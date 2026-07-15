/Marriage: જાણો પૃથ્વી પર સૌથી પહેલા લગ્ન કોના થયા અને કોણે કરાવ્યા હતા ? લગ્નના રિવાજો કોણે બનાવ્યા ?

Marriage: લગ્નસરામાં ચારે તરફ લગ્નની ધૂમ હોય છે. જેના લગ્ન હોય તે કપલની સાથે તેના પરિવાર, મિત્રો અને સંબંધીઓ પણ મહિનાઓથી લગ્નની ખરીદી અને તૈયારીમાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે. લગ્ન એક દિવસ નહીં મહિનાઓથી ચાલતો અવસર બની ગયા છે. પરંતુ ધરતી લગ્ન પ્રથા શરુ થઈ ત્યારે આવું ન હતું. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ ધરતી પર થયેલા સૌથી પહેલા લગ્ન વિશે. પૃથ્વી પર સંસાર કેવી રીતે શરુ થયો તેને લઈ અલગ અલગ માન્યતા છે. આજે તમને હીંદુ માન્યતા અનુસાર ધરતી પર પહેલા લગ્ન કોના થયા હતા અને કોણ કરાવ્યા હતા તે જણાવીએ.
લગ્ન એક પવિત્ર બંધન છે. લગ્નમાં કપડા, ઘરેણા, ભોજન અને ધામધૂમનું જ નહીં લગ્નની વિધિનું સૌથી વધુ મહત્વ હોય છે. આજે તમને જણાવીએ લગ્નની વિધિ કરવાની પરંપરા કેવી રીતે અને કોના લગ્નથી શરુ થઈ.
ભગવાન બ્રહ્માએ કરી 'કા' અને 'યા' ની રચના
હિંદુ ધર્મની માન્યતા અનુસાર જ્યારે સૃષ્ટિની રચના થઈ ગઈ ત્યાર પછી પૃથ્વી પર સંસાર નિર્માણ માટે ભગવાન બ્રહ્માએ પોતાના શરીરના 2 ટુકડા કર્યા. જેમાંથી એક ટુકડાને કા અને બીજા ટુકડાને યા નામ આપવામાં આવ્યું જ્યારે આ 2 ટુકડા મળ્યા તો તે કાયા બની ગયા અને કાયાથી પુરુષ અને સ્ત્રીનો જન્મ થયો.
કાયાના બે તત્વો બન્યા મનુ અને શતરુપા
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર કાયામાંથી જે પુરુષ અને સ્ત્રી તત્વ બન્યા તેમાંથી પુરુષને મનુ અને સ્ત્રીને શતરુપા નામ આપવામાં આવ્યું. હિંદુ માન્યતાઓમાં મનુ અને શતરુપા પૃથ્વીના પહેલા માનવ હતા. મનુ અને શતરુપાને ભગવાન બ્રહ્માએ પારિવારિક જ્ઞાન અને સંસ્કાર આપ્યા. જેનાથી તેમને દાંપત્યજીવનનું જ્ઞાન પણ મળ્યું. મનુ અને શતરુપાના 5 સંતાનો થયા અને ત્યારબાદ સંસારની ઉત્પત્તિ થઈ.
લગ્ન કરાવવાના નિયમો કોણે બનાવ્યા ?
ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર લગ્નની શરુઆત શ્વેત ઋષિઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. તેમણે જ લગ્ન પરંપરામાં સિંદૂર, મર્યાદા, મંગળસૂત્ર, અગ્નિને ફેરા, સપ્તપદી સહિતના રીત રિવાજો બનાવ્યા. ઋષિએ બનાવેલા નિયમ અનુસાર લગ્ન પછી પતિ અને પત્નીને એક સમાન દરજ્જો મળ્યો. જો કે ત્યારબાદ સમય સાથે લગ્નના રિવાજોમાં ફેરફાર થયો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)