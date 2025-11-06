Prev
Men get Romantic at Night: રાત્રે 12 વાગ્યા પછી પુરૂષો રોમેન્ટિક કેમ થઈ જાય છે? જાણો કયા હોર્મોન્સ જાદુ કરે છે?

Midnight Romance: રાત્રે 12 વાગતા જ પુરૂષ પોતાના પાર્ટનર સાથે રોમેન્ટિક થઈ જાય છે. શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આવું કેમ થાય છે અને તેની પાછળ કયા કારણ જવાબદાર છે? આવો તમને જણાવીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 06, 2025, 11:36 AM IST

Why men feel Romantic after Midnight: વ્યક્તિ જ્યારે દિવસભરની ભાગદોડભર્યા જીવનમાંથી બહાર નીકળે છે તો રાત્રે પોતાના પાર્ટનરની સાથે પ્રેમભરી બે-ચાર વાત કરે છે. આ ખુબ સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે અને લગભગ દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આ પ્રકારની મજા માણે છે. આ એવી ક્ષણ હોય છે, જેને વ્યક્તિ હંમેશા યાદ રાખે છે, બાકી ખાવા-પીવા અને કામ કરવામાં વ્યક્તિનું જીવન પસાર થઈ જાય છે. દિવસભરના કામ અને ભાગદોડ બાદ જ્યારે રાત થાય છે તો માહોલ શાંત થઈ જાય છે. ખાસ કરી રાત્રે 12 વાગ્યા બાદ પુરૂષ વધુ રોમેન્ટિક કે ભાવુક મૂડમાં જોવા મળે છે. આ માત્ર એક આદત નહીં પરંતુ તેની પાછળ શરીરના હોર્મોન્સની પણ મહત્વની ભૂમિકા માનવામાં આવે છે. આવો તમને જણાવીએ આખરે તે કયા કારણ છે, જેના કારણે પુરૂષનો મૂડ રાત્રે 12 વાગ્યા બાદ અચાનક બદલી જાય છે.

હોર્મોન અને બોડી ક્લોકનું કનેક્શન
આપણા શરીરમાં હોર્મોનનું સ્તર દિવસ અને રાત વધઘટ થાય છે. આને સર્કેડિયન રિધમ અથવા બોડી ક્લોક કહેવામાં આવે છે. સોસાયટી ઓફ એન્ડોક્રિનોલોજી અનુસાર, પુરુષોમાં મુખ્ય હોર્મોન ટેસ્ટોસ્ટેરોન સવારે સૌથી વધુ હોય છે. આ જ કારણ છે કે સવારને ઊર્જા અને પ્રવૃત્તિનો સમય માનવામાં આવે છે. વ્યસ્ત દિવસ પછી, જ્યારે વાતાવરણ શાંત થાય છે, ત્યારે શરીર આરામ કરવાનું શરૂ કરે છે. જર્નલ ઓફ ન્યુરોસાયકોફાર્માકોલોજી (LWH) માં પ્રકાશિત એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે મોડી રાત્રે સૂતા પહેલા, શરીર ગોનાડોટ્રોપિન હોર્મોન્સ LH અને FSH માં વધઘટ અનુભવે છે, જે મૂડ અને લાગણીઓને અસર કરી શકે છે.

ટેસ્ટોસ્ટેરોન અને રાતની અસર
પરંતુ ટેસ્ટોસ્ટેરોનનું લેવલ સવારે સૌથી વધુ હોય છે, પરંતુ એન્ડોક્રાઇનોલોજી સોસાયટીનો રિપોર્ટ કહે છે કે રાત્રે તેનું સ્તર સંપૂર્ણ રીતે ખતમ થતું નથી. કેટલાક અભ્યાસમાં જાણવા મળ્યું કે રાતના સમયે પણ તેમાં હળવો ઉતાર-ચઢાવ થાય છે, જેનાથી પુરૂષોમાં પ્રેમ અને આકર્ષણની ભાવના જાગી શકે છે. સાયન્સ ડાયરેક્ટમાં પબ્લિશ એક રિસર્ચમાં તે સામે આવ્યું કે જ્યારે રાત વધે છે તો ઊંઘ લાવનાર હોર્મોન મેલાટોનિન સક્રિય થાય છે. મેલાટોનિન શરીરને રિલેક્સ કરે છે અને થાક ઘટાડે છે. આ દરમિયાન તણાવ ઘટે છે અને પુરૂષ વધુ સહજ અનુભવ કરે છે. આ સહજતા રોમેન્ટિક વાતચીત અને પાર્ટનર તરફ ઝુકાવી શકે છે.

શાંત માહોલનું પણ યોગદાન
રાત્રે 12 વાગ્યા બાદનો સમય હંમેશા શાંતિભર્યો હોય છે. અવાજ ઓછો થઈ જાય છે. કામની ચિંતા રહેતી નથી અને માહોલ સાથીની સાથે સમય પસાર કરવા માટે અનુકૂળ હોય છે. WHO ના એક રિપોર્ટ અનુસાર તણાવ ઓછો થવા પર ઓક્સીટોસિન એટલે કે લવ હોર્મોનનું સ્તર વધે છે, જે સંબંધને મજબૂત બનાવવામાં મદદ કરે છે.

વ્યસ્ત દિવસ પછી શરીર ચોક્કસપણે થાકેલું હોય છે, પરંતુ આ થાક આરામમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે અને ભાવનાત્મક જોડાણને વધારી શકે છે. નેશનલ સ્લીપ ફાઉન્ડેશનના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ઊંઘ પહેલાંનો સમય ઘણા લોકો માટે સૌથી ભાવનાત્મક હોય છે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ ફક્ત હોર્મોનલ સમસ્યા નથી, પરંતુ માનસિક સ્થિતિ પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. પુરુષો રાત્રે ખુલ્લેઆમ પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરવામાં વધુ આરામદાયક અનુભવે છે. આ જ કારણ છે કે ઘણા યુગલો મોડી રાત્રે લાંબી વાતચીત અથવા રોમેન્ટિક ક્ષણોનો આનંદ માણે છે.

