Relationship Tips: પત્નીને પતિ પાસેથી શું જોઈતું હોય આવી ગયું સામે, આ 3 ઈચ્છા પતિ પુરી કરે એટલે પત્ની થઈ જાય ખુશ

ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipRelationship Tips: પત્નીને પતિ પાસેથી શું જોઈતું હોય આવી ગયું સામે, આ 3 ઈચ્છા પતિ પુરી કરે એટલે પત્ની થઈ જાય ખુશ

What Women Want from Men: સોશિયલ મીડિયા પર નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીનો એક ડાયલોગ વાયરલ થયો હતો, જેમાં તે બોલે છે કે આખીર ચાહીએ ક્યા ઔરત કો.... તો આ પ્રશ્નનો જવાબ બસ 3 ઈચ્છાઓ છે. એટલે કે દરેક સ્ત્રી તેના પતિ પાસેથી આ 3 વસ્તુઓ ઈચ્છે છે. પતિ આ ઈચ્છા પુરી કરતો રહે એટલે પત્ની ખુશ રહે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 18, 2026, 02:55 PM IST
  • સ્ત્રીને પતિ પાસેથી કેવી અપેક્ષા હોય ?
  • સ્ત્રીને સમજવી અને સ્ત્રીના મનની વાતને સમજવી ખૂબ જ સરળ છે.
  • સ્ત્રી તેના પતિ પાસેથી આ 3 વસ્તુઓ ઈચ્છે છે.

What Women Want from Men: એવું કહેવાય છે કે સ્ત્રીના મનની વાત જાણવી અશક્ય છે. ઘણા પુરુષો આવી વાત કરતા હોય છે. પરંતુ હકીકતમાં સ્ત્રીને સમજવી અને સ્ત્રીના મનની વાતને સમજવી ખૂબ જ સરળ છે. મુશ્કેલી એ હોય છે કે પતિ ક્યારેય પ્રયત્ન જ નથી કરતા. સ્ત્રીઓને પોતાના પતિ પાસેથી વધારે પડતી અપેક્ષાઓ પણ હોતી નથી તે નાની નાની વાતોમાં ખુશ થઈ જાય છે. સ્ત્રી માટે એટલું જરૂરી હોય કે તેનો પતિ તેને ખુશ રાખવાનો પ્રયત્ન કરે. આ પ્રયત્નને જોઈને પણ પત્ની ખુશ થઈ જતી હોય છે. તેમ છતાં જો કોઈના મનમાં પ્રશ્ન હોય કે ખરેખર સ્ત્રી ને ખુશ કેવી રીતે રાખવી કે પછી એ જાણવું હોય કે સ્ત્રી પુરુષ પાસેથી શું ઇચ્છતી હોય તો ચાલો તેના જવાબ પણ જણાવી દઈએ. 

સ્ત્રીના જીવનમાં દરેક પ્રકારની સુખ-સુવિધા હોય પરંતુ તેની પાસે તેનો પતિ ન હોય તો તેના માટે સુખ-સુવિધાઓ મહત્વની હોતી નથી. સ્ત્રીને ખરેખર ખુશ કરવી હોય તો ગાડી, બંગલા, ઘરેણા વગેરે વસ્તુઓની જરૂર નથી. જો પતિ ખરેખર પોતાની પત્નીને ખુશ રાખવા ઈચ્છતા હોય તો તેણે બસ આ ત્રણ કામ કરવા જોઈએ. આ ત્રણ કામ એવા છે જે પતિ કરે તેવું દરેક પત્ની ઇચ્છતી હોય છે. જો પતિ આ કામ કરે તો પત્ની હંમેશા ખુશ રહે છે તેને બીજી કોઈ ફરિયાદ કે ડિમાન્ડ પણ રહેતી નથી. 

પતિ પાસેથી શું ઈચ્છે છે પત્ની ?

વિકેન્ડનો સમય સાથે પસાર કરવો 

સ્ત્રી નોકરી કરતી હોય કે હાઉસ વાઈફ હોય તે સતત બીઝી રહે છે. ઘરના કામ અને ઓફિસની જવાબદારીમાં વ્યસ્ત રહેતી પત્નીની ઈચ્છા હોય છે કે રજાના સમયે પતિ તેની સાથે સમય પસાર કરે. ખાસ કરીને વીકેન્ડ એવો સમય હોય છે જ્યારે પત્નીની ઈચ્છા હોય કે તેનો પતિ તેના મિત્રોને બદલે તેની સાથે સમય પસાર કરે. જ્યારે પતિ રજાના દિવસોમાં પણ પત્ની સાથે સમય પસાર કરતો નથી તો પત્ની દુઃખી થઈ જાય છે. તેના બદલે જો રજા હોય ત્યારે કે પછી સમય મળે ત્યારે પતિ થોડો સમય પણ પત્નીને આપે તો પત્ની ખુશ રહે છે. 

વાત સાંભળો 

સ્ત્રીની બીજી ઈચ્છા હોય છે કે તેનું પતિ તેની વાત સાંભળે. મોટાભાગના પુરુષોને આ વાત કંટાળાજનક લાગે છે પરંતુ સ્ત્રી માટે તેના મનમાં જે પણ હોય તે પોતાના જીવનસાથી સાથે શેર કરવું મોટા ભાગે જરૂરી હોય છે. ઘરની નાનામાં નાની વાતથી લઈને મોટી વાત પણ પત્ની પોતાના પતિ સાથે શેર કરવા ઈચ્છતી હોય છે. આ સાથે જ જ્યારે પત્ની તેની વાત શેર કરતી હોય ત્યારે પતિ તેને જજ ન કરે અને ફક્ત શાંતિથી સાંભળી લે તેવું પણ પત્ની ઇચ્છતી હોય છે 

લગ્ન જીવનમાં રોમાન્સ 

દરેક પત્ની ઈચ્છે છે કે લગ્નને વર્ષો વીતી જાય તો પણ તેમની રોમેન્ટિક લાઈફ સારી રહે. પરંતુ લગ્નને થોડા સમય પછી પુરુષો વધારે પૈસા કમાવવામાં અને વધારે કામમાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે જેના કારણે પત્નીની આ ઈચ્છા પૂરી થતી નથી. દરેક સ્ત્રી હોય છે કે ઉંમર વધે તો પણ તેનો પતિ રોમેન્ટિક રહે, રોમેન્ટિક વાતો કરે અને તેમનું અંગત જીવન પહેલા જેવું જ જોશથી ભરપુર રહે. આ ઈચ્છા એવી છે જે મોટાભાગની મહિલાઓ વ્યક્ત કરતી નથી. પરંતુ હકીકત એ હોય છે કે વધતી ઉંમરે મહિલાઓ પણ અંગત જીવનમાં નવો રોમાન્સ અને નવીનતા શોધતી હોય છે જેથી તેમની રોમેન્ટિક લાઈફ શાનદાર રહે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

