Relationship Tips: બ્રેકઅપ પછી એક્સને મોકો આપવો કે નહીં, જાણો પ્રેમાનંદ મહારાજની સલાહ
Relationship Tips: રિલેશનશીપમાં ઝઘડા થાય તે સામાન્ય વાત છે પરંતુ ઘણીવાર ઝઘડાનું પરિણામ બ્રેકઅપ આવે છે. બ્રેકઅપ પછી ઘણા લોકોને પસ્તાવો પણ થતો હોય છે. આવા સમયે જો એક્સ ફરી એકવાર તક માંગે તો શું કરવું જોઈએ તે અંગે પ્રેમાનંદ મહારાજે તેમના પ્રવચનમાં સુંદર વાત કહી છે જે દરેક વ્યક્તિએ જાણવી જોઈએ.
Trending Photos
Relationship Tips: સંબંધોમાં બે વ્યક્તિ વચ્ચે કોઈને કોઈ વાતને લઈ નાના-મોટા લડાઈ ઝઘડા ચાલતા જ રહે છે. ઘણા કપલ એવા હોય છે જેમની વચ્ચે વારંવાર વિવાદ થાય છે. ક્યારેક વિવાદ એટલો વધી જાય કે તેમનું બ્રેકઅપ પણ થઈ જાય છે. બ્રેકઅપ પછી કેટલાક લોકો પોતાના એક્સ પાર્ટનરની લાઈફમાં ફરીથી આવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેવામાં પાર્ટનરને માફ કરી ફરી તક આપવી કે નહીં તે મુદ્દે પ્રેમાનંદજી મહારાજે તેમનો મત જણાવ્યો છે.
ઘણીવાર બ્રેકઅપ પછી લોકો પોતાના પાર્ટનરની માફી માંગી રિલેશનશીપ માટે એક મોકો માંગે છે. બ્રેકઅપ પછી પાર્ટનરને માફ કરવાને ઈઝી નથી હોતા. બ્રેકઅપનું કારણ એટલું ખરાબ હોય છે કે દિલથી પાર્ટનરને માફ કરી શકાતા નથી. તેવામાં બ્રેકઅપ પછી પાર્ટનર માફી માંગે તો તેને માફ કરવા કે નહીં તે અંગે મનમાં મુંજવણ હોય છે.
આ અંગે પ્રવચન દરમિયાન પ્રેમાનંદજી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની ભુલ સ્વીકારી માફી માંગે તો તેને માફ કરવી જોઈએ. ભુલ કોઈપણ વ્યક્તિથી થઈ શકે છે. ઘણા સારા લોકો પણ વારંવાર ભુલ કરી બેસે છે. પરંતુ જ્યારે વ્યક્તિ સાચા મનથી માફી માંગે તો તેને માફ કરી બીજો મોકો આપવો જોઈએ. તે વ્યક્તિને તક આપવામાં કંઈ ખોટું નથી.પરંતુ જો વ્યક્તિ વારંવાર એક જ ભુલ કરે અને માફી માંગી ઢોંગ કરે તો તેને માફ ન કરવા. ભુલ એકવાર થાય તો ક્ષણા કરી શકાય છે. જો ભુલ વારંવાર કરે તો તે વ્યક્તિ ઢોંગ કરતો હોય છે.
રિલેશનશીપમાં વારંવાર બ્રેકઅપ થાય અને વારંવાર પેચઅપ થાય તો તેનો અર્થ છે કે તમારા સંબંધ નબળા છે. એકવાર બ્રેકઅપ થાય તો તમે પાર્ટનરને તક આપી શકો છો. પરંતુ પાર્ટનર વારંવાર બ્રેકઅપ કરે અને વારંવાર માફી માંગે તો શક્ય છે કે તે વ્યક્તિ તમને દુ:ખી કરવા આવું કરે છે. આ સ્થિતિમાં તેનાથી દુરી બનાવી લેવી જોઈએ.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે