Why Girls Like Bad Boys: યુવતીઓને બેડ બોય જ કેમ આવે છે પસંદ? તેની પાછળનું કારણ જાણી ઉડી જશે હોશ

Women Attracted Rebellious: તમે સાંભળ્યું છે કે યુવતીઓને હંમેશા બેડ બોય પસંદ આવે છે, પરંતુ કેમ પસંદ આવે છે તેને લઈને ઘણા લોકોના મનમાં સવાલ રહે છે. આવો તેના કારણ જણાવીએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:05 PM IST

Why Women Prefer Confident And Dominant Men: ઘણીવાર તમે સાંભળ્યું હશે કે યુવતીઓને બેડ બોય પસંદ આવે છે. હંમેશા તેને લઈને લોકોના મનમાં સવાલ થાય છે કે આખરે આવું કેમ થાય છે કે યુવતીઓને બેડ બોય પસંદ આવે છે? તીને લઈને કેટલાક એક્સપર્ટ કહે છે કે તેની ખાસિયત હોય છે કે તેના સ્વભાવમાં આત્મવિશ્વાસ અને આઝાદીની ઝલક મળે છે, જે મહિલાઓને આકર્ષિત કરે છે. આ પુરૂષોની બેફિકર મર્દાનગી મહિલાઓને અંદર સુધી ખેંચે છે.

મનોવૈજ્ઞાનિકો કહે છે કે "ઘણી વાર, આ સ્ત્રીઓ સ્વભાવે થોડી ખચકાટ અનુભવે છે અથવા બહારની દુનિયાથી ડરે છે. તેથી તેઓ એવા પુરુષો તરફ આકર્ષાય છે જે મજબૂત લાગે છે, દુનિયાનો સામનો કરવા સક્ષમ છે, અને જે તેમને સુરક્ષાની ભાવના આપી શકે છે." પ્રભાવશાળી પુરુષોનો સંપૂર્ણ સ્વભાવ આત્મવિશ્વાસ, બેદરકારી, રહસ્ય, સાહસ અને એક અનોખી શૈલી છે. તેમના ચાલવા અને વાત કરવાથી લઈને તેમના ખોરાક, તેમના કપડાં અને લોકો સાથેની તેમની ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ સુધી, તેમની પોતાની શૈલી હોય છે અને તેઓ જાણે છે કે તેમના જીવનસાથીને કેવી રીતે સારું અનુભવ કરાવવું. જો કે, જેમ જેમ સ્ત્રીઓ મોટી થાય છે અને વધુ અનુભવી થાય છે, તેમ તેમ તેઓ લાંબા ગાળાના સંબંધો માટે સ્થિરતા અને વિશ્વાસ પર વધુ મહત્વ આપવાનું શરૂ કરે છે.

યુવતીઓ બેડ બોય યુવકો પર કેમ ફિદા થઈ જાય છે?
આત્મવિશ્વાસ
સૌથી પહેલું કારણ તેનો આત્મવિશ્વા છે. તે જે પણ કરે છે આત્મવિશ્વાસ સાથે કરે છે. આ વલણ કોઈપણ મહિલાને તત્કાલ પ્રભાવિત કરે છે.

મને કોઈ ફેર નહીં પડે તેવો અંદાજ
બીજું સૌથી મોટું કારણ છે કે આવા છોકરા નિયમોમાં બંધાઈને ચાલતા નથી, પોતાનો રસ્તો ખુદ બનાવે છે. તેનો આ બેફિકર સ્વભાવ મહિલાઓને ખુબ આકર્ષક લાગે છે.

તેનો રોમાંચ અને સાહસભર્યો સ્વભાવ
તેના માટે જીવન કિનારા પર જીવવાનું નામ છે. આ રોમાંચ મહિલાઓને પસંદ આવે છે. તેનું આ જંગલીપણુ યુવતીઓ માટે ચુંબકની જેમ કામ કરે છે.

મર્દાનગી
આ માત્ર શરીરની વાત નથી, તેનો અવાજ, ચાલ, વાત કરવાની રીત બધામાં એક મર્દાનગી મજબૂત ઝલકે છે, જે મહિલાઓને પસંદ આવે છે.

સાથે હોવા પર એક તાકાત
તેની સાથે રહેવા પર મહિલાઓને પોતાની અંદર થોડું સાહસ અને હિંમતનો અનુભવ થવા લાગે છે, જે પોતાનામાં નશા જેવો અનુભવ આપે છે.

મહિલાઓ સાથે વાત કરવાની કળા
તેની વાતચીતની સ્ટાઇલ, સાચા સમયે સાચી વાત કરવી, ખચકાટ વગર પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરવો, આ બધુ ગુણ તેને મહિલાઓ માટે ખુબ આકર્ષક બનાવે છે.

