Relationship Tips: પતિ પોતાની ભુલ અને નિષ્ફળતા માટે પણ પત્નીને દોષ શા માટે આપે ? આ રહ્યા 5 મનોવૈજ્ઞાનિક કારણો
Relationship Tips: ઘણા પતિ જે ટોક્સિક નેચરના હોય તે પોતાની નિષ્ફળતા, પોતાના દુ:ખ, પોતાની તકલીફ બધી જ વાતો માટે પત્નીને જવાબદાર ગણે છે. આ વાત તેઓ પત્નીને વારંવાર કહી પત્નીને ગીલ્ટમાં રાખે પણ છે. પતિ આવું વર્તન શા માટે કરતાં હોય તેના કારણ આજે તમને જણાવીએ.
Relationship Tips: ઘણીવાર જોવા મળે છે કે પતિ નાની મોટી દરેક ભૂલ માટે પોતાની પત્નીને દોષી ગણે છે. પરંતુ પ્રશ્ન એવો થાય કે પતિ આવું વર્તન શા માટે કરતા હોય? પુરુષ જ્યારે પોતે પણ સમજતો હોય કે ભૂલ પોતાની છે કે પછી પત્નીએ જાણી જોઈને ભૂલ નથી કરી તેમ છતાં દોષનો ટોપલો પત્ની પર શા માટે ઢોળતા હોય છે?
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર પુરુષો આવું એટલા માટે નથી કરતા કે મહિલાઓની ભૂલ હોય છે પરંતુ માનસિક રીતે તેમના માટે આમ કરવું સરળ હોય છે પોતાની ભૂલ સ્વીકારવાની બદલે પુરુષ દોષ બીજા પર ઢોળી દે છે આ કામ સરળ હોય છે. એક વખત આવું કરે પછી ધીરે ધીરે પુરુષોને આદત પડી જાય છે કે વાત કોઈ પણ હોય દોષ પત્નીને આપવાનો. પત્નીને દોષી ગણવાની આદત સાધારણ નથી તેની પાછળ પાંચ મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ જવાબદાર હોય છે.
ભારતીય લગ્નમાં જોવા મળે છે કે નાની-મોટી કોઈપણ વાત હોય તો પતિ પત્નીને દોષ આપે છે. શરૂઆતમાં આ વાત મામુલી લાગે છે પરંતુ ધીરે ધીરે બે વ્યક્તિ વચ્ચે વિશ્વાસ, સંવાદ અને ભાવનાત્મક સુરક્ષા પર તેની ખરાબ અસર પડે છે. જ્યારે પત્ની પર સતત દોષ ઢોળવામાં આવે તો ધીરે ધીરે તે પોતાની વાત અને લાગણીને પણ છુપાવવા લાગે છે અને પતિ સાથે ખુલીને વાત કરવાનું પણ બંધ કરી દે છે.
ઈગો
પહેલું કારણ છે ઈગો. પુરુષ પોતાના ઈગોના કારણે પોતાની ભૂલ સ્વીકારતો નથી. જ્યારે ભૂલના કારણે કંઈ ગડબડ થાય તો તે તુરંત જ પોતાની પત્નીને દોષી ગણાવી દે છે.
નબળાઈ ન સ્વીકારવી
પુરુષ માને છે કે જો તેની ભૂલ છે તેવું સ્વીકારશે તો તેની આબરૂ અને છબી ખરાબ થઈ જશે. તે પોતાની નબળાઈનો સામનો કરવાને બદલે તેનો દોષ પત્ની પર ઢોળીને પોતાની જાતને સુરક્ષિત માને છે.
જવાબદારી લેવાથી બચવું
ઘણા પુરુષો પોતાની ભૂલની જવાબદારી સ્વીકારવા માટે માનસિક રીતે તૈયાર નથી હોતા. તેના કારણે જ્યારે પણ કંઈ ખરાબ થાય છે તો તે વિચારે છે કે જો તે એકવાર પોતાની ભૂલ માનશે તો તેને સમસ્યા થશે. તેથી તે કોઈ પણ કારણ શોધીને દોષ પત્ની પર ઢોળી દે છે. જેનાથી તે જવાબદારીથી છટકી શકે. આમ કરવાથી તેને પોતાની ભૂલ સુધારવી પણ પડતી નથી.
ભાવનાત્મક સુરક્ષા
ઘણી વખત પુરુષો પત્ની પર દોષ એટલા માટે પણ ઢોળે છે કે તે સુરક્ષિત અનુભવવા માંગે. પુરુષ સામેની વ્યક્તિની ભુલ દેખાડીને તેને ગિલ્ટ ફીલ કરાવે છે અને પોતે સેફ મહેસૂસ કરે છે.
પત્નીને કંટ્રોલ કરવા
પુરુષો સંબંધમાં પોતે મોટો અને મહાન છે તેવું દેખાડવા માટે અને પત્ની પર કંટ્રોલ જાળવી રાખવા માટે પણ પત્નીને એવું અનુભવ કરાવે છે કે જો કંઈ ખોટું થાય તો તે તેના કારણે થાય છે. જેના કારણે પત્ની ગિલ્ટમાં રહે છે અને ચૂપચાપ તેની દરેક વાત માને છે. પુરુષો માનસિક પ્રેશર જાળવી રાખવા માટે પણ આવું કરતા હોય છે.
