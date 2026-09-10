/Soft Launch: Gen Z સોશિયલ મીડિયા પર રિલેશનશીપ કંફર્મ કરે પણ કોની સાથે તે ન દેખાડ, શું છે સોફ્ટ લોન્ચનો કોન્સેપ્ટ?

Soft Launch: Gen Z ના દરેક કામના લોજીક અલગ જ હોય છે. જેમકે રિલેશનશીપની વાતમાં સોફ્ટ લોન્ચનો કોન્સેપ્ટ. Gen Z સોશિયલ મીડિયા પર કંફર્મ કરી દે છે કે તેઓ રિલેશનશીપમાં છે અથવા તો તેની લાઈફમાં કોઈ સ્પેશિયલ વ્યક્તિ છે. પણ તે વ્યક્તિ કોણ છે તે દેખાડતા નથી. આ પદ્ધતિને સોફ્ટ લોન્ચ કરવામાં આવે છે.
સોફ્ટ લોન્ચ વડે Gen Z સોશિયલ મીડિયા પર લોકોને જણાવે છે કે તેઓ કમિટેડ છે. કમિટેડ હોય તે વ્યક્તિનો ફેસ અને નામ ન દેખાય તે રીતે ફોટો શેર કરવામાં આવે છે. પણ તે વ્યક્તિની ઓળખ છતી કરવામાં નથી આવતી. આવું કરવા પાછળ તેમનું લોજીક શું હશે ચાલો તે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ.
સોફ્ટ લોન્ચ શા માટે ?
સોફ્ટ લોન્ચમાં વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનર સાથેના ફોટો કે વીડિયો પોસ્ટ કરે છે પણ તેમાં પાર્ટનરનો ચહેરો દેખાડતા નથી. આમ કરવા પાછળ તેમનું લોજીક એ હોય છે સોશિયલ મીડિયા પર બધાને એ જણાવવું હોય છે કે તેની લાઈફમાં ખાસ વ્યક્તિ છે પણ તે ખાસ વ્યક્તિ કોણ છે તે બધાને કહેવું જરૂરી નથી.
Gen Zનું સોફ્ટ લોન્ચ એક પ્રકારનું મિડલ ગ્રાઉન્ડ છે. તેઓ ઈચ્છતા હોય છે કે તેના ફોલોવર્સને ખબર પડે કે તે રિલેશનશીપમાં છે પણ તે ખાસ વ્યક્તિ સુધી અન્ય લોકો ન પહોંચે તે વાતનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. ઘણીવાર આવું પાર્ટનરની પ્રાઈવસીને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. ટુંકમાં સોફ્ટ લોન્ચ પાછળ Gen Z નો વિચાર એવો હોય કે તમે એ જાણો કે હું રિલેશનશીપમાં છું પણ કોની સાથે છે તે જાણવું તમારા માટે જરૂરી નથી.
સોફ્ટ લોન્ચમાં બ્રેકઅપ પછી મૂવ ઓન પણ ઈઝી
Gen Z સોફ્ટ લોન્ચને એટલા માટે પણ મહત્વ આપે છે કે જ્યારે રિલેશનશીપ જાહેર કરી દેવામાં આવે તો લોકોના પ્રશ્નો, કોમેન્ટ, પસંદ વિશે ટીપ્પણી સહિતની વાતો શરુ થઈ જાય છે. જ્યારે રિલેશનશીપ કોની સાથે છે તે જાહેર કરવામાં નથી આવતું તો પ્રાઈવસી જળવાઈ રહે છે. સોફ્ટ લોન્ચમાં Gen Z ને એકબીજાને સમજવાની તક પણ મળે છે. જો તેમની વચ્ચે બધું બરાબર ચાલે તો આગળ જઈને તેઓ હાર્ડ લોન્ચ કરે છે બાકી સોફ્ટ લોન્ચમાં જ એકબીજાને ટાટા બાય બાય કહી દેવામાં આવે છે. સોફ્ટ લોન્ચમાં બ્રેકઅપ પછી મૂવ ઓન પણ ઈઝી રહે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)