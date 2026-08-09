Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /રિલેશનશીપ
  • /લગ્નના પણ છે અલગ અલગ પ્રકાર, ઝોમ્બીથી લઈ LAT મેરેજમાં પતિ-પત્ની કેવી રીતે રહેતા હોય જાણીને નવાઈ લાગશે

લગ્નના પણ છે અલગ અલગ પ્રકાર, ઝોમ્બીથી લઈ LAT મેરેજમાં પતિ-પત્ની કેવી રીતે રહેતા હોય જાણીને નવાઈ લાગશે

Types of Marriage: Gen Z જે રીતે અલગ અલગ પ્રકારના રિલેશનશીપમાં રહે છે તે રીતે લગ્ન પણ અલગ અલગ પ્રકારના હોય છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે પણ હવે zombie, lavender, lat મેરેજના ટ્રેંડ વધી ગયાય છે. લગ્નના આ પ્રકાર કેવા છે અને તેમાં પતિ પત્ની કેવી રીતે રહેતા હોય આજે તમને પણ જણાવીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 09, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 08:49 AM IST
લગ્નના પણ છે અલગ અલગ પ્રકાર, ઝોમ્બીથી લઈ LAT મેરેજમાં પતિ-પત્ની કેવી રીતે રહેતા હોય જાણીને નવાઈ લાગશે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મોજતબા ખામેની જીવતા અને સ્વસ્થ છે? ઈરાની એજન્સીએ જાહેર કર્યો વીડિયો, જાણો
2
3
4
5