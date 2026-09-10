Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /રિલેશનશીપ
  • /Soft Launch: Gen Z સોશિયલ મીડિયા પર રિલેશનશીપ કંફર્મ કરે પણ કોની સાથે તે ન દેખાડ, શું છે સોફ્ટ લોન્ચનો કોન્સેપ્ટ?

Soft Launch: Gen Z સોશિયલ મીડિયા પર રિલેશનશીપ કંફર્મ કરે પણ કોની સાથે તે ન દેખાડ, શું છે સોફ્ટ લોન્ચનો કોન્સેપ્ટ?

Soft Launch: Gen Z સોશિયલ મીડિયા પર રિલેશનશીપ કંફર્મ કરવામાં સોફ્ટ લોન્ચ પસંદ કરે છે. આમ જોઈએ તો યુવાનો રિલેશનશીપમાં છે તે કંફર્મ કરી દે છે પણ કોની સાથે છે તે વાત કંફર્મ કરતાં નથી. આવું કરવા પાછળ તેમનું લોજીક શું છે ચાલો જાણીએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 10, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:38 PM IST
Soft Launch: Gen Z સોશિયલ મીડિયા પર રિલેશનશીપ કંફર્મ કરે પણ કોની સાથે તે ન દેખાડ, શું છે સોફ્ટ લોન્ચનો કોન્સેપ્ટ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગોંડલના ઐતિહાસિક મેળામાં લોહિયાળ ખેલ: ફોટોફ્રેમના ભાવતાલ બાબતે યુવકને છરીના ઘા ઝીંકી
2
3
4
5