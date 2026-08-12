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મહિલાઓએ પોતાની આ 5 વાતો હંમેશા ગુપ્ત રાખવી જોઈએ, આ વાતો કોઈને ન કહેવામાં જ મહિલાની ભલાઈ

આજના સમયમાં મહિલાઓનો ફાયદો ઉઠાવી લીધાની ઘટનાઓ અવારનવાર બને છે. આવું ન થાય તે માટે મહિલાઓએ પોતાના જીવનની 5 વાતો હંમેશા ગુપ્ત રાખવી જોઈએ. આ વાતો જાહેર થાય તો મહિલા માટે જ મુસીબત બની શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 12, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 01:46 PM IST
મહિલાઓએ પોતાની આ 5 વાતો હંમેશા ગુપ્ત રાખવી જોઈએ, આ વાતો કોઈને ન કહેવામાં જ મહિલાની ભલાઈ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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