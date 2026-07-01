/Relationship: પત્ની જ્યારે ઈમોશનલ ચીટિંગ કરતી હોય ત્યારે તેના વર્તનમાં દેખાય આવા ફેરફાર, આ વાતોને ન કરો ઈગ્નોર

Cheating In Relationship: પતિ પત્નીએ એકબીજા પ્રત્યે જીવનભર ઈમાનદારી રાખવી જોઈએ. પતિ હોય કે પત્ની બંનેએ પાર્ટનર સાથે ક્યારેય ચીટિંગ કરવી જોઈએ નહીં. તેમ છતાં સોશિયલ મીડિયાના પ્રભાવના કારણે અફેર સહિતના દૂષણ વધી રહ્યા છે. પતિ પત્નીના સંબંધોમાં પણ પહેલા જેવી ઈમાનદારી નથી રહી. પતિ પત્નીના સંબંધોમાં અંતર વધારવા માટે ઈમોશનલ ચીટીંગ પણ જવાબદાર છે. ઈમોશનલ ચીટિંગ શું છે અને જ્યારે પત્ની આ કામ કરી રહી હોય ત્યારે તેના વર્તનમાં કેવા ફેરફાર થાય છે આજે તમને જણાવીએ.
ઈમોશનલ ચીટિંગ એટલે શું ?
ઈમોશનલ ચીટિંગ એક પ્રકારનો રેડ ફ્લેગ જ છે. તેમાં 2 વ્યક્તિ વચ્ચે ફિઝિકલ ઈન્ટીમસી હોતી નથી પરંતુ બે વ્યક્તિ એકબીજાને નજીક ઈમોશનલી આવી જાય છે. ઈમોશનલ સપોર્ટથી વાત શરૂ થાય છે અને ધીરે ધીરે તેની અસર પતિ પત્નીના સંબંધો પર પડવા લાગે છે. જ્યારે પત્ની લગ્ન બહાર બીજા વ્યક્તિ સાથે ઈમોશનલી કનેક્ટ રહે છે તો તે વ્યક્તિ સાથે પણ પત્નીનો ખાસ બોન્ડ બની જાય છે. ધીરે ધીરે પત્ની તે વ્યક્તિ સાથે ઈમોશન્સ અને પોતાની લાઈફના સિક્રેટ પણ શેર કરવા લાગે છે. જે ઇનડાયરેક્ટલી તેના પતિ સાથે ચીટિંગ ગણાય છે.
પત્ની ઈમોશનલ ચીટીંગ કરતી ક્યારે દેખાતા લક્ષણો
ફોન પર વધારે સમય પસાર કરવો
જો અચાનક જ તમારી પત્ની ફોન પર વધારે પડતો સમય પસાર કરવા લાગે અથવા તો ફોનને સતત પોતાની સાથે રાખતી હોય તો શક્ય છે કે તે કોઈ સાથે કનેક્ટ છે. હવે તો મોટાભાગના લોકો સોશિયલ મીડિયા પર વધારે સમય પસાર કરતા હોય છે તેથી ફોન પર સમય પસાર કરવાની વાતને લોકો ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે પરંતુ ફોનથી જ ઈમોશનલ ચીટીંગની શરૂઆત થાય છે.
પરિવારથી દૂર રહેવા લાગે
જો પત્ની પોતાના પતિ અને પરિવારના લોકોથી દૂર રહેવા લાગે અને એકલા રહીને ફોન પર વધારે સમય પસાર કરે તો શક્ય છે કે તે કોઈ સાથે ઈમોશનલી કનેક્ટ થઈ ગઈ છે અને તેની સાથે વાત કરવા માટે એકલતા પસંદ કરે છે. પત્નીની લાગણી જ્યારે ઘટી જાય છે તો તે પોતાના પતિ અને પરિવારથી દૂર થતી જાય છે અને અન્ય વ્યક્તિની નજીક રહેતી હોય છે.
વાતો શેર ન કરવી
સામાન્ય રીતે મહિલાઓને દિવસ દરમિયાન શું થયું તે પણ પોતાના પતિને જણાવવું હોય છે પરંતુ જો પત્ની અચાનક જ વાતો શેર કરવાનું બંધ કરી દે તો આ સંકેતને ઇગ્નોર કરતા નહીં. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે પત્ની પોતાની બધી જ વાતો અન્ય વ્યક્તિ સાથે શેર કરી લેતી હોય છે તેના કારણે પતિ સાથે શેર કરવા માટે તેની પાસે કાંઈ જ બચતું નથી.
ખામીઓ ગણાવી
જો અચાનક જ પત્ની તમારી ખામીઓ ગણાવા લાગે કે પછી તમારી સાથે કારણ વિના ઝઘડા કરવા લાગે તો શક્ય છે કે તેની લાઇફમાં અન્ય કોઈ છે જેની સાથે તે ઈમોશનલ કનેક્શન ફિલ કરે છે અને તમારી સાથે નથી કરતી.
જોકે ઈમોશનલ ચીટીંગ ફક્ત પત્ની તરફથી નહીં પરંતુ પતિ તરફથી પણ થતી હોય છે. જ્યારે પુરુષના વર્તનમાં પણ આ પ્રકારના ફેરફાર જોવા મળે તો શક્ય છે કે તે રિલેશનની બહાર કોઈ સાથે ઈમોશનલી કનેક્ટ છે અને તેની સાથે પોતાની લાગણી અને વાતો શેર કરે છે જેના કારણે તે પત્નીને અવોઈડ કરતો હોય છે અને પરિવારથી પણ દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)