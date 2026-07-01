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Relationship: પત્ની જ્યારે ઈમોશનલ ચીટિંગ કરતી હોય ત્યારે તેના વર્તનમાં દેખાય આવા ફેરફાર, આ વાતોને ન કરો ઈગ્નોર

Cheating In Relationship: પત્ની કોઈને મળે, તેની સાથે સમય પસાર કરે તો તેને જ ચીટિંગ કહેવાય એવું નથી. રિલેશનશીપમાં ઈમોશનલ ચીટિંગ પણ થાય છે. જ્યારે પત્ની ઈમોશનલ ચીટિંગ કરતી હોય તો તેના વર્તનમાં આ ફેરફાર દેખાય છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 01, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:56 AM IST
Relationship: પત્ની જ્યારે ઈમોશનલ ચીટિંગ કરતી હોય ત્યારે તેના વર્તનમાં દેખાય આવા ફેરફાર, આ વાતોને ન કરો ઈગ્નોર
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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પત્ની જ્યારે ઈમોશનલ ચીટિંગ કરતી હોય ત્યારે તેના વર્તનમાં દેખાય આવા ફેરફાર
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