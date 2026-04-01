Relationship: આ 4 કારણોને લીધે વધતી ઉંમરે પુરુષો 20-25 વર્ષની છોકરીઓ સાથે રિલેશન રાખવા તલપાપડ થઈ જાય

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationshipRelationship: આ 4 કારણોને લીધે વધતી ઉંમરે પુરુષો 20-25 વર્ષની છોકરીઓ સાથે રિલેશન રાખવા તલપાપડ થઈ જાય

Relationship Tips: વધતી ઉંમરે પુરુષોના વિચાર અને ઈચ્છાઓ પણ બદલી જાય છે. જો કે કેટલાક પુરુષના વિચાર તો એટલા બદલી જાય કે તેઓ પોતાનાથી અડધી ઉંમરની છોકરી સાથે રિલેશનશીપ માટે તલપાપડ થઈ જાય છે. પુરુષના વિચારમાં આવું પરિવર્તન આવે તેના 4 કારણો હોય છે. આ કારણોને લીધે પુરુષ પોતાનાથી નાની ઉંમરની છોકરી સાથે રિલેશન રાખે છે.

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 01, 2026, 05:06 PM IST
  • વધતી ઉંમરે પુરુષોના વિચાર અને ઈચ્છાઓ પણ બદલી જાય છે.
  • આ કારણોને લીધે પુરુષ પોતાનાથી નાની ઉંમરની છોકરી સાથે રિલેશન રાખે.
  • 40-45 વર્ષની નજીક પહોંચેલા પુરુષોના વિચાર આ કારણે અચાનક બદલે.

Trending Photos

Relationship Tips: રિલેશનશીપની વાત હોય કે આધેડ વયે લગ્નની વાત, પુરુષ પોતાના કરતાં નાની ઉંમરની અને ઘણીવાર તો અડધી ઉંમરની યુવતી પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ જાય છે. જેના કારણે સુગર ડેડી કોન્સેપ્ટ અસ્તિત્વમાં આવ્યો છે. દુનિયાદારીથી વાકેફ પુરુષો ઉંમરના તફાવતને સમજતાં હોય છે, તેમ છતાં પુરુષના વિચારમાં આધેડ વય પછી એવા ફેરફાર થઈ જાય છે કે તેમને પોતાની ઉંમરની મહિલા નહીં પણ 20-25 વર્ષની યુવતીઓ સાથે સંબંધ રાખવામાં રસ વધી જાય છે. આવું થવા પાછળ 4 કારણો જવાબદાર હોય શકે છે. આ 4 કારણો કયા છે ચાલો જાણીએ.

Add Zee News as a Preferred Source

યુવતીઓની ચંચળતા

40-45 વર્ષની નજીક પહોંચેલા પુરુષોને ફરીથી પોતાના જીવનમાં યુવાનો જેવો રોમાંચ અને મસ્તીનો અનુભવ કરવો હોય છે. આવી મસ્તી અને ચંચળતા યુવતીઓમાં હોય છે. યુવતીઓની ચંચળતા જ પુરુષોને આકર્ષિત કરતી હોય છે. યુવાન છોકરી સાથે રિલેશનશીપ હોય તો પુરુષ તેના માટે પોતાનામાં ફેરફાર પણ કરવા લાગે છે. યુવતીની મસ્તી, મજાક પુરુષને ખુશીનો અનુભવ કરાવે છે અને તેઓ સ્ટ્રેસ ફ્રી ફીલ કરે છે. 

સંબંધમાં સાથી પર કંટ્રોલ

પુરુષ અને યુવતીની ઉંમરમાં જે અંતર હોય છે તેના કારણે સંબંધમાં પુરુષનું વર્ચસ્વ વધારે રહે છે. પુરુષ સંબંધમાં પોતે કંટ્રોલ ઈચ્છે છે. આ કંટ્રોલ તે નાની વયની છોકરી સાથે રાખી શકે છે. પુરુષ કંટ્રોલ એટલા માટે ઈચ્છે છે કે તે પોતાની સાથે સામે પોતાની ક્ષમતા, સદ્ધરતા, અનુભવ અને જ્ઞાન દેખાડી શકે. સમાન ઉંમરની સ્ત્રીઓ સાથે આવું શક્ય બનતું નથી. 

ટ્રોફી ગર્લફ્રેન્ડ

મહિલાની સુંદરતાને તેની નાની ઉંમર સાથે જોડીને જોવામાં આવે છે. યુવાન છોકરી સાથે સંબંધ રાખી પુરુષ તેને પોતાના સર્કલમાં ટ્રોફી ગર્લફ્રેન્ડ કે પાર્ટનર તરીકે યુઝ કરે છે. ઉંમરલાયક પુરુષ પોતાની યુવા સાથીને લોકો સામે એવું દેખાડવા રાખે છે કે ઉંમર વધી હોવા છતાં તેના પ્રેમમાં યુવાન છોકરી પાલગ છે.  

શારીરિક જરૂરીયાત

નાની ઉંમરની છોકરીઓ યૌન રીતે વધારે એક્ટિવ અને રોમાન્ટિક હોય છે. આ કારણે પણ પુરુષઓ યુવાન છોકરીઓ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ જાય છે. નાની ઉંમરની છોકરીઓ સાથે પુરુષો પણ યંગ ફીલ કરે છે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
relationshipRelationship Tipsaffairરિલેશનશીપ ટીપ્સ

Trending news