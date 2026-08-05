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Cheating: છોકરો હોય કે છોકરી પોતાના પાર્ટનરને ચીટ શા માટે કરે છે ? રિસર્ચમાં ચોંકાવનારું મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ સામે આવ્યું

Cheating on Partner: એક સમયે જે વ્યક્તિ તમારા પ્રેમમાં હોય તે જ વ્યક્તિ તમને ચીટ કરે તો આઘાત લાગે છે. તેથી સાથે દરેક વ્યક્તિને એક પ્રશ્ન થાય કે તેણે આવું કેમ કર્યું ? રિલેશનશીપમાં હોવા છતાં એક વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનરને શા માટે ચીટ કરે છે તેનું મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ એક રિસર્ચમાં સામે આવ્યું છે. ચાલો તમને પણ જણાવીએ અફેર વિશે રિસર્ચ શું કહે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 05, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:47 AM IST
Cheating: છોકરો હોય કે છોકરી પોતાના પાર્ટનરને ચીટ શા માટે કરે છે ? રિસર્ચમાં ચોંકાવનારું મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ સામે આવ્યું
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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છોકરો હોય કે છોકરી પોતાના પાર્ટનરને ચીટ શા માટે કરે છે? ચોંકાવનારું કારણ આવ્યું સામે
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