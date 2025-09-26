Relationship Tips: લગ્ન પછી થોડા જ સમયમાં કેમ થઈ જાય છે ડિવોર્સ ? આ છે લગ્ન ઝડપથી તુટવા પાછળના કારણો
Relationship Tips: આજના સમયમાં લગ્નના ખૂબ ઓછા સમયમાં ડિવોર્સ થઈ ગયાના દાખલા વધારે બને છે. ઘણા લોકો લગ્નના વર્ષો પછી પણ ડિવોર્સ લેવા આગળ આવે છે. લગ્ન આજના સમયમાં ઝડપથી તુટે છે તેની પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે ચાલો જાણીએ.
Relationship Tips: આજના સમયમાં લગ્ન થયા કરતાં વધારે ડિવોર્સ થયાની વાત સાંભળવા મળે છે. એક સમય હતો જ્યારે ડિવોર્સ થયા એવું ક્યારેક સાંભળા મળતું પરંતુ હવે ડિવોર્સ ખૂબ જ સામાન્ય થઈ ગયા છે. સંબંધોમાં ઘણીવાર નાની વાતના કારણે પણ ડિવોર્સ સુધી વાત પહોંચી જાય છે. આ સ્થિતિમાં ઘણા લોકો તો લગ્ન કરતા પહેલા પણ વિચાર કરે છે. આજ સમયમાં સંબંધો ન ટકવા પાછળ કયા કારણો જવાબદાર છે ચાલો તમને જણાવીએ.
લગ્ન ન ટકવાના કારણો
જાણ્યા વિના લગ્ન કરવા
રિલેશનશીપ એક્સપર્ટ અનુસાર લગ્ન ઝડપથી તુટવાનું સૌથી મોટું કારણ છે કે કપલ એકબીજાને સારી રીતે જાણ્યા વિના જ લગ્ન કરી લે છે. યુવક યુવતી એકબીજાને મળે અને ઉતાળવણમાં લગ્ન કરી લેવાનું નક્કી કરી લેતા હોય છે. જેમાં તેમને એકબીજાને સમજવાનો સમય મળતો નથી અને પછી જ્યારે સાથે રહેવાનું થાય ત્યારે મતભેદ વધી જાય છે.
લગ્નને લઈ ફિલ્મી વિચારો
ઘણા લોકો લગ્નને લઈને અલગ જ વિચારોમાં જીવે છે. ખાસ કરીને તેઓ ફિલ્મોમાં દેખાતા લગ્ન અને લગ્ન પછીની લાઈફને સાચી માને છે. પરંતુ હકીકતમાં લગ્ન પછીની લાઈફ ફિલ્મોમાં દેખાડે તેવી હોતી નથી. આ હકીકત સામે આવે ત્યારે લગ્ન ટકી શકતા નથી.
સંતુલનનો અભાવ
સંબંઘોમાં સંતુલનનો અભાવ પણ સૌથી મોટી સમસ્યા છે. કામનું પ્રેશર, તણાવ અને વ્યસ્ત જીવનશૈલીના કારણે પતિ-પત્ની એકબીજા માટે સમય કાઢી શકતા નથી. તેના કારણે જે સંતુલનનો અભાવ ઊભો થાય છે તેમાં બંને વચ્ચે અંતર વધી જાય છે.
વખાણ ન કરવા
જ્યારે સંબંધની શરુઆત હોય છે ત્યારે પાર્ટનરની નાની નાની વાત પણ નોટિસ થાય છે અને તેના વખાણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ લગ્ન થઈ જાય પછી વ્યક્તિને ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ લેવામાં આવે છે. આ સ્થિતિમાં સંબંધ નબળો પડી જાય છે.
સોશિયલ મીડિયા
આજના સમયમાં કપલ સોશિયલ મીડિયા પર રીલ્સમાં દેખાતા કપલના જીવનને સત્ય માનવા લાગે છે અને તેની સરખામણી પોતાના લાઈફ પાર્ટનર સાથે કરે છે. જેના કારણે સંબંધ પર પણ અસર થાય છે. સોશિયલ મીડિયાની સરખામણી મગજ પર પણ અસર છે.
આ સમસ્યાનું સમાધાન એ છે કે લગ્ન ઉતાવળે કરવા નહીં. જો કોઈ પસંદ હોય અને તેની સાથે જીવન પસાર કરવું હોય તો સૌથી પહેલા ધીરજ રાખી તેની સાથે સમય પસાર કરો. આ સમય દરમિયાન એકબીજાને જાણી લો. લગ્ન પહેલા જીવનના કડવા સત્યને સ્વીકારી આગળ વધશો તો સંબંધ મજબૂત રહેશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
