/Relationship Mistakes: લગ્ન પછી 99 ટકા કપલ આ 5 ભુલો કરે, જેના કારણે લગ્નના થોડા મહિનામાં જ પ્રેમ ઓછો થઈ જાય

Relationship Mistakes: લગ્નની શરૂઆતમાં જે પ્રેમ, આકર્ષણ અને રોમાન્સ હોય તે થોડા મહિનામાં જ ઓછો થવા લાગે છે અને પછી પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝગડા વધવા લાગે છે. એવું નથી કે આ સ્થિતિ અરેન્જ મેરેજ કરનારા કપલમાં જ હોય છે લવ મેરેજ કરનારા કપલમાં પણ લગ્ન પછી મતભેદ વધી જતા હોય છે. ઘણા કપલ એવું અનુભવે છે કે લગ્ન પહેલા તેમની વચ્ચે જે પ્રેમ હતો તે લગ્ન પછી ઓછો થઈ ગયો છે. આવું થવા પાછળ પતિ-પત્નીની 5 ભૂલો જવાબદાર હોય છે.
લગ્ન પછી 99% કપલ આ 5 ભૂલ કરે છે અને આ 5 ભૂલોના કારણે તેમની વચ્ચેનો પ્રેમ અને રોમાન્સ ઓછો થઈ જાય છે. આ 5 કારણ વિશે જાણવું જરૂરી છે કારણ કે જો સમસ્યાનું કારણ ખબર હોય તો સમસ્યાનું સમાધાન લાવી શકાય છે. તેવી જ રીતે સંબંધોમાં જે કારણથી સમસ્યા ઊભી થતી હોય તે કારણને દૂર કરી દેવામાં આવે તો સંબંધ પણ સુધરી શકે છે.
જવાબદારીનું પ્રેશર
લગ્નના થોડા સમયમાં જ પ્રેમ ઓછો થઈ જાય અને ઝઘડા વધી જાય તેનું મોટું કારણ હોય છે જવાબદારીનું પ્રેશર લેવું.. સ્વાભાવિક છે કે લગ્ન પહેલા હોય તેવી બિન્દાસ જિંદગી યુવક અને યુવતીની રહેતી નથી. બંને પર ઘર, પરિવાર અને કામની જવાબદારી વધે છે. આ જવાબદારીને સ્વીકારીને આગળ વધવાને બદલે જો પતિ પત્ની જવાબદારીનું પ્રેશર અનુભવવા લાગે તો તેની અસર તેમના સંબંધો પર પણ થાય છે. તેથી જવાબદારીને મગજ પર હાવિ થવા ન દો, તેને સાથે મળીને નિભાવો.
પર્સનલ સ્પેસનો અભાવ
લગ્નના શરૂઆતના દિવસોમાં પતિ-પત્ની એવો સમય શોધતા હોય છે જેમાં તેઓ એકબીજાની સાથે સમય પસાર કરી શકે. એકબીજાની સાથે રહેવાના ઉત્સાહમાં પતિ-પત્ની પર્સનલ સ્પેસને ભૂલી જાય છે. પોતાના પાર્ટનર પાછળ એટલા બધા વ્યસ્ત થાય છે કે પોતાના માટે સમય કાઢવાનું જ છોડી દે છે. શરૂઆતમાં આ વાત ખટકતી નથી પરંતુ ધીરે ધીરે પર્સનલ સ્પેસ ન હોવાનો અનુભવ થાય છે અને સ્વભાવ ચીડિયો થવા લાગે છે.
પરિવારનો હસ્તક્ષેપ
પતિ-પત્નીના સંબંધોમાં સમસ્યા વધી જાય તેનું કારણ ઘણી વખત પરિવારના લોકો પણ બની જાય છે. જ્યારે પરિવારના લોકો પતિ પત્નીની મેટરમાં વધારે પડતો રસ લેવા લાગે તો તેની અસર પતિ પત્નીના સંબંધો પર પણ પડવા લાગે છે. દીકરા દીકરી ના લગ્ન પછી પરિવારના લોકોએ તેમના લગ્ન જીવનમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. પરિવારના હસ્તક્ષેપથી પતિ પત્નીના સંબંધો પણ બગડી શકે છે.
પાર્ટનરને સમય ન આપવો
કોઈપણ સંબંધ માટે સમય સૌથી વધારે મહત્વનો હોય છે. લગ્ન પછી જવાબદારી વધે છે તેની સાથે પતિ અને પત્ની બંનેના કામ પણ વધી જાય છે.. એટલે સ્વાભાવિક છે કે તેમને સમય ઓછો મળે. પરંતુ સમયના અભાવના કારણે જ્યારે પતિ પત્ની એકબીજાને સમય આપવાનું બંધ કરી દે છે ત્યારે તેમના સંબંધ ખરાબ થવા લાગે છે. જવાબદારીઓ વચ્ચે પણ પતિ-પત્નીએ એકબીજાને સમય આપવો જોઈએ તેનાથી સંબંધ મજબૂત બને છે.
વધારે પડતી અપેક્ષા
લગ્નના થોડા મહિનામાં જ પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડા વધી જવાનું કારણ વધારે પડતી અપેક્ષાઓ હોય છે. પતિ પત્નીના સંબંધોમાં પણ બરાબરી હોવી જરૂરી છે તો સંબંધ બરાબર ચાલે. જો પતિ પોતાની પત્ની પાસેથી વધારે પડતી અપેક્ષાઓ રાખે તો પત્ની સંબંધના બોજમાં દબાઈ જાય છે અને ખુશી તેમજ શાંતિ ગુમાવી બેસે છે. તેવી જ રીતે પતિ પાસેથી પત્ની એ પણ વધારે પડતી અપેક્ષાઓ રાખવી નહીં. વધારે પડતી અપેક્ષાઓ સંબંધોમાં સમસ્યાઓ ઊભી કરે છે.
