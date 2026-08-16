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Relationship: પુરુષ જ્યારે સંબંધથી કંટાળે ત્યારે તેના વર્તનમાં જોવા મળે આ 5 ફેરફાર

Relationship Tips: જ્યારે રિલેશનશીપમાં પુરુષને ઈંટ્રેસ્ટ ઓછો થઈ જાય છે ત્યારે તેના વર્તનમાં કેટલાક દેખીતા ફેરફાર થવા લાગે છે. પાર્ટનરના વર્તનમાં આવેલું પરિવર્તન ઈશારો હોય છે કે સંબંધ હવે પુરા થવાની તૈયારીમાં છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 16, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 11:18 AM IST
Relationship: પુરુષ જ્યારે સંબંધથી કંટાળે ત્યારે તેના વર્તનમાં જોવા મળે આ 5 ફેરફાર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Relationship: પુરુષ જ્યારે સંબંધથી કંટાળે ત્યારે તેના વર્તનમાં જોવા મળે આ 5 ફેરફાર
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