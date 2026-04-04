Prev
Next
Relationship Tips: મોટી ઉંમરની મહિલા પ્રત્યે યુવકને આકર્ષણ થવાના 4 સૌથી મોટા કારણ

Relationship Tips: શું તમે જાણો છો કે યુવા વયમાં છોકરાઓ પોતાનાથી મોટી ઉંમરની સ્ત્રીઓ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ જતા હોય છે ? હજી જુવાની ફુટી જ હોય તેવા છોકરાઓ સાથે આવું કયા કારણોથી થાય છે તે જાણશો તો તમને પણ આશ્ચર્ય થશે.  
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 04, 2026, 06:12 PM IST
Trending Photos

Relationship Tips: જ્યારે છોકરાઓ અને છોકરીઓ જુવાની ડગ માંડે છે ત્યારે તેઓ ઘણી વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતા હોય છે. આ સમયે તેમને પ્રેમ, સંબંધ અને તેમનામાં થતા ફેરફાર વિશે યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવું જરૂરી હોય છે. નહીં તો તેઓ ખોટા રસ્તે અને ખોટી આદતો તરફ વળી જાય છે. છોકરાઓ સાથે આવું થવાનું જોખમ વધારે હોય છે. ટીનએજ પુરી થયા પછી જ્યારે છોકરાઓ યુવાનીમાં પગ મુકે છે ત્યારે તેમને ઘણીવાર સ્ત્રીઓ પ્રત્યે આકર્ષણ થઈ જતું હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સાંભળવામાં અજીબ લાગે પરંતુ ઘણા યુવાનો પોતાનાથી ઉંમરમાં મોટી અને પરણિત મહિલાઓ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈ જાય છે. ઘણા કિસ્સામાં પરણિત મહિલા અને યુવાન વચ્ચે આડા સંબંધો શરુ પણ થઈ જતાં હોય છે. આવા સંબંધો બંધાવા કે પછી આકર્ષણ થવા પાછળ 4 કારણો જવાબદાર હોય છે. ચાલો આ 4 કારણ વિશે જાણીએ. 

સમજદારી અને સુંદરતા

પરીપક્વ મહિલામાં સમજદારી અને સુંદરતા વધારે હોય છે. આ વાત યુવકોને આકર્ષિત કરે છે. જીવનના અનુભવોના કારણે મહિલાઓ વધારે સમજદારીથી જીવન જીવતી હોય છે. તેની લાઈફ બેલેન્સ હોય છે. વધતી વયે સ્ત્રી પોતાની સુંદરતા અને સેલ્ફ કેર પર પણ વધારે ધ્યાન આપતી હોય છે. મોટી ઉંમરની મહિલાઓ સપોર્ટીવ હોય છે તેથી આવી સ્ત્રીઓ તરફ યુવક આકર્ષિત થઈ જતા હોય છે. 

પૈસાથી મતલબ નથી હોતો

મહિલાઓ એક ઉંમર પછી લાઈફ સેટ થઈ ચુકી હોય છે. જો મહિલા આત્મનિર્ભર હોય તો આત્મવિશ્વાસ સાથે જીવન જીવતી હોય છે. મહિલા પોતાનું ઘર ચલાવવા સક્ષમ હોય છે. આવી મહિલાઓને યુવક પાસે પૈસા છે કે નહીં, તે ગિફ્ટ આપશે કે નહીં, તેનાથી મતલબ હોતો નથી. કરિયરમાં સેટ મહિલા યુવકને જરૂર પડે ત્યારે આર્થિક મદદ કરી શકે છે. તે પૈસા માટે રિલેશન નથી રાખતી. 

ઈમાનદાર રહે છે

આજના સમયમાં પ્રેમમાં ઈમાનદારી શબ્દનું વધારે મહત્વ રહ્યું નથી. પણ મહિલાની ઉંમર જેમ જેમ વધે છે તેમ તે સંબંધોમાં વફાદારીનું મહત્વ સમજવા લાગે છે. જીવનમાં થયેલા અનુભવ પછી તે પોતાના પાર્ટનરને છેતરવાનું મોટાભાગે વિચારતી નથી. મોટી ઉંમરે મહિલા પોતાના સાથીને વધારે વફાદાર રહે છે. એટલે કે યુવકો એવું માને છે કે મોટી ઉંમરે મહિલા દગો કરે તેવી શક્યતા ઓછી હોય છે. 

યુવકને લઈ ઈનસિક્યોર ન હોય

યુવતીઓ કરતાં મહિલાઓ સંબંધોને લઈ વધારે સિક્યોર હોય છે. યુવતીઓ ઈનસિક્યોરીટીમાં જેવું વર્તન કરે છે તેવું વર્તન મહિલાઓ કરતી નથી. કારણ કે તેને એકલતાનો ડર નથી હોતો. તેથી યુવકને પોતાના પાર્ટનરને સાચવવામાં વધારે એફર્ટ કરવા પડતા નથી. ઉલટાનું યુવકનું ધ્યાન તેની મહિલા સાથી રાખતી હોય છે. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Relationship Tipsaffairloveરિલેશનશીપ ટીપ્સ

Trending news