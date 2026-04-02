Texting Anxiety: પાર્ટનરનો રિપ્લાય ન આવે તો બેચેની થાય કે નેગેટિવ વિચારો આવે છે ? તો તમે છો ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટીનો શિકાર
What Is Texting Anxiety: પાર્ટનરને મેસેજ કરવામાં વિચારો આવે, પાર્ટનર મેસેજ જોઈને રિપ્લાય ન કરે તો ગભરામણ થવા લાગે, મેસેજ લખીને ડીલીટ કરવા... આવા લક્ષણો ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટીમાં જોવા મળે છે. ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી એટલે શું અને તેમાંથી બહાર કેવી રીતે આવવું ચાલો જાણીએ.
- રિલેશનશીપમાં ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટીની અસર.
- ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટીના લક્ષણો
- ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટીમાંથી બહાર આવવા શું કરવું ?
Trending Photos
What Is Texting Anxiety: કોઈપણ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ હોય તેમાં મેસેજ વડે વાતચીત કરવાની સુવિધા આપવામાં આવે છે. તેનું કારણ છે કે આજના સમયમાં મેસેજિંગનું મહત્વ વધી ગયું છે. ખાસ કરીને રિલેશનશીપમાં ટેક્સ્ટિંગ વધારે મહત્વ ધરાવે છે. પાર્ટનર મેસેજનો રિપ્લાય કેવો આપે છે, કેટલી ઝડપથી આપે છે, રિપ્લાયમાં કેવી ઈમોજી યુઝ કરે છે દરેક વસ્તુ મહત્વની હોય છે. જો કે મેસેજિંગના વધતા પ્રભાવના કારણે યુવક-યુવતીમાં ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી પણ વધતી જાય છે. ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી એવી માનસિક સ્થિતિ છે જેમાં વ્યક્તિને મેસેજ સંબંધિત ચિંતાનો સામનો કરવો પડે છે.
ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી એટલે શું ?
ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી એટલે કે વ્યક્તિને પોતાના પાર્ટનરને પણ મેસેજ કરવામાં કે તેના મેસેજનો જવાબ આપવામાં સ્ટ્રેસ, ઓવરથિંકિંગ, ડર જેવી લાગણીનો અનુભવ થાય. ઉદાહરણ સાથે આ વાત સમજીએ તો તમે એવા ઘણા લોકો જોયા હશે તે મેસેજનો રિપ્લાય કરવા માટે મેસેજ ટાઈપ કરે પણ વારંવાર તેને ડીલીટ કરતાં હોય, ઘણા લોકો મેસેજ શેર કર્યા પછી ડીલીટ કરી નાખે, ઘણા લોકો સામેની વ્યક્તિ મેસેજ ટાઈપ કરે છે તે જોઈને મેસેજિંગ એપ બંધ કરી દે. મેસેજમાં શું હશે તે વિચારીને ગભરામણ થવા લાગે, મેસેજના રિપ્લાયમાં પાર્ટનર શું જવાબ આપશે તે વિચારીને ચિંતા થાય. પાર્ટનર મેસેજ જોયા પછી પણ રિપ્લાય ન કરે તો ગભરામણ થાય, ગુસ્સો આવે... આવું બધું જ થવાનું કારણ ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી હોય છે.
ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી થવાના કારણો
- ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી થવાના મુખ્ય કારણોમાં સૌથી પહેલું છે, મેસેજ વાંચી સામેની વ્યક્તિ શું વિચારશે તે વાતની ચિંતા.
- મેસેજના દરેક શબ્દોનો અર્થ પોતાની રીતે અને સ્થિતિ સાથે કંમ્પેર કરવાની આદત ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટીનું કારણ બને છે.
- મેસેજ મળતાં જ તુરંત રિપ્લાય ન મળે તો સ્ટ્રેસ વધી જાય છે. ધીરે ધીરે આ ઉતાવળ ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટીનું રુપ લઈ લે છે.
- ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી થવાનું સૌથી મોટું કારણ છે સામાન્ય મેસેજને લઈને પણ ઓવરથિંકિંગ કરવું. ઘણીવાર મેસેજ કરનાર મેસેજ કરીને ભુલી પણ જાય છે પણ ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી હોય તે વ્યક્તિ દિવસો સુધી તેના મેસેજ પર સ્પષ્ટતાઓ કરે રાખે છે.
ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટીમાંથી બહાર આવવા શું કરવું ?
- દરેક મેસેજ પરફેક્ટ હોય તે જરૂરી નથી. પોતાના પાર્ટનર સાથે વાત કરવામાં પરફેકશનની અને ઝડપથી રિપ્લાય આવે તેની ચિંતા છોડી દો.
- ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટી હોય તેણે નોટિફિકેશન ઓફ રાખવા જોઈએ. અથવા તો વારંવાર ફોન ચેક કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ.
- મેસેજ મોકલ્યા પછી કે કોઈનો મેસેજ વાંચ્યા પછી તેના પર વધારે પડતા વિચારો ન કરો.
- ટેક્સ્ટિંગ એન્ઝાયટીથી બચવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે કે તમે મેસેજિંગ છોડી ડાયરેક્ટ વાત કરવાનું રાખો. વાત કરી લેવાથી મેસેજના રિપ્લાયની રાહ જોવી જ નહીં પડે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે