટિંગ ટ્રેન્ડ અપનાવવાનું મોટું કારણ તેનાથી થતા ફાયદા હોય છે. આજના સમયમાં પણ કેટલાક યુવાનો ઈમોશનલ હોય છે અને બ્રેકઅપના દુઃખને સહન કરવા માટે રેડી નથી હોતા. આવા લોકો સીમર ડેટિંગ ટ્રેન્ડ ફોલો કરવાનું પસંદ કરે છે. સીમર ડ્રેટિંગમાં ફાયદો એ થાય છે કે કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે ગમે તો તેની સાથે સમય પસાર કર્યા પછી ધીરે ધીરે આગળ વધવાનું હોય છે. વ્યક્તિ પર સંપૂર્ણપણે વિશ્વાસ બેસી જાય પછી આગળ વધવામાં આવે છે જેમાં બ્રેકઅપ થવાની સંભાવના નોર્મલ ડેટિંગ કરતાં ઓછી હોય છે. કારણ કે આ ડેટિંગ પદ્ધતિમાં બે લોકો એકબીજાની નજીક ધીરે ધીરે આવ્યા હોય છે.
સીમર ડેટિંગ ટ્રેન્ડ યુવાનોમાં લોકપ્રિય એટલા માટે પણ થઈ રહ્યો છે કે કોઈ વ્યક્તિ સાથે રિલેશનશિપ શરૂ કરતા પહેલા તેઓ તેને સારી રીતે જાણી લે છે તેની સાથે સમય પસાર કરી લે છે અને સંબંધ આગળ વધારવાનો નિર્ણય ઉતાવળમાં લેવો પડતો નથી.
સીમર ડેટિંગ દરમિયાન જો કોઈ સ્ટેજ પર લાગે કે વાઈબ મેચ નથી થતી તો તેઓ અલગ પણ થઈ જાય છે. આ તકલીફ બ્રેકઅપ જેટલી વધારે હોતી નથી. તેથી યુવાનો સીમર ડેટિંગ કરવાનું પસંદ કરે છે.
