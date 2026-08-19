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  • /Toxic Relationships: પતિ વારંવાર દુ:ખી કરે તો પણ પત્ની શા માટે સહન કરે છે ? સામે આવી ગયા 5 સૌથી મોટા કારણ

Toxic Relationships: પતિ વારંવાર દુ:ખી કરે તો પણ પત્ની શા માટે સહન કરે છે ? સામે આવી ગયા 5 સૌથી મોટા કારણ

Toxic Relationships: પતિ વારંવાર દુ:ખી કરે, તકલીફ પહોંચાડે તો પણ પત્ની વર્ષો સુધી તેને સહન કરે છે. પત્ની આવું શા માટે કરે છે, સહન કરવા પાછળ કેવી મનોસ્થિતિ જવાબદાર હોય છે ચાલો તેના કારણ વિશે જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 19, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:01 PM IST
Toxic Relationships: પતિ વારંવાર દુ:ખી કરે તો પણ પત્ની શા માટે સહન કરે છે ? સામે આવી ગયા 5 સૌથી મોટા કારણ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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પતિ વારંવાર દુ:ખી કરે તો પણ પત્ની શા માટે સહન કરે છે ? સામે આવી ગયા 5 સૌથી મોટા કારણ
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