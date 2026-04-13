Silent Treatment: પાર્ટનર સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપે તો આ રીતે જવાબ આપજો, બીજીવાર વાતચીત બંધ કરવાની ભુલ નહીં કરે

ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipSilent Treatment: પાર્ટનર સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપે તો આ રીતે જવાબ આપજો, બીજીવાર વાતચીત બંધ કરવાની ભુલ નહીં કરે

Silent Treatment: કપલ વચ્ચે ઝઘડા થવા નોર્મલ છે પણ ઝઘડા પછી જો પાર્ટનર સામેની વ્યક્તિને સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપે તો તે નોર્મલ નથી. મોટાભાગે પતિ આવું કરતાં હોય છે. જ્યારે પતિ સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટને હથિયાર બનાવે ત્યારે પત્નીએ શું કરવું જોઈએ જાણી લો.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 13, 2026, 04:29 PM IST
Silent Treatment: સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટને સંબંધો માટે ઘાતક ગણવામાં આવે છે. મોટાભાગે ઝઘડા પછી પુરુષો પોતાની પત્નીને તાબે કરવા કે પોતાનો અહમ દેખાડવા માટે પત્નીને સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપવા લાગે છે. સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ જે વ્યક્તિ આપે તેને તો નોર્મલ લાગે છે પણ જેને સાથે વાતચીત બંધ થઈ જાય તેના માટે તે સમય સૌથી ખરાબ હોય છે. 

સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ વ્યક્તિને માનસિક રીતે તોડી નાખે છે. જો પતિ એકવાર સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપે ત્યારે જ તેને અટકાવવામાં ન આવે તો આ આદત સંબંધ માટે ઘાતક સાબિત થાય છે. મોટાભાગની સ્ત્રીઓને એ વાતની ખબર નથી હોતી કે સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટનો જવાબ કેવી રીતે આવપો. તો ચાલો તમને જણાવીએ પતિ સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપે તો તેનો જવાબ કેવી રીતે આપવો. પતિને આ રીતે જવાબ આપશો તો બીજીવાર તે સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટનું હથિયાર ચલાવવાની ભુલ નહીં કરે. 

સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ એટલે શું ?

સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે જ્યારે પાર્ટનર કોઈ વાતથી નારાજ થઈને કે પછી ઝઘડો થયા પછી વાતચીત બંધ કરી દે. એક ઘરમાં હોવા છતાં એવું દર્શાવે કે સામેની વ્યક્તિનું કોઈ મહત્વ નથી. સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ એટલે સાથે રહેતી વ્યક્તિને ઈગ્નોર કરી તેને માનસિક અને ભાવનાત્મક રીતે તકલીફ પહોંચાડવી. સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટની સ્થિતિ સર્જાય ત્યારે આવેશમાં આવ્યા વિના આ ટીપ્સ ફોલો કરી સમસ્યાનું કાયમી સમાધાન લાવવું.

પતિની સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટનો જવાબ આપવાની રીત

શાંત રહો અને રિએકશન ન આપો

સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટનો સૌથી બેસ્ટ જવાબ છે શાંતિ. જો તમે ગુસ્સે થઈ રિએકશન આપશો તો સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપનાર વ્યક્તિને વધારે મજા આવશે. પણ જો તમે સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ સામે એકદમ ચુપ થઈ જશો અને તમે પણ પતિને ઈગ્નોર કરશો તો પતિને પણ સમજાશે કે જ્યારે કોઈના જવાબની અપેક્ષા હોય અને જવાબ ન મળે તો કેવું ફીલ થાય. 

વારંવાર મનાવવા નહીં

પત્નીઓ વારંવાર પતિને મનાવવા લાગે છે, માફી માંગે છે, પતિ સાથે વાત કરવા રીતસર આજીજી કરવા લાગે છે. આવી ભુલ ક્યારેય કરવી નહીં. સંબંધોમાં સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ ઈમોશનલ અબ્યૂઝ ગણાય છે. જો તમે પતિની સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ પછી તેની પાછળ ભાગશો તો તે માનશે તમને કંટ્રોલ કરવાની રીત આ જ છે. તેથી પતિની પાછળ ભાગવાને બદલે તમારી સ્પેસમાં ખુશ રહો.

સ્પષ્ટતાઓ કરવાનું ટાળો

પતિ-પત્ની વચ્ચે ઘણી વાતોને લઈ મતભેદ થઈ શકે છે તેનો મતલબ એવો નથી કે પાર્ટનરને સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપવી. પતિ જો વાતચીત બંધ કરે તો ગભરાઈને પોતાની વાત પર સ્પષ્ટતાઓ કરવાનું ટાળો. તમે જેટલી સ્પષ્ટતાઓ કરશો એટલો આનંદ સામેની વ્યક્તિને આવશે. પોતાની ભુલ હોય તો પણ પતિ વાતચીત બંધ કરી દે ત્યારે સોરી કરવાનું ટાળો. નહીં તો વારંવાર પતિ વાતચીત બંધ કરી તમને કંટ્રોલ કરવાનું શરુ કરશે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

