Relationship Tips: કોને કહેવાય શુગર ડેડી ? શા માટે નાની વયની યુવતીઓ શુગર ડેડી પાછળ થઈ જાય પાગલ

Relationship Tips: શુગર ડેડીનો કોન્સેપ્ટ દુનિયાભરમાં વધી રહ્યો છે. શુગર ડેડી અને શુગર બેબી શબ્દો તમે પણ કદાચ સાંભળ્યા હશે પરંતુ શું તમે જાણો છો ખરેખર રિલેશનશીપમાં શુગર ડેડી કઈ બલા ને કહેવામાં આવે છે ? આ ટ્રેંડ શું છે અને શા માટે યુવાન યુવતીઓ શુગર ડેડીના પ્રેમમાં પડે છે ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:34 PM IST

Relationship Tips: જેમ જેમ આધુનિકતા વધી રહી છે તેમ તેમ સંબંધોના મતલબ પણ બદલતા જાય છે. ડેટિંગની દુનિયામાં પણ નવા નવા ટર્મ્સ આવી ગયા છે. ડેટિંગ કરવાની રીતો પણ બદલતી જાય છે. જો કોઈ વ્યક્તિ ડેટ કર્યા પછી ગાયબ થઈ જાય તો તેને ઘોસ્ટિંગ કહેવામાં આવે છે. ફીલિંગ માટે સાથે રહેવામાં આવે તેને સિચ્યુએશનશીપ કહેવામાં આવે છે. આવી જ એક ટર્મ છે શુગર ડેટિંગ જેમાં આવે છે શુગર ડેડી.

આજના સમયમાં ઘણી યુવાન યુવતીઓ શુગર ડેડી પાછળ પાલગ હોય છે. શુગર ડેડી એટલે કોણ અને યુવતીઓ શા માટે લાઈફમાં શુગર ડેડી ઈચ્છતી હોય છે આજે તમને જણાવીએ. 

શુગર ડેડી શુગર ડેટિંગ પછી મળે છે. આ સંબંધ એવો હોય છે જેમાં  વ્યક્તિ એકબીજાની જરૂરીયાતો પુરી કરવા માટે સાથે હોય છે. તે બંને વ્યક્તિ એકબીજાની નીડ્સનું ધ્યાન રાખે છે. ટુંકમાં કહીએ તો આ સંબંધો મ્યૂચુઅલ બેનિફીટ માટે હોય છે. જેમાં બંને વ્યક્તિને ફાયદો મળતો રહે.

શુગર ડેડી એટલે કોણ ?

શુગર ડેડી એવા પુરુષોને કહેવામાં આવે જે ઉંમરમાં મોટા હોય અને પોતાની ઉંમરથી અડધી કે તેનાથી પણ નાની યુવતીઓને ડેટ કરે. આવા પુરુષો પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ પર પાણીની જેમ પૈસા વહાવે છે. આવા સંબંધમાં મોટાભાગે પુરુષ ધનવાન હોય છે. તેની ગર્લફ્રેન્ડને શુગર બેબી કહેવામાં આવે છે. આવા સંબંધમાં મોટાભાગે શુગર ડેડી ગર્લફ્રેન્ડને નાણાકીય સપોર્ટ આપે છે, તેના શોખ પુરા કરે છે અને તેની દરેક જરૂરીયાત પુરી કરે છે. 

યુવતીઓ મોટી ઉંમરના પુરુષોને શા માટે પસંદ કરે ?

એવું માનવામાં આવે છે કે આવા સંબંધમાં યુવતીઓને એવી વ્યક્તિ મળે છે જે તેની દરેક વાત માને, જે તેને જોઈએ તે બધું જ આપે, તેની આગળ પાછળ ફરે, તેને પ્રેમ કરે. સાથે જ તેને આર્થિક સપોર્ટ પણ મળે છે. આ બધું જ શુગર ડેડી તેની ગર્લફ્રેન્ડને ખુશ કરવા માટે કરે છે. તેથી યુવતીઓ શુગર ડેડી પાછળ પાગલ હોય છે. તેની સામે શુગર ડેડી પોતાની ફિઝિકલ કે ઈમોશનલ નીડ પુરી કરે છે. શુગર ડેટિંગમાં કેટલીક યુવતીઓ પૈસાની જરૂરીયાત માટે પણ આવે છે. જ્યારે પુરુષ એકલો હોય અથવા તેની પાર્ટનર તેની નીડ પુરી ન કરતી હોય તો તે શુગર ડેટીંગ કરે છે.

ઘણીવાર એકબીજાની જરૂરીયાત પુરી કરવાની વાત નથી હોતી. અમુક કિસ્સામાં મોટી ઉંમરના પુરુષ અને યુવતી એકબીજાના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા પછી ખરેખર એકબીજાની નજીક આવી જતા હોય છે. ઈમોશનલ કનેકશનના કારણે પણ પુરુષ અને યુવાન યુવતી વચ્ચે સંબંધ બનતા હોય છે. જો કે કારણ કોઈપણ હોય પરંતુ સમાજમાં આ પ્રકારના સંબંધોને યોગ્ય ગણવામાં આવતા નથી.  

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

