/Cheating: છોકરો હોય કે છોકરી પોતાના પાર્ટનરને ચીટ શા માટે કરે છે ? રિસર્ચમાં ચોંકાવનારું મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ સામે આવ્યું

Cheating on Partner: હવે તો લગભગ રોજ લગ્નેતર સંબંધો, અફેર, બ્રેકઅપ, ચીટીંગ કર્યા જેવી ખબર સામે આવવા લાગી છે. જેમાં સૌથી વધુ મામલા હોય છે લગ્નેતર સંબંધોના. ઘણા કેસમાં પતિ અફેર કરે છે તો ઘણી જગ્યાએ પત્ની પતિને છોડી બીજા સાથે સંબંધમાં ઝડપાય છે. આવી વાતો સામે આવે ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે કોઈ વ્યક્તિ આવું કેમ કરી શકે ? કેમ પોતાના પ્રેમી કે પતિને છોડી સ્ત્રી પરપુરુષ સાથે રિલેશનશીપ શરુ કરી શકે. આવું થવા પાછળ એક ચોંકાવનારું કારણ રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે. ચાલો તમને આ કારણ વિશે જણાવીએ.
રિલેશનશીપમાં ચીટિંગ કોને કહેવાય ?
અફેર, ચીટિંગ જેવા મામલે થયેલી અનેક રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે કે ચીટિંગ હંમેશા અચાનક બનતી ઘટના નથી. તેની પાછળ મનોવૈજ્ઞાનિક અને વ્યાવહારિક કારણો જવાબદાર હોય છે. રિલેશનશીપમાં ચીટિંગ એટલે પરસ્ત્રી કે પરપુરુષ સાથે શારીરિક સંબંધ બનાવવા જ નહીં પરંતુ પોતાના પાર્ટનરથી છુપાવી અન્ય કોઈ સાથે વાતચીત માટેના રોમાંટિક સંબંધો હોય તો તેને પણ ચીટિંગ જ કહેવામાં આવે છે. જેમકે સોશિયલ મીડિયા પર અજાણી વ્યક્તિ સાથે રોમાંટિક વાતો કરવી એ પણ એક રીતે ચીટિંગ જ છે.
અફેર અંગે રિસર્ચમાં સામે આવ્યું ચોંકાવનારું કારણ
એવું માનવામાં આવે છે કે વ્યક્તિ અફેર ત્યારે કરે છે જ્યારે તે પોતાના સંબંધથી સંતુષ્ટ ન હોય પરંતુ મનોવિજ્ઞાન અનુસાર ઘણા લોકો અંગત જીવનમાં સુખી હોય તેમ છતાં અફેર કરે છે. આવા કેસમાં અફેર ભાવનાત્મક જરૂરીયાત, સેલ્ફ કંટ્રોલની ખામી, વિચાર્યા વિના નિર્ણય લેવાની આદત જવાબદાર હોય છે.
અફેર પછી લોકોને અફસોસ નથી થતો
રિસર્ચમાં એવી વાત પણ સામે આવી છે કે ચીટિંગ કર્યા પછી મોટાભાગના લોકોને અફસોસ કે પસ્તાવો પણ નથી થતો. કેટલાક જ લોકો પોતાના કરેલા કામથી દુ:ખી થાય છે. બાકી ઘણા લોકોને તો કોઈ ફરક જ નથી પડતો. રિસર્ચ અનુસાર અફેર પછીના રિએક્શન દરેક વ્યક્તિના અનુભવ અને વિચાર પર આધારિત હોય છે.
કયા કારણે વધે અફેરનું રિસ્ક ?
વાતચીતનો અભાવ
ભાવનાત્મક દુરી
અન્ય વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષણ
સેલ્ફ કંટ્રોલ ન હોવો
અફેર કે ચીટિંગ જેવી ઘટના લાઈફમાં ન બને અને પાર્ટનરનો વિશ્વાસ જળવાઈ રહે તે માટે હંમેશા એકબીજા સાથે ખુલીને વાત કરી લેવી. પાર્ટનરની કોઈ વાત ન ગમી હોય તો તેને મનમાં રાખી અણગમો ન વધારો. જે પણ વાત હોય તે ખુલીને કરી લેવી જેથી ગેરસમજ ઊભી ન થાય.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)