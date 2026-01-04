Prev
Relationship Tips: પરિણીત પુરુષ પત્નીને છોડે નહીં અને બહાર અફેર પણ કરે, તેની પાછળ હોય ચોંકાવનારું કારણ

Relationship Tips: કેટલાક પુરુષો ઘરમાં પત્ની સાથે પ્રેમથી રહેતા હોય, પત્નીને જ પ્રેમ કરે છે તેવો દાવો પણ કરે અને ઘરની બહાર પણ અફેર ચલાવતા હોય છે. પત્નીને પ્રેમ કરતો હોવાનો દાવો કરતો પુરુષ અફેર કરી પત્ની સાથે ચીટિંગ શા માટે કરે છે તેનું ચોંકાવનારું કારણ આજે તમને જણાવીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:26 PM IST

Relationship Tips: પરિણીત પુરુષ પોતાની પત્નીથી બેવફાઈ કરે કે તેને છેતરે તે ગંભીર અને જટિલ વિષય છે.. પરંતુ હવે સમય એવો આવી ગયો છે જેમાં આવી ઘટનાઓ વારંવાર સાંભળવા મળે છે. જેમાં પરિણીત પુરુષ ઘરમાં પત્ની સાથે પણ સારી રીતે રહેતો હોય અને ઓફિસમાં કે ઘરની બહાર અન્ય સ્ત્રી સાથે પણ સંબંધ હોય. પરિણીત પુરુષના એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેરની વાતો ઘણી વખત સાંભળવા મળે છે. આવું સાંભળવા મળે ત્યારે એક પ્રશ્ન ચોક્કસથી થાય કે જો વ્યક્તિ ઘરમાં પોતાની પત્ની સાથે પ્રેમથી અને ખુશીથી રહેતો હોય તો પછી બહાર અન્ય સાથે પ્રેમ કેવી રીતે થઈ શકે? અથવા તો જે પુરુષ પોતાની પત્નીને ચીટ કરે છે તે પોતાની પત્નીને છોડતો શા માટે નથી? એવા કયા કારણો છે જેને લીધે પરિણીત પુરુષ પોતાની પત્નીને છેતરે છે અને બીજી સ્ત્રી સાથે સંબંધ બનાવે છે. તો ચાલો આજે તમને આ અંગેના ચોંકાવનારા કારણો જણાવીએ. 

1. પરિણીત પુરુષ પત્ની સિવાય અન્ય સ્ત્રી સાથે સંબંધ બનાવે તેની પાછળ પત્ની સાથે ભાવનાત્મક લગાવ ન હોવો અથવા તો સંબંધમાં ઈમોશનલ અંતર આવી જવું મોટું કારણ હોય છે. પતિ પત્ની સાથે તો રહેતા હોય પરંતુ પતિને એવું લાગવા લાગે છે કે પત્ની તેને સમજતી નથી. પત્ની તરફથી ઈમોશનલ સપોર્ટ ન મળતો હોય અને ઘરની બહાર અન્ય મહિલા તરફથી ભાવનાત્મક જોડાણ છે તેઓ અનુભવ થવા લાગે તો અફેરની શરૂઆત થઈ શકે છે. 

2. પુરુષો એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર કરે તેની પાછળ એકલતા પણ જવાબદાર હોય છે. પરિણીત હોવા છતાં જો લગ્ન જીવનમાં પુરુષને એકલતાનો અનુભવ થાય અને તેને જોઈએ તેઓ સાથ સહકાર પત્ની તરફથી ન મળે તો તે બીજી સ્ત્રી તરફ એક્ટ્રેક્ટ થઈ શકે છે. 

3. ઘણી વખત એવું પણ બને છે કે પતિને પત્ની તરફથી સરાહના કે સપોર્ટ ન મળે અને અન્ય સ્ત્રી તરફથી પતિને સપોર્ટ મળે તો પણ તે અન્ય સ્ત્રી તરફ આકર્ષિત થઈ શકે છે.. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે પત્ની વાત વાત પર લડાઈ કરતી હોય, પતિની નિંદા કરતી હોય આવી સ્થિતિમાં જો અન્ય સ્ત્રી તેના વખાણ કરે તો પુરુષ તેના તરફ આકર્ષિત થઈ જાય છે. 

4. ફિઝિકલ નીડ પણ એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર થવા પાછળ પણ જવાબદાર હોય છે. જ્યારે પુરુષ સંબંધમાં સંતુષ્ટ ન હોય તો તે અન્ય મહિલા તરફથી સુખ ઈચ્છે છે. આ કારણોને લીધે પણ અફેર થતા હોય છે. પરિણીત પુરુષો અંગત જીવનમાં રોમાંચનો અભાવ અનુભવે તો તે ચીટીંગનું મોટું કારણ બની શકે છે. 

5. ઘણી વખત પરિસ્થિતિ પણ ચીટીંગનું કારણ બની શકે છે. જેમકે કામના કારણે પતિને ઘરથી વધારે દૂર રહેવું પડતું હોય તો આ સમયે પણ પુરુષ અન્ય સ્ત્રી સાથે સંબંધ રાખે છે. આવી ઘટનામાં એવું નથી હોતું કે પતિને પત્ની તરફથી સંતોષ ન હોય કે તે ખુશ ન હોય પરંતુ પરિસ્થિતિને આધીન તે અન્ય સ્ત્રીની નજીક જાય છે પરંતુ આવા સંબંધો કાયમી હોતા નથી. 

આ 5 કારણોને લીધે મોટાભાગે પુરુષો પત્ની સાથે ચીટીંગ કરતા હોય છે. જોકે કારણ કોઈ પણ હોય પરંતુ પોતાની પત્ની સાથે ચીટિંગ કરવી ખોટી વાત છે. સંબંધમાં જો કોઈ પણ પ્રકારની ખામી અનુભવાતી હોય તો તેને દૂર કરવા માટે પત્ની સાથે વાત કરો. જો વાત કર્યા પછી પણ સંબંધમાં સુધારો ન આવે તો ઈમાનદારીથી પત્ની સાથેનો સંબંધ પૂરો કરી પછી અન્ય સ્ત્રી સાથે આગળ વધો. પરિણીત પુરુષ ઘરમાં પત્ની હોય અને બહાર અફેર કરે તે યોગ્ય નથી. આ સ્થિતિમાં તે એકસાથે 2 સ્ત્રીનું જીવન ખરાબ કરે છે. આ સ્થિતિમાં જીવતા પતિના વ્યક્તિત્વમાં નૈતિક મૂલ્યોનો અભાવ હોય છે.

