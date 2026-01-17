Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

બ્રેકઅપ પછી યુવતીઓ અચાનક આટલી સુંદર કેમ દેખાવા લાગે છે? જાણો તેના પાછળનું ખાસ રહસ્ય?

What is Revenge Dressing: શું બ્રેકઅપ પછી તમારી એક્સ-ગર્લફ્રેન્ડ અચાનક વધુ સુંદર દેખાવા લાગી છે? તમને જણાવી દઈએ કે, આ કોઈ જાદુ નથી પણ 'રિવિંજ ડ્રેસિંગ' (Revenge Dressing) છે. આ દુઃખમાંથી બહાર આવવાની એક હીલિંગ પ્રોસેસ છે. આ અહેવાલમાં અમે તમને તેના વિશે વિગતવાર જણાવીશું.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 17, 2026, 03:28 PM IST

Trending Photos

બ્રેકઅપ પછી યુવતીઓ અચાનક આટલી સુંદર કેમ દેખાવા લાગે છે? જાણો તેના પાછળનું ખાસ રહસ્ય?

Breakup Healing: નવી હેરસ્ટાઇલ, સ્લિટ સ્કર્ટ, બ્લેક રિવિલિંગ ટોપ... શું બ્રેકઅપ પછી તમારી એક્સ અચાનક બદલાઈ ગઈ છે? તેના ન્યૂ લુક, આત્મવિશ્વાસ, સ્મિત અને સુંદરતા પરથી તમારી નજર હટતી નથી? તો સમજી લો કે આ 'રિવિંજ ડ્રેસિંગ' સાયકોલોજી છે. આ બ્રેકઅપના ઊંડા દુઃખમાંથી બહાર આવવાની એક પ્રક્રિયા છે, જેમાં વ્યક્તિ પોતાનો ફેવરિટ આઉટફિટ પહેરે છે. તેની સીધી અસર વિચારવાની પદ્ધતિ, લાગણીઓ અને કામ કરવાની ક્ષમતા પર પડે છે. મનોવિજ્ઞાનની ભાષામાં આને 'એનક્લોથ્ડ કોગ્નિશન' (Enclothed Cognition) કહેવામાં આવે છે.

શું છે 'એનક્લોથ્ડ કોગ્નિશન'?
બ્રેકઅપની સૌથી વધુ અસર વ્યક્તિના આત્મવિશ્વાસ પર પડે છે. આવી સ્થિતિમાં વોર્ડરોબ (કપડાં) બદલવા એ 'કંટ્રોલ મેકેનિઝમ' તરીકે કામ કરે છે. 'એનક્લોથ્ડ કોગ્નિશન' સિદ્ધાંત મુજબ, આપણા કપડાંની સીધી અસર આપણા મગજ અને વર્તન પર પડે છે. ઉદાહરણ તરીકે, બ્રેકઅપ પછી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ દુઃખી થવાને બદલે સ્ટાઇલિશ કપડાં પહેરે છે, ત્યારે આ સિદ્ધાંત મુજબ મગજ 'વિક્ટિમ મોડ' (પીડિત હોવાની લાગણી) માંથી બહાર આવીને 'પાવર મોડ'માં આવી જાય છે. વ્યક્તિ પોતાને વધુ કોન્ફિડન્ટ, આકર્ષક અને મજબૂત અનુભવવા લાગે છે. ટૂંકમાં, બહારથી સારા દેખાવાથી તમે અંદરથી પણ ખુશ અનુભવો છો.

1994માં પ્રિન્સેસ ડાયનાનું 'રિવિંજ ડ્રેસિંગ'
રિવિંજ ડ્રેસિંગનું સૌથી ક્લાસિક ઉદાહરણ 1994માં બ્રિટનની તત્કાલીન પ્રિન્સેસ ડાયનાએ આપ્યું હતું. જ્યારે તેમના પતિ પ્રિન્સ ચાર્લ્સે એક ટીવી ઇન્ટરવ્યુમાં પોતાના અફેરનો સ્વીકાર કર્યો, તે જ રાત્રે પ્રિન્સેસ ડાયનાએ એક ઓફ-શોલ્ડર બ્લેક ડ્રેસ પહેર્યો હતો. આટલો મોટો આઘાત છતાં તે ડ્રેસમાં તેઓ બોલ્ડ કોન્ફિડન્ટ અને મજબૂત દેખાતા હતા. ત્યારથી આ આઇકોનિક ડ્રેસને 'રિવિંજ ડ્રેસ' કહેવામાં આવે છે.

'રિવિંજ ડ્રેસિંગ' કેવી રીતે કરે છે હીલિંગ?

રિવિંજ ડ્રેસિંગ માત્ર બીજાને ઈર્ષ્યા પકડાવવા માટે નથી, પણ પોતાને સંભાળવા માટે હોય છે. તેની પાછળ કેટલાક વૈજ્ઞાનિક કારણો છે:

કોન્ફિડન્સ બૂસ્ટ: જ્યારે તમે સારા દેખાઓ છો, ત્યારે તમને અહેસાસ થાય છે કે તમારી કિંમત કોઈ સંબંધ તૂટવાથી ઓછી થઈ નથી.

હોર્મોનલ ફેરફાર: સંશોધન મુજબ, જ્યારે આપણે અરીસામાં પોતાને પસંદ કરવા લાગીએ છીએ, ત્યારે શરીરમાં ડોપામાઈન (હેપ્પી હોર્મોન) રિલીઝ થાય છે અને સ્ટ્રેસ હોર્મોન (કોર્ટિસોલ) નું સ્તર ઘટે છે.

મેન્ટલ મેકઓવર: નવી હેરસ્ટાઇલ કે નવો લુક એ જૂના દર્દ અને યાદોને પાછળ છોડીને માનસિક રીતે નવા બનવાનો એક માર્ગ છે.

સેલ્ફ લવ (સ્વ-પ્રેમ): ઘણા લોકો તેને દેખાડો માને છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આ સેલ્ફ લવની પ્રક્રિયા છે. આના દ્વારા વ્યક્તિ સમાજ અને પોતાને સંદેશ આપે છે કે તે તૂટ્યા નથી.

Disclaimer: આ માહિતી માત્ર જાગૃતિ લાવવાના હેતુથી લખવામાં આવી છે. કોઈપણ ઘરેલું નુસ્ખા કે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત માહિતી અપનાવતા પહેલા નિષ્ણાતની સલાહ જરૂર લેવી.

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

Relationship TipsMental HealthWhat is Revenge DressingEnclothed Cognitionself loveBreakup HealingBreakup Glow Upरिवेंज ड्रेसिंग

