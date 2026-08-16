/Relationship: પુરુષ જ્યારે સંબંધથી કંટાળે ત્યારે તેના વર્તનમાં જોવા મળે આ 5 ફેરફાર

Relationship Tips: દરેક વ્યક્તિની લાગણીમાં સમયની સાથે ફેરફાર થાય છે. સમયની સાથે થયેલા આ ફેરફારને અનુરુપ કપલે એકબીજાને લઈને એડજસ્ટમેન્ટ પણ કરવું જરુરી છે. ઘણીવાર કપલમાંથી કોઈ એક જ્યારે આવું એડજસ્ટમેન્ટ ન કરે તો બીજા વ્યક્તિને રિલેશનશીપમાંથી રસ ઉડી જાય છે. આવું વધારે પુરુષોમાં જોવા મળે છે. પુરુષો જ્યારે બદલી જાય છે કે તેની લાગણીમાં પરિવર્તન આવે છે ત્યારે તેના નેચરમાં કેટલાક ફેરફાર થઈ જાય છે. આ ફેરફારો સંકેત હોય છે કે તેને રિલેશનશીપમાં રસ રહ્યો નથી.
સાથે સમય પસાર ન કરવો
જ્યારે પુરુષને પ્રેમ નથી રહેતો કે તેની લાગણી બદલી જાય છે ત્યારે તે પોતાના પાર્ટનર સાથે સમય પસાર કરવાનું ટાળવા લાગે છે. જ્યારે પાર્ટનર સાથે સમય પસાર ન કરે તે દુર રહેવા લાગે તો તે સંકેત હોય શકે છે કે તેના મનમાં પહેલા જેવો પ્રેમ કે લાગણી રહી નથી.
વાતચીત ન કરે
જ્યારે પુરુષને સંબંધમાં રસ નથી રહેતો તો તે વાતચીત કરવાનું ટાળે છે. બે લોકો વચ્ચે જ્યારે વાતચીત બંધ થઈ જાય અથવા કોઈ એક વ્યક્તિ વાત કરવાનું ટાળે તો તે રેડ ફ્લેગ ગણાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે મનમાં પહેલા જેવી લાગણી ન રહી હોય.
વારંવાર ગુસ્સો કરવો
જ્યારે પુરુષને સંબંધમાં રસ નથી રહેતો અથવા તેને સંબંધ પુરા કરવા હોય છે ત્યારે તે નાની-નાની વાત પર પણ ગુસ્સો કરવા લાગે છે. દરેક વાતમાં ઝઘડા કરવા અને ઝઘડો કરીને સાયલન્ટ ટ્રીટમેન્ટ આપવી તે સંકેત છે કે પાર્ટનરને હવે રિલેશનશીપમાં નથી રહેવું.
ફ્યુચર વિશે ચર્ચા ટાળવી
જ્યારે પાર્ટનરને રિલેશનશીપમાં જ રસ નથી રહેતો તો તે ફ્યુચર વિશે ચર્ચા કરવાનું ટાળે છે. જ્યારે ફીમેલ પાર્ટનર ચર્ચા કરે છે તો પણ મેલ પાર્ટનર તેને અવોઈડ કરે છે. આવું જોવા મળે તો સમજી જવું તમારા સંબંધ જોખમમાં છે.
શારીરિક દુરી
જ્યારે પુરુષને રિલેશનશીપમાં ઈંસ્ટ્રેસ્ટ નથી રહેતો તો તે ફિઝિકલી પણ દુર રહેવા લાગે છે. ગળે લગાડવું, જાહેરમાં સાથે ફોટો ક્લિક કરાવવા, હાથ પકડવો, પાસે બેસવું જેવા કામ પણ પુરુષ કરતો નથી. પુરુષ જ્યારે શારીરિક રીતે દુર રહેવા લાગે તો તે લાસ્ટ સંકેત હોય છે કે તેને સંબંધમાં રસ નથી રહ્યો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)