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Marriage: જાણો પૃથ્વી પર સૌથી પહેલા લગ્ન કોના થયા અને કોણે કરાવ્યા હતા ? લગ્નના રિવાજો કોણે બનાવ્યા ?

Marriage: આજના સમયમાં લગ્ન એટલે સગાઈ, પ્રી વેડીંગ શૂટ, બેચરલ પાર્ટી, લગ્ન પહેલા વિવિધ ફંકશન અને પછી લગ્ન. મહિનાઓ સુધી ઘરમાં લગ્નની ધૂમ જોવા મળે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ધરતી પર લગ્નની શરુઆત કંઈક અલગ જ રીતે થઈ હતી. ? ધરતી પર પહેલા લગ્ન કોણે કર્યા હતા અને લગ્ન કઈ રીતે થયા હતા ? જો તમને આ અંગે જાણવું છે તો ચાલો તમને વિસ્તાપૂર્વક બધું જ જણાવીએ.

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 15, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:36 PM IST
Marriage: જાણો પૃથ્વી પર સૌથી પહેલા લગ્ન કોના થયા અને કોણે કરાવ્યા હતા ? લગ્નના રિવાજો કોણે બનાવ્યા ?
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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