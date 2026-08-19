/Toxic Relationships: પતિ વારંવાર દુ:ખી કરે તો પણ પત્ની શા માટે સહન કરે છે ? સામે આવી ગયા 5 સૌથી મોટા કારણ

Toxic Relationships: ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે સ્ત્રી ટોક્સિક સંબંધને વર્ષો સુધી નિભાવે છે. પતિ ખરાબ સ્વભાવના હોય અને વારંવાર પત્નીને દુ:ખી કરતો હોય તો પણ પત્ની તેની સાથે રહી જીવન પસાર કરે રાખે છે. આવું જોવા મળે ત્યારે પ્રશ્ન થાય કે સ્ત્રી શા માટે ટોક્સિક સંબંધમાં ચુપ રહીને દિવસો પસાર કરે છે? નિષ્ણાંતોના મતે આમ થવા પાછળ 5 કારણો જવાબદાર હોય છે.
નબળી માનસિકતા
સૌથી પહેલું કારણ હોય છે પોતાની જાતને નબળી આંકવાની માનસિકતા. સ્ત્રી જ્યારે પોતાના કરતાં વધારે મહત્વ અન્યને આપે છે અને સ્વીકારી લે છે કે તેને જે મળ્યું છે તે લાયક જ છે તો પછી તેની લાઈફમાં આવેલી સમસ્યાને પણ પોતાનો જ દોષ અને ભાગ્ય માનીને સ્વીકારી જીવન પસાર કરવા લાગે છે.
આદત પડી જવી
રોજરોજના ઝઘડા પછી ટ્રોમા, માનસિક તણાવ અને અપશબ્દો સાંભળવાની આદત પડી જાય છે. એક સમય પછી પ્રેમ જેવી લાગણી રહેતી નથી એટલે ફરક પડવાનું પણ બંધ થઈ જાય છે. આ સ્થિતિને ટ્રોમા બોન્ડિંગ કહેવાય છે. જેમાં સ્ત્રી એ વ્યક્તિને છોડવાની હિંમત પણ નથી કરતી જે તેને તકલીફ આપે છે.
ક્યારેક કદર થશે તેવી આશા
સ્ત્રી ટોક્સિક વ્યક્તિને એટલા માટે પણ સહન કરતી હોય છે કે તેને લાગે છે કે આજે નહીં તો કાલે તેના પ્રેમની કદર પતિ કરશે. કદર થશે, બદલાવ આવશે તેવી આશામાં સ્ત્રી વર્ષો કાઢી નાખે છે.
એકલતા અને બદનામીનો ડર
ઘણીવાર સ્ત્રીઓ ખરાબ સંબંધમાં એટલા માટે પણ રહે છે કે તેમને એકલતા અને બદનામીનો ડર હોય છે. આવું એકતરફી પ્રેમમાં વધારે જોવા મળે છે. જ્યારે સ્ત્રી પતિને પ્રેમ કરતી હોય અને તેના વિના પોતાનું અસ્તિત્વ વિચારતી પણ ન હોય ત્યારે તે એકલતાના ડરના કારણે પણ અલગ થવાનો નિર્ણય લેતી નથી.
પરિવારનો સપોર્ટ ન હોવો
લગ્ન પછી ખરાબ સંબંધમાં રહેવાનું સૌથી મોટું કારણ પરિવારનો સપોર્ટ ન હોવો પણ હોય છે. ઘણીવાર દીકરી પોતાના માતાપિતાને સંબંધની સમસ્યા વિશે વાત કરે પણ છે. આવા સમયે પરિવાર સપોર્ટ કરવાને બદલે, શાંતિ રાખવાની, માફ કરી દેવાની, ચુપ રહેવાની સલાહ આપે છે. જેના કારણે સ્ત્રી અવાજ ઉઠાવવાની હિંમત કરી શકતી નથી અને જે સ્થિતિ હોય તેને સ્વીકારી જીવન પસાર કરવા લાગે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)