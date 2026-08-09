/લગ્નના પણ છે અલગ અલગ પ્રકાર, ઝોમ્બીથી લઈ LAT મેરેજમાં પતિ-પત્ની કેવી રીતે રહેતા હોય જાણીને નવાઈ લાગશે

Types of Marriage: આજના સમયમાં સંબંધોના અર્થ અને સંબંધ નિભાવવાની રીત સતત બદલી રહી છે. હવે તો લગ્ન પણ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. આજે તમને આધુનિક સમયમાં પ્રચલિત લગ્નના 4 પ્રકાર વિશે જણાવીએ. જાણીને નવાઈ લાગશે કે યુવાધન આ રીતે લગ્ન કરે પણ છે. આજના સમયમાં સૌથી વધુ સાંભળવા મળે તેવા શબ્દો છે zombie marriage, lavender marriage, lat marriage, open marriage તો ચાલો આજે જાણીએ આ 4 પ્રકારના લગ્નનો અર્થ શું થાય અને તેમાં પતિ પત્નીના સંબંધો કેવા હોય.
ઝોમ્બી મેરેજ
ઝોમ્બી મેરેજ એટલે એવા લગ્ન જેમાં પતિ પત્ની વચ્ચે ફક્ત નામનો સંબંધ હોય. તેમની વચ્ચે પ્રેમ ન હોય. આવા કપલ લોકોને દેખાડવા માટે પતિ પત્નીની જેમ રહેતા હોય છે પણ તેમની વચ્ચે પ્રેમ, લાગણી જેવું કંઈ હોતું નથી. આ લગ્ન એવા હોય છે જે પરિવાર કે સમાજના પ્રેશરના કારણે કરેલા હોય. ઝોમ્બી મેરેજ તેને પણ કહેવાય છે જેમાં લગ્નના અમુક વર્ષો પછી પતિ પત્ની વચ્ચે પ્રેમ ન હોય પણ બાળકો માટે સાથે રહેતા હોય.
લિવીંગ અપાર્ટ મેરેજ
આ લગ્ન થોડા વિચિત્ર લાગે તેવા છે. આવા લગ્નમાં કપલ વચ્ચે પ્રેમ હોય, તેઓ એકબીજા પ્રત્યે કમિટેડ રહે છે પણ તેઓ રહે અલગ અલગ ઘરમાં. આવા લગ્ન એવા કપલ કરે છે કે કામના કારણે અલગ શહેરોમાં રહેતા હોય. યુવક યુવતી એકબીજાને પ્રેમ કરતા હોય પણ પોતાના કરિયર પર ધ્યાન આપવા માંગતા હોય તો તેઓ આ પ્રકારના મેરેજ કરે છે. મેરેજ કરી તેઓ અલગ અલગ રહે છે જેથી કરિયર પર ધ્યાન આપી શકાય, પરિવારની જવાબદારી ન આવે અને પર્સનલ સ્પેસ મળે.
લેવેન્ડર મેરેજ
લેવેન્ડર મેરેજ એવા લગ્ન છે જેમાં બે માંથી કોઈ એક પાર્ટનર સમલૈંગિક હોય. પરંતુ પરિવારના અને સમાજમાં ડરથી પોતાની ઓળખ છુપાવવા લગ્ન તો કરી લે છે પણ નોર્મલ પતિ પત્નીની જેમ રહી શકતા નથી. ઘણા કિસ્સામાં પાર્ટનરને આ વાત ખબર પણ હોય છે તેઓ આપસી સમજથી લગ્નમાં જોડાયેલા રહે છે. ઘણા કિસ્સામાં પાર્ટનર પણ આ વાતથી અજાણ હોય છે.
ઓપન મેરેજ
ઓપન મેરેજ એવા લગ્ન હોય છે જેમાં પતિ અને પત્ની બંને લગ્ન બહાર બીજા લોકો સાથે રોમાંટિક સંબંધ રાખી શકે છે. ઓપન મેરેજ વિશે લગ્ન પહેલા જ કપલ વચ્ચે વાત થઈ જાય છે. એટલે કે પતિ અને પત્ની બંને જાણતા હોય છે કે તેમના પાર્ટનરના બહાર સંબંધો છે. આવા કપલ લગ્ન પહેલા નિયમો બનાવી લેતા હોય છે જેને ધ્યાનમાં રાખી લગ્ન પણ નિભાવે છે અને ઘરની બહાર સંબંધો પણ રાખે છે. જેના માટે બંનેએ એકબીજાને સહમતિ આપી હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી જાણકારી સામાન્ય જાણકારીઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 KALAK તેનું પુષ્ટિ કરતું નથી )