Extra Marital Affair: પત્ની અચાનક આ 5 કામ કરવા લાગે તો ચેતી જવું, બની શકે કે પત્નીની નજીક આવી ગયો હોય બીજો કોઈ
Extra Marital Affair: પત્નીનું અફેર કોઈ સાથે ચાલું થયું હોય તો તે લાખ પ્રયત્ન કરે તો પણ આ 5 વાતો પતિની નજરથી છુપાવી ન શકે. પત્નીના જીવનમાં બીજા પુરુષની એન્ટ્રી થઈ ગઈ હોય તો ઘરમાં તેના વર્તનમાં આ 5 ફેરફાર દેખાવા લાગે છે. આ 5 ફેરફાર કયા છે જાણી લો.
- પત્નીના જીવનમાં બીજા પુરુષની એન્ટ્રી થઈ ગઈ હોવાના સંકેત.
- જ્યારે પત્નીના જીવનમાં પતિ સિવાય અન્ય કોઈ આવી જાય છે તો તેના વર્તનમાં 5 ફેરફાર જોવા મળે છે.
- સામાન્ય રીતે શાંત રહેતી પત્ની નાની-નાની વાત પર ગુસ્સો કરવા લાગે.
Extra Marital Affair: પતિ-પત્ની એકબીજાને ઈમાનદાર હોય તો તેમનો સંબંધ અતૂટ હોય છે. પણ જો પતિ કે પત્ની બે માંથી એક પણ જો સંબંધમાં ઈમાનદાર ન હોય તો સંબંધ કાચ જેવો નાજુક થઈ જાય છે. જે એક ઠોકર લાગવાથી તુટી શકે છે. તેથી સંબંધમાં હંમેશા ઈમાનદારી રાખવી જોઈએ. જો કે આજના સમયમાં ઈમાનદારી શબ્દ પરથી વિશ્વાસ ઉઠી જાય તેવી ઘટનાઓ બની રહી છે.
એક સમય હતો કે અફેરની વાતમાં પુરુષોનું જ નામ બદનામ હતું. પણ આ કામમાં હવે મહિલાઓ પણ પાછળ નથી. પતિ, બાળકો, સુખી પરિવાર હોવા છતાં સ્ત્રીઓ અફેરના ચક્કરમાં પડી જાય છે. જ્યારે પત્નીના જીવનમાં પતિ સિવાય અન્ય કોઈ આવી જાય છે તો તેના વર્તનમાં 5 ફેરફાર જોવા મળે છે. આ ફેરફાર એવા હોય છે જે પતિને જણાવી દે છે કે પત્નીનું અફેર ચાલે છે.
સતત ફોન સાથે રાખવો
અફેરની શરુઆત પછી ફોન સૌથી મહત્વનું સાધન હોય છે. જ્યારે પત્ની વધારે પડતો સમય ફોનમાં પસાર કરે, ફોનને લઈ વધારે પડતી પ્રોટેક્ટિવ થઈ જાય, ફોનમાં પાસવર્ડ રાખે અને બાળકોને પણ ફોન ન આપે તો સમજી લેવું કે તે ફોન નહીં બીજું કંઈ છુપાવવા જઈ રહી છે.
કારણ વિના ગુસ્સો કરવો
અફેરના કારણે પત્નીનું વર્તન બદલી જાય છે. સામાન્ય રીતે શાંત રહેતી પત્ની નાની-નાની વાત પર ગુસ્સો કરવા લાગે, ઝઘડો કરવાનું કારણ શોધવા લાગે તો શક્ય છે કે તેનું મન બીજે ભટકી રહ્યું હોય.
નવા કપડા અને મોંઘી વસ્તુઓ
જો પત્ની પાસે નવા નવા કપડા અચાનક વધવા લાગે કે તેને મોંઘી મોંઘી ગિફ્ટ મળવા લાગે તો તેનું કારણ પણ બીજો પુરુષ હોય શકે છે. જ્યારે પત્નીને તમે નવા કપડા કે નવી વસ્તુઓ વિશે પુછો તો તે ગુસ્સો કરે કે અવનવા બહાના આપે તો સમજી શકાય કે તેને વસ્તુઓ અન્ય પુરુષ તરફથી મળે છે.
લુક અને ફીગર પર ધ્યાન આપવું
ઘર, બાળકોની જવાબદારીઓમાં પત્ની પોતાના પર ધ્યાન આપતી શકતી ન હોય અને પછી અચાનક પોતાના લુક, ફીગર, દેખાવની ચિંતા કરવા લાગે. પત્ની રુપરંગ બદલી દે, અચાનક સ્ટાઈલીશ કપડા પહેરવા લાગે, પોતાના ફીગરની ચિંતા કરી ડાયટિંગ કરવી કે જીમ કરવા લાગે તો શક્ય છે કે તેનું કારણ અફેર પણ હોય શકે.
શારીરિક સંબંધોથી દુર ભાગવું
જો પત્ની અચાનક પતિથી દુર રહેવાના બહાના શોધવા લાગે. પતિ નજીક આવે તો પણ દુર રહે, શારીરિક સંબંધો ટાળવા લાગે તો સમજવું કે તે બીજા કોઈની નજીક હોવાથી પતિથી દુર રહેવા લાગી છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે