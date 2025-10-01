પાર્ટનર સામે ગુસ્સો કંટ્રોલ કરવા માટે શું કરવું ? આ 3 ટીપ્સ ફોલો કરવાથી મગજ થઈ જશે શાંત
How to control Anger Fast: સંબંધો માટે વધારે પડતા ઝઘડા અને ગુસ્સો સારા નથી. ગુસ્સો આવે ત્યારે મગજ અને જીભ પર કાબુ રાખવો જરૂરી છે. આ મુશ્કેલ કામ કરવા માટે તમે આ 3 ટીપ્સ ફોલો કરી શકો છો. આ ટીપ્સ ફોલો કરવાથી મગજ તુરંત શાંત થઈ જશે.
How to control Anger Fast: ઘણી વખત પતિ પત્ની વચ્ચેની નાની બાબતોમાં પણ કોઈ એક વ્યક્તિને વધારે પડતો ગુસ્સો આવી જાય છે. ખોટી વાત પર ગુસ્સો આવે તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ ઘણા લોકોને ગુસ્સો વારંવાર આવે છે અને ખૂબ જ વધારે આવે છે. આવા લોકો નાની-નાની વાતોમાં પણ ગુસ્સે થઈ જાય છે. આ સમયે સામેની વ્યક્તિ જો સાચી વાત પણ કરે તો વાત બગડી જાય છે. જેને ક્રોધ વધારે આવતો હોય તે ક્રોધમાં અપશબ્દો પણ બોલી જાય છે અને પરિસ્થિતિ વધારે બગડી જાય છે.
જ્યારે ગુસ્સો શાંત થાય ત્યારે વ્યક્તિને સમજાય છે કે તેણે ખોટું કરી નાખ્યું. પરંતુ ત્યાં સુધીમાં વાત બગડી જાય છે. આ સ્થિતિ સુધી ન પહોંચવું હોય તો ગુસ્સા પર કાબુ મેળવવો જોઈએ. આજે તમને કેટલીક એવી રીતે વિશે જણાવીએ જેને ફોલો કરીને તમે ક્રોધ પર કાબુ મેળવી શકો છો.
ક્રોધને શાંત કરવાની ટીપ્સ
જો તમને વધારે પડતો ગુસ્સો આવે તો સૌથી પહેલા શાંત રહેવાનો પ્રયત્ન કરો. એવું શક્ય ન હોય તો પોતાની જગ્યા બદલી દો. એટલે કે જે વ્યક્તિ ગુસ્સામાં હોય તેની આસપાસ રહેવાને બદલે તેનાથી થોડા દૂર જતા રહો. આમ કરવાથી તમે વ્યક્તિ સાથે વિવાદમાં પડવાથી બચી જશો.
મ્યુઝિક સાંભળો
જો તમને કોઈ એક વાત પર વારંવાર ગુસ્સો આવતો હોય તો આ સમયે સંગીત સાંભળવાનું રાખો. મ્યુઝિક સાંભળવાથી તમે નકામી ચર્ચામાં પડવાથી બચી જશો. મ્યુઝિક મનને શાંત કરશે અને રિલેક્સ ફીલ કરાવશે.
વોક કરો
જ્યારે પણ તમને ગુસ્સો આવે ત્યારે વોક કરવાનું શરૂ કરી દો. વોક કરવાથી તમારું ધ્યાન ભટકી જશે અને ક્રોધ ઉપર કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળશે. વોક કરતી વખતે ઝઘડો થયો હોય તે વાત પર વિચારવાને બદલે ઊંડા શ્વાસ લેવા અને શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
