Divorce: શા માટે વધી રહ્યા છે છૂટાછેડાના મામલા ? એક્સપર્ટ પાસેથી જાણો 10 સૌથી મોટા કારણો
Divorce: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી જોવા મળે છે કે ડિવોર્સ થવાની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે. આમ થવા પાછળ 10 કારણો જવાબદાર હોય છે. આ અંગે એક્સપર્ટ શું કહે છે અને કયા કારણો આપે છે ચાલો જાણીએ.
Divorce: આજના સમયમાં એવું થઈ ગયું છે કે લગ્ન થઈ તો જાય છે પરંતુ તેને નિભાવવા મુશ્કેલ બન્યા છે. લગ્ન સમજદારી અને ત્યાગ પર ટકે છે પરંતુ હવે તો નાની નાની વાતોમાં લગ્ન તુટવા લાગ્યા છે. ઘણા લોકો તો લગ્ન કર્યાના એક વર્ષમાં જ છુટાછેડા લેવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ડિવોર્સના કેસમાં વધારો પણ નોંધાયો છે. આમ થવા પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે તે એક્સપર્ટ જણાવે છે. આજે તમને 10 એવા મુખ્ય કારણો વિશે જણાવીએ જેના કારણે લગ્નજીવન તુટે છે એટલે કે છુટાછેડા થઈ જાય છે.
છુટાછેડાના 10 કારણો
1. એકબીજાને સમજ્યા વિના ઉતાવળમાં લગ્ન કરી લેવા સંબંધ માટે સૌથી મોટી ભુલ સાબિત થઈ શકે છે. લગ્ન પહેલા ઓછામાં ઓછા 6 મહિનાનો સમય આપી એકબીજાને જાણી લેવા જોઈએ.
2. લગ્ન પહેલા કરિયર, બાળકો અને આર્થિક સ્થિતિ વિશે ખુલીને ચર્ચા ન થઈ હોય તો પછી આ મુદ્દા વિવાદનું કારણ બને છે. તેનાથી લગ્ન તુટી પણ જાય છે.
3. વ્યક્તિનો ફક્ત દેખાવ જોઈ લગ્ન કરી લેવા ખતરનાક સાબિત થાય છે. વ્યક્તિના વિચાર, વ્યવહાર અને લાઈફસ્ટાઈલ પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઈએ.
4. જ્યારે બે વ્યક્તિ લગ્ન પછી એકબીજાને સમય નથી આપતા અને પોતાના કામમાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે ત્યારે પણ સંબંધ નબળા પડી જાય છે.
5. એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે લગ્ન પછી પાર્ટનર પાસેથી વધારે પડતી અપેક્ષા રાખવામાં આવે અને તે અપેક્ષા પુરી ન થાય તો તે નિરાશા લગ્નજીવન પર પણ ભારે પડે છે.
6. લગ્નમાં એક વ્યક્તિ લાગણીથી જોડાયેલી રહે અને બીજી વ્યક્તિ તેના પર ધ્યાન ન આપે તો એકલતા અનુભવતી વ્યક્તિ માટે લગ્ન મહત્વના રહેતા નથી.
7. લગ્ન પહેલા જે પ્રેમ અને ફ્લર્ટિંગ હોય છે તે લગ્ન પછી બંધ થઈ જાય તો સંબંધમાં રોમાંચ રહેતો નથી. તેના કારણે પણ લગ્નમાં દુરી આવી જાય છે. તેથી લગ્ન પછી પણ એકબીજા પ્રત્યેનો પ્રેમ વ્યક્ત કરતાં રહેવું.
8. લગ્ન પછી દરેક ભુલ માટે પાર્ટનરને દોષ ન દેવો જોઈએ. પોતાનામાં પણ સુધારો કરવો જરૂરી છે. દરેક વાત માટે જીવનસાથીને જવાબદાર ગણાવવા સૌથી મોટી ભુલ સાબિત થાય છે.
9. લગ્ન તુટવાનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે બે વ્યક્તિ વચ્ચેની વાતમાં મિત્રો કે પરિવારજનોની દખલગીરી. તેના કારણે ગેરસમજ ઊભી થાય છે અને લગ્ન તુટી જાય છે.
10. લગ્ન તુટવાનું કારણ બેવફાઈ પણ હોય છે. લગ્ન પછી પરપુરુષ કે પરસ્ત્રી સાથે સંબંધ લગ્નજીવન માટે હાનિકારક સાબિત થાય છે.
